edeon: más de una década potenciando la comunicación empresarial

Una agencia de comunicación y marketing que en 15 años ya ha creado cinco proyectos propios de emprendimiento, desde un club deportivo, un juego sostenible, una empresa para el sector de la restauración o un nuevo concepto de turismo sostenible Desde 2010, cuando edeon nació en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, la agencia de comunicación ha crecido de manera constante hasta consolidarse como un referente en el sector de la comunicación y el marketing estratégico en Catalunya. Con un equipo de más de 10 profesionales repartidos por el territorio catalán, trabajan día a día para ofrecer soluciones eficientes e innovadoras en comunicación empresarial.

Su gran valor diferencial es el Social Media Dinàmic Eficient, un método propio avalado por la tesis doctoral de su director, Lluís Feliu. Esta metodología permite optimizar la presencia digital de sus clientes, garantizando que su comunicación sea efectiva, estratégica y adaptada a las necesidades de cada momento.

Actualmente, gestionan una cartera de casi 50 clientes de sectores diversos, ofreciendo un servicio transversal que incluye la gestión de redes sociales, relaciones públicas y las funciones propias de un gabinete de prensa. Desde edeon, se aseguran de que cada empresa pueda comunicarse de manera clara, estratégica e impactante, potenciando su reputación y su crecimiento estratégico.

Además de las tareas de comunicación empresarial, el equipo de esta agencia referente en Barcelona, también imparten formaciones en comunicación y marketing estratégico, ayudando a empresas y profesionales a mejorar sus habilidades y conocimientos en este ámbito. El equipo de edeon cree firmemente en la importancia de la formación continua para adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado y competitivo.

Pero edeon no sólo ofrece servicios de comunicación digital, también trabajan estrategias off line. En los últimos meses, la agencia ha apostado fuertemente por potenciar los servicios gráficos, un ámbito en el que ya están recibiendo una gran demanda. Diferentes clústeres, asociaciones y multinacionales han confiado la creación de dossiers de prensa, catálogos de producto y diseños de logotipos, consolidando edeon como un aliado estratégico también en el campo del diseño.

Además, desde edeon también impulsan proyectos propios de emprendimiento como ToysWD, Sibaritat, The Tiny House Barcelona o el Club Hoquei Valldoreix, contribuyendo a su nacimiento, difusión y crecimiento con estrategias de comunicación personalizadas.

Por todo ello, edeon se está convirtiendo en el mejor aliado para las pequeñas y medianas empresas. Con un servicio integral y adaptado a cada cliente, trabajan para que cada marca tenga la visibilidad y la reputación que se merece. Su experiencia en Social Media, relaciones públicas y comunicación estratégica les convierte en una elección de confianza para empresas de cualquier sector y con intereses en el mercado catalán.

