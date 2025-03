Entrevista; Si las mujeres no están en la dirección, la empresa está perdiendo dinero

Cuando se habla de diversidad en la empresa, muchas organizaciones reconocen la necesidad de que más mujeres asuman roles estratégicos, pero pocas saben cómo lograrlo. Yolanda Sáenz de Tejada Vázquez, experta en visibilidad, liderazgo femenino y productividad con inteligencia artificial, explica por qué la formación es el motor del cambio.

Yolanda, cada vez más empresas hablan de liderazgo femenino, pero sigue habiendo pocas mujeres en la alta dirección. ¿Cuál es el principal obstáculo?

La falta de mujeres en puestos de dirección no se debe a falta de talento, sino a que no siempre se generan los espacios adecuados para que puedan crecer y destacar. Muchas empresas no tienen estrategias para visibilizar el liderazgo femenino, lo que hace que muchas mujeres, aunque estén preparadas, no se postulen para estos cargos. Y, además, sigue pasando lo de siempre: las mujeres hacen más trabajo del que les toca. Coordinan equipos, resuelven problemas, están en todo, pero cuando llega la hora de liderar, muchas veces están demasiado ocupadas sacando adelante el día a día como para levantar la mano. Es un desperdicio brutal de talento.

Entonces, ¿cómo puede una empresa revertir esta situación?

La clave está en la formación y en la visibilidad de las mujeres en la propia empresa. No basta con abrir oportunidades si las mujeres no se sienten preparadas o no saben cómo proyectar su liderazgo. ¿Cuántas mujeres participan activamente en la toma de decisiones de las empresas?

Por eso, he diseñado un método donde trabajo tres áreas fundamentales: la confianza en el liderazgo, la visibilidad interna y externa, y la toma de decisiones estratégicas. Esto no solo impulsa a las mujeres, sino que también beneficia a la empresa, que gana en innovación y competitividad.

¿En qué consiste exactamente esta formación y cómo impacta en las empresas?

El programa se estructura en tres módulos:

Visibilidad interna y liderazgo personal: Aquí empieza todo. La visibilidad no es solo cuestión de redes o apariciones en eventos, sino de creer en una misma. Si tú no te ves como líder, nadie más lo hará por ti. En este módulo trabajamos a fondo el síndrome de la impostora, la identificación de fortalezas y la seguridad en la toma de decisiones. Como coach, sé que muchas mujeres tienen el talento y la capacidad, pero dudan en dar el paso. Y la verdad es esta: si tú no cuentas tu historia, alguien más lo hará por ti, y probablemente peor de lo que mereces. Esta es la parte más poderosa de la formación, porque sin un liderazgo sólido desde dentro, la visibilidad externa se tambalea constantemente.

Visibilidad externa y comunicación estratégica: Si no estás en LinkedIn, no existes. La visibilidad no es un lujo, es una estrategia. No se trata solo de "estar", sino de aprender a dominarlo y sacarle el máximo partido. Enseño a las mujeres a amar LinkedIn porque es su mejor aliado para proyectar autoridad, construir su marca personal y ser vistas como las líderes que son. LinkedIn no es solo una red, es un escenario donde quien sabe moverse, manda. Aquí aprenden a posicionarse sin miedo y con impacto.

Productividad y toma de decisiones con IA: el camino a la productividad nivel diosa: Aquí empieza mi baile favorito. La inteligencia artificial ha llegado para hacernos la vida más fácil, y quien no la utilice, está perdiendo tiempo y oportunidades. Enseño cómo la IA puede ser una aliada para optimizar el tiempo, gestionar prioridades y tomar decisiones estratégicas sin ahogarse en correos, reuniones interminables y tareas repetitivas. La productividad ya no se trata solo de organizarse mejor, sino de integrar tecnología para alcanzar un nuevo nivel de eficiencia y claridad estratégica. IA + estrategia = liderazgo sin sobrecarga mental (y tiempo para ti).

El impacto es claro: cuando las mujeres ganan visibilidad y confianza, empiezan a postularse para roles estratégicos, lo que ayuda a la empresa a construir equipos de liderazgo más diversos y eficientes.

¿Las empresas ven resultados reales al implementar esta formación?

Sí, y lo más interesante es que los cambios se ven en poco tiempo. He trabajado con empresas donde, después de la formación, se han identificado y promovido mujeres a puestos clave que antes no se postulaban. También veo cómo las mujeres empiezan a liderar reuniones con más seguridad, a participar en eventos estratégicos y a tomar decisiones con mayor impacto.

Para una empresa que quiera fortalecer su liderazgo femenino, ¿por dónde debería empezar?

Lo primero es analizar si las mujeres en la empresa tienen las mismas oportunidades de visibilidad y proyección que sus compañeros. Luego, crear estrategias para potenciar su liderazgo con herramientas concretas, como la formación. Y, por supuesto, empezar a delegar y optimizar con IA. Si las mujeres están ocupadas con mil cosas, es imposible que lideren. Hay que dejar espacio para la estrategia, para la visión, para las decisiones de alto nivel.

¿Qué mensaje final le darías a las empresas que aún no han dado este paso?

Que la diversidad en liderazgo no es solo una cuestión de equidad, sino de estrategia. Tener más mujeres en dirección no solo cambia las cifras, cambia los resultados. Y la mejor manera de lograrlo es darles herramientas para que lideren con confianza, visibilidad y con el poder de la inteligencia artificial para alcanzar la productividad nivel diosa.

Regalan esta herramienta a quienes quieran empezar a trabajar este cambio en su empresa. Se puede descargar el PDF con las claves sobre visibilidad y liderazgo femenino aquí: drive.google.com/file/d/1eK-Bss_3e4TqQ7yQqr_t5Cu2_pahPH7c/view?usp=share_link

Contacto: Para más información sobre cómo implementar estas estrategias en la empresa:

yolandasaenzdetejada.com/

gestion@yolandasaenzdetejada.com

LinkedIn