El fotógrafo Daniel Agra expondrá en el Artexpo New York

Si hay una ciudad en la que los fotógrafos sueñan con exponer, esa es Nueva York, donde tiene lugar una de las citas más destacadas del año durante tres días de abril: la Artexpo New York en el Muelle 36.

En ella se dan cita más de 400 galerías que exponen sus trabajos a algunos de los artistas más reputados y a los considerados emergentes de todo el mundo y que abrirá sus puertas del 3 al 6 de abril en la Gran Manzana.

Considerada la feria internacional de arte más grande del mundo y la más antigua de los Estados Unidos, alberga la mayor selección de artistas, museos, galerías y editoriales provenientes de más de 50 países, representando el más amplio espectro de arte internacional y tendencias globales en la actualidad, reuniendo cada año unos 40.000 asistentes que disfrutan de fotografías, impresiones, pinturas, dibujos, esculturas, cerámica y litografías, entre otras piezas.

Con 4 fotografías de su colección Cloudscapes, una de sus colecciones más reconocidas, el fotógrafo español Daniel Agra, de la mano de la reputada galería Artavita de California, se abre paso para seguir presentando sus trabajos y cosechando el éxito de la crítica y público tal como lo ha conseguido en otros eventos de relevancia como la pasada Red Dot Miami.

“Cloudscapes no deja de darme satisfacciones. De hecho, acabamos de incorporar una de las imágenes a la Colección de Arte Eurostars. Es un honor que cuenten conmigo para exponer en Nueva York esta vez y llevar de nuevo cuatro de las imágenes de esta serie que está pensada como poesía visual, conjugando las nubes con las palabras” explica Agra.

Esta serie, además, ha conseguido el reconocimiento de la crítica a través de varios premios entre los que se encuentran 1839 Awards, New York Photography Awards o MUSE Photography Awards, entre otras menciones honoríficas.

Nueva York contará con el sello español de la mano de uno de los artistas fotográficos con más proyección internacional del momento.