Cambios en las tendencias de viaje, mayor competencia y combatir las ineficiencias, claves del boom tecnológico en la gestión de ingresos hoteleros, según SiteMinder

SiteMinder expande su herramienta Dynamic Revenue Plus a diferentes mercados del hemisferio norte, entre ellos España SiteMinder, la plataforma líder mundial en distribución y gestión de ingresos hoteleros, ha identificado los cinco factores clave para impulsar los ingresos en los establecimientos hoteleros. En este sentido, Leah Rankin, jefa de Producto de SiteMinder, que acudirá esta semana a la ITB de Berlín, ha destacado estas causas, que explican la creciente demanda de soluciones accesibles de gestión de ingresos en el sector a nivel mundial. Concretamente, resalta:

Los cambios en las tendencias de viaje a escala mundial, con un crecimiento esperado de llegadas internacionales de hasta 70 millones en 2025, lo que representa un aumento del 5% con respecto al año anterior. La creciente influencia de los eventos, con un 65% de viajeros más dispuestos a viajar para asistir a un evento este año en comparación con el anterior. El aumento de la competencia, con 113.000 habitaciones en construcción en Europa y 142.000 en Estados Unidos. Solo en España se espera que 260 nuevos hoteles entren en el mercado entre abril de 2024 y diciembre de 2025. Ineficiencias operativas continuas en la gestión, incluida la dependencia constante de hojas de cálculo, ajustes manuales y soluciones fragmentadas. Un déficit crítico de talento, sobre todo en el ámbito de la gestión de ingresos. "Hoy en día, gestionar los ingresos de un hotel no es tarea fácil. Con los cambios en las tendencias de viajes, la creciente influencia de los eventos y el aumento de la competencia, la complejidad puede resultar abrumadora para los hoteleros. A menudo, esto da lugar a que se arraiguen prácticas obsoletas en las empresas de alojamiento, agravadas por la escasez de profesionales dedicados a la gestión de ingresos en todo el sector", afirma Leah Rankin.

Dar respuesta a estas necesidades coincide con la expansión por parte de SiteMinder de su herramienta Dynamic Revenue Plus a determinados mercados del hemisferio norte, entre ellos España, tal y como se ha dado a conocer hoy en la ITB de Berlín. Desde su lanzamiento inicial el año pasado, Dynamic Revenue Plus ha sido la única solución para que los hoteles accedan a información del mercado en tiempo real y puedan tomar medidas inmediatas sobre su disponibilidad, precios y estrategia de distribución. Diseñada para que todos los establecimientos puedan acceder a una gestión de ingresos sofisticada, a diferencia de los sistemas de gestión de ingresos que tradicionalmente han estado al alcance de unos pocos, la doble capacidad de Dynamic Revenue Plus significa que cualquier hotel puede, por primera vez, utilizar un sistema móvil para optimizar sus ingresos en función de la demanda del mercado. A partir de hoy, el producto incorporará recomendaciones de precios dinámicos de IDeaS, una empresa de SAS y el principal proveedor mundial de software y servicios de gestión de ingresos, por lo que ya no se limitan a los hoteles con recursos dedicados a la gestión de ingresos.

"Al desarrollar este producto, nuestro objetivo era hacer que la gestión de ingresos no solo fuera accesible, sino también intuitiva, para ayudar a los hoteleros, sea cual sea el tamaño de los establecimientos, a tomar decisiones basadas en datos y con confianza, incluso cuando el mundo que les rodea parece impredecible. Nuestras soluciones están diseñadas para abordar los retos actuales y anticiparse a las necesidades futuras. Y la expansión de Dynamic Revenue Plus subraya nuestro compromiso para ayudar a las empresas a mantener el control en un mundo donde el cambio es la única constante", comenta Rankin.

Como se destaca en el informe Hotel Booking Trends de SiteMinder, publicado recientemente, los hoteles se adaptan cada vez más a las cambiantes condiciones del mercado con prácticas de gestión de ingresos más dinámicas. En España, por ejemplo, los precios de las habitaciones en 2024 fueron de media 33 euros más altos los viernes por la noche que los lunes, lo que refleja una mayor variación a la hora de fijar los precios. Los cambios estacionales también fueron evidentes, con habitaciones en Agosto, otra vez el mes más activo para los hoteles del país, 94 euros más caros que en enero, cuando la demanda hotelera era más baja. En enero de este año se registró un 5% más de reservas que el año anterior, lo que llevó a los hoteles españoles a subir sus tarifas un 8%, hasta los 166 euros.

Los hoteles de todo el mundo también están respondiendo a las cambiantes demandas de los viajeros actuales, como demuestran las 17 nuevas fuentes de reservas que más ingresos generan y que están identificadas en el informe de SiteMinder. En España, Agoda subió dos puestos hasta el 10º lugar en la lista de los principales canales del país, impulsado por el aumento de las llegadas de viajeros procedentes de Japón, India, Corea del Sur, Tailandia y Malasia.

"Afortunadamente, muchas empresas de alojamiento ya están adoptando un enfoque más adaptable y dinámico, pero a menudo es la velocidad, o la falta de ella, lo que puede perjudicar su capacidad para aprovechar las oportunidades", asegura Rankin. Y continua: "La realidad es que la gran mayoría de las empresas de alojamiento sigue sin contar con equipos dedicados a la gestión de ingresos y tampoco dedican tiempo a la gestión de ingresos. Ahí es donde entra en juego Dynamic Revenue Plus, que democratiza la práctica y proporciona a cada establecimiento, independientemente de su tamaño, las herramientas que necesita para competir en igualdad de condiciones".

Dynamic Revenue Plus ya está disponible en España, Alemania, México, Reino Unido y Estados Unidos, tras su exitoso lanzamiento en Australia y Nueva Zelanda el pasado mes de septiembre. Su lanzamiento mundial está previsto para finales de 2025.