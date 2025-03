El trabajo de buscar trabajo y sus claves para optimizar esfuerzos

El trabajo de buscar trabajo requiere un enfoque disciplinado. Camino Rodríguez, autora de 'El arte de reorientar una carrera con propósito para buscar trabajo', da algunas recomendaciones para proteger tiempo y vida durante esta etapa Un enfoque similar al que se aplicaría a una actividad laboral a tiempo completo. Establecer una rutina rigurosa no solo optimiza esfuerzos, sino que también mantiene la motivación y productividad en niveles óptimos.

Estas son algunas recomendaciones prácticas y efectivas para proteger tiempo y vida durante esta etapa:

"Establece una rutina rigurosa para cada día de la semana

1. Define horarios

Identifica las horas más productivas. No todos son iguales. Algunos trabajan mejor por la mañana, mientras que otros encuentran su pico de productividad en la tarde-noche. Identifica cuándo te sientes más enfocado y energizado y dedica esas horas a las tareas más exigentes de tu búsqueda de empleo.

Establece horarios fijos. Como si estuvieras yendo a una oficina, define un horario de inicio y fin de tu jornada laboral. Esto no solo te ayudará a mantener una estructura, sino que también te permitirá separar el tiempo de trabajo del tiempo personal.

2. Organiza las actividades

Prioriza tareas. Haz una lista de las tareas diarias y semanales. Esto puede incluir la búsqueda y aplicación a ofertas de empleo, actualización de tu currículum y LinkedIn, cursos de formación y actividades de networking.

Establece objetivos claros. Define objetivos específicos para cada semana. Como aplicar a un cierto número de trabajos o asistir a un evento concreto. Establecer metas claras te dará un sentido de dirección y propósito y te ayudará a medir avances y logros.

3. Crea un espacio físico de trabajo

Designa un área de trabajo. Tener un espacio dedicado para trabajar en tu búsqueda de empleo es crucial. Este lugar debe ser ordenado, tranquilo y libre de distracciones para que puedas concentrarte plenamente.

Organiza ese entorno. Asegúrate de que esté equipado con todo lo necesario, como ordenador, acceso a internet y materiales divertidos, como pósits de colores o libretas atractivas. Un entorno organizado contribuye a una mente organizada.

4. Mantén la disciplina

Mantente firme en tu planificación. Los hábitos se forman con la repetición, y con el tiempo las rutinas ofrecen excelentes resultados.

5. Gestiona sin rigidez

Si bien es importante mantener una rutina, también es esencial ser flexible. Si surgen una oportunidad de networking inesperada o una entrevista, genera espacios con agilidad y eficiencia

6. Revisa los avances y haz ajustes

Evalúa regularmente. Dedica tiempo cada semana para revisar lo que ha funcionado y lo que no. Crea indicadores para medir el rendimiento. Esto te permitirá ajustar tus rutinas y tus métodos para ser más eficiente.

Permite el ajuste. Si encuentras que ciertos aspectos de tu día a día no están funcionando, no dudes en hacer cambios y sostener los ajustes en el tiempo para testear.

Establece límites

Definir unos límites razonables en tu vida ayuda a que tengas claridad para decir que NO a todo aquello que te saque del foco. En esta delicada etapa, necesitas mantener un equilibrio en tu disponibilidad, controlar tu energía y evitar andar atendiendo las prioridades de otros todos los días. Piensa por un momento qué es más relevante para ti.

Aquí te presento algunas ideas sobre cómo establecer y mantener estos límites de manera efectiva para salvaguardar tu tiempo y tu energía:

1. Ten una comunicación clara con tu entorno

Explica tu situación. Comunica a tu familia, a tus amigos y a cualquier otra persona en tu entorno inmediato que, aunque estés en casa, estás comprometido con una tarea importante y exigente. Asegúrate de que entiendan que este período no es un tiempo libre extendido, sino un compromiso serio con tu futuro profesional.

Establece horarios de disponibilidad. Hazles saber a los demás cuáles son tus horarios de trabajo y cuándo estarás disponible para actividades sociales o para ayudar en tareas domésticas. Es vital que respeten estos horarios tanto como tú.

2. Reduce las interrupciones

Protege tu tiempo. Informa a quienes viven contigo de que las interrupciones deben ser limitadas mientras estés trabajando. Coloca señales si es necesario para recordarles a otros que estás en modo trabajo atendiendo a tu horario laboral.

3. Maneja las expectativas y solicitudes externas

Declina proposiciones. No temas rechazar propuestas o invitaciones que interfieran en tu horario de búsqueda de empleo. Aprender a decir no es esencial para mantener tus límites y prioridades.

Gestiona tus prioridades. Si bien es importante sentirte útil y apoyar a otros, también lo son tus propias necesidades y prioridades. Balancea la demanda sin alejarte de tu objetivo principal.

4. Autodisciplina y autogestión

Respeta tus propios límites. Tan importante como establecer límites con los demás, es respetar los tuyos mismos. Evita la tentación de desviarte de tu agenda, incluso de dedicar más tiempo del previsto a consumidores de tiempo que te atrapan: las redes sociales o la tentación de ver el siguiente capítulo de Netflix; es muy fácil sucumbir.

Cuida tu salud

Y, por último, pero no menos importante, la búsqueda de empleo es, sin duda, un período estresante, lo que hace que cuidar de tu salud sea imprescindible para poder sentirte como un atleta de alto rendimiento. Aquí te presento algunas recomendaciones esenciales para mantener tu bienestar protegido durante el desafío:

1. Mantén una rutina de ejercicio regular

Actividad física. El ejercicio regular no solo mejora tu salud física, sino que también es un gran impulso para tu bienestar mental. Elige actividades que disfrutes, sea caminar, correr, practicar yoga o cualquier otra forma de ejercicio que se ajuste a tu estilo de vida.

Beneficios del ejercicio. El ejercicio libera endorfinas, que son conocidas como las hormonas de la felicidad. Esto puede ser especialmente útil para combatir el estrés y la ansiedad que a menudo acompañan a la búsqueda de empleo.

2. Procura una alimentación saludable

Una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, proteínas magras y semillas te proporcionará la energía necesaria para enfrentarte a los desafíos del esfuerzo que requiere la tarea.

Evita el consumo de cafeína y azúcar. Aunque pueden ofrecer un impulso temporal, el exceso de estimulantes puede llevarte a un ciclo indeseado de altibajos en tu energía y en tu estado de ánimo.

3. Asegura un descanso adecuado

Un sueño reparador. Más que nunca necesitas obtener suficiente descanso cada noche. El sueño es fundamental para la recuperación física y mental, y para mantener la claridad y la concentración durante el día.

Una rutina del sueño. Establecer una rutina de sueño ayuda a regular tu reloj biológico y mejora la calidad de tu descanso.

4. Cuida tu mente

Técnicas de relajación. Prácticas como la meditación, la atención plena (mindfulness) y la respiración profunda pueden ayudarte a manejar el estrés y a mantener una perspectiva positiva y enfocada.

Busca apoyo. No dudes en buscar apoyo emocional si lo necesitas. Hablar con amigos, familiares, tu coach o incluso un psicólogo a menudo resulta necesario y muy beneficioso.

5. Mímate y encuentra tiempo para gratificarte

Deja espacio al ocio. Es importante hacer pausas regulares durante tu búsqueda de empleo. Dedica tiempo a aficiones y actividades que te gusten para desconectar y recargar energías. Date caprichos.

Evita el aislamiento social. Mantén el contacto con amigos y conocidos. Las relaciones sociales son un componente crucial para tu bienestar emocional. Programa salidas y disfruta de la compañía de otros.

La búsqueda de empleo, aunque sea un evento desafiante, no debe pasarle factura a tu salud. Al cuidar de tu bienestar, no solo estarás en mejores condiciones para enfrentarte a los retos de esta etapa, sino que también te preparas para empezar tu nueva oportunidad laboral en el mejor estado posible.

Recuerda que al ser humano le gusta la disciplina; a tu cuerpo y a tu mente le sientan bien los horarios y las rutinas".

¿Para saber sobre el libro?

El arte de reorientar una carrera con propósito descubre el camino para reinventarse profesionalmente, diseñar una estrategia exitosa para la carrera profesional y volver a encontrar un propósito que resuene con los valores y talentos de cada uno, poniendo en valor el talento senior. Con ejemplos inspiradores y ejercicios prácticos, este libro se convierte en una guía imprescindible para desbloquear todo el potencial.

Una brújula para tomar las riendas de la vida profesional y convertir un momento de crisis en una oportunidad de crecimiento.