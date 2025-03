El viaje de una superviviente que desafía su mundo; 'No tengo destino'

Editorial Fanes anuncia la apertura de la preventa de "No tengo destino", la primera novela de Liébana Vidal Garrido, que estará disponible a partir del 5 de marzo. La obra transporta al público lector a un pasado histórico dominado por la violencia, el poder y el misticismo, con una protagonista que desafía todas las normas para forjar su propio destino.

Enmarcada en la época dorada de la piratería, "No tengo destino" sigue la historia de Cuca, una niña abandonada que sobrevive en los turbulentos muelles de Port Royal. Enfrentando prejuicios y navegando entre piratas, esclavos liberados y rituales de brujería, su determinación la lleva a transformar su fragilidad en una fuerza imparable. Cuca desafía el orden establecido y demuestra que la valentía, la inteligencia y la resiliencia, determinan la supervivencia en un mundo de forajidos. Con cada puerto, la traición y el peligro acechan, pero también la oportunidad de encontrar su verdadera identidad.

La preventa de esta novela histórica de aventuras coincide con la conmemoración del 8 de marzo, destacándose como un relato de empoderamiento y lucha que refleja el coraje de las mujeres en un entorno adverso. Con una narrativa intensa y llena de acción, "No tengo destino" se posiciona como una obra imprescindible para quienes buscan una historia de superación, resistencia y aventura con un personaje femenino fuerte y decidido.

Liébana Vidal Garrido (@liebanavg) es comunicadora, escritora y creadora con una trayectoria que fusiona arte, publicidad y literatura. Graduada en Comunicación y especializada en guion audiovisual, ha trabajado como actriz, especialista de acción y acróbata aérea. Su espíritu aventurero la llevó a pasar un año en la selva centroamericana protegiendo tortugas marinas y explorando nuevas formas de contar historias. Ahora, su talento narrativo cobra vida en esta ópera prima literaria.

"No tengo destino" ya está disponible para su reserva a través de Editorial Fanes (editorialfanes.com)