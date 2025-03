Polaris Renewable Energy anuncia el cierre de una adquisición en Puerto Rico

Polaris Renewable Energy Inc. se complace en anunciar que ha cerrado el Equity Capital Contribution Agreement («ECCA») y el LLC Agreement con respecto a Punta Lima Wind Farm LLC (una filial propiedad al 100% de Santander Bank N.A. - «Santander»-) El proyecto es un parque eólico terrestre en funcionamiento denominado Parque Eólico Punta Lima («PLWF» o el «Proyecto») con una capacidad nominal de 26,0 MW situado en el municipio de Naguabo, Puerto Rico. El proyecto fue reconstruido y puesto en servicio de nuevo por Santander y tiene un acuerdo de compra de energía («PPA») de 20 años con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA) que finaliza en marzo de 2044.

La transacción se ha completado utilizando una estructura de capital fiscal que da lugar a que Polaris se convierta en el gestor y operador del Proyecto con una participación de control y Santander retenga una participación de capital fiscal en el Proyecto. La transacción estaba sujeta a las condiciones de cierre habituales, que consistían principalmente en la aprobación de la adquisición por parte de los organismos reguladores locales, así como en la ejecución del correspondiente Acuerdo de LLC. La aportación total de 20 millones de dólares de Polaris estaba sujeta a los ajustes de cierre habituales, incluidos cambios en el capital circulante. Santander Corporate & Investment Banking actuó como asesor financiero exclusivo de Santander Bank N.A.

Marc Murnaghan, Presidente y Consejero Delegado de Polaris, ha declarado: "Esta adquisición estratégica supone un nuevo despliegue de capital de Polaris en otra jurisdicción, al tiempo que añade energía eólica a nuestro mix de generación. Creemos que esta transacción proporciona atractivos rendimientos a corto plazo a nuestros accionistas, además de mejorar significativamente nuestras oportunidades de crecimiento». Esto incluye el uso de almacenamiento de energía para proporcionar energía a precios competitivos y servicios de estabilización de la red, así como la exploración de otras oportunidades estratégicas en la isla dadas sus necesidades energéticas futuras declaradas".

"Santander se enorgullece de haber reconstruido el parque eólico de Punta Lima en Puerto Rico y está muy satisfecho de vender su participación a un socio especializado en Polaris", dijo Nuno Andrade de Santander Corporate & Investment Banking. "Era lo correcto para apoyar los esfuerzos de energía limpia de la isla y estamos muy contentos con este resultado".

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica a la adquisición, desarrollo y explotación de proyectos de energía renovable en América Latina y el Caribe. Somos una empresa de alto rendimiento y solidez financiera que contribuye a la transición energética.

Las operaciones de la empresa incluyen una central geotérmica (~82 MW), cuatro centrales hidroeléctricas de pasada (~39 MW), tres proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (~35 MW) y un parque eólico terrestre (26 MW).

Sobre Punta Lima Wind Farm LLC.

Punta Lima Wind Farm, LLC opera una planta de energía eólica llamada Punta Lima Wind Farm, El proyecto Punta Lima comenzó su producción en octubre de 2012 hasta que quedó inoperativo por el huracán María en 2017. La instalación de 13 nuevos aerogeneradores Vestas V100-2,0 MW comenzó en 2022 y la fecha de entrega se alcanzó en marzo de 2024.