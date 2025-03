El neurofisiólogo de Policlínica Gipuzkoa, Segundo Ramírez, recomienda desconectar del trabajo horas antes de ir a dormir y 20 minutos de siesta para mantener el tono vital

La mitad de la población de la comunidad autónoma vasca tiene problemas para dormir, según un estudio reciente del departamento de Salud del Gobierno Vasco. Las causas principales son la apnea en los hombres y el insomnio en las mujeres El neurofisiólogo de la Unidad del Sueño de Policlínica Gipuzkoa, Segundo Ramírez, afirma que "el sueño es importante porque es una función básica para la vida, y reconoce que cada persona necesita dormir unas horas concretas para estar bien, que no necesariamente tienen que ser las mismas para todos". En lo que sí incide es en "la importancia de mantener unas ciertas prácticas de higiene del sueño, para conseguir conciliarlo de forma sana y natural, como por ejemplo no estar trabajando hasta última hora, e ir desconectando poco a poco para ir preparando la etapa del sueño y que no aparezca el insomnio". También "recomienda una siesta reparadora de 20 o 30 minutos para descansar y volver a estar más vital por la tarde, más descansados y funcionales".

Según un estudio publicado en julio de 2024 del departamento de Salud del País Vasco, el 46% de la población adulta de la Comunidad Autónoma Vasca tiene problemas para dormir, siendo preferentemente el insomnio en las mujeres la causa del problema, y la apnea del sueño, en los hombres.

Apnea obstructiva del sueño

En palabras del neurofisiólogo de Policlínica Gipuzkoa, "la apnea obstructiva del sueño es la que más vemos en consulta, afecta a casi el 4% de la población adulta, es más frecuente en hombres y, en realidad, no se conoce el mecanismo fundamental por el que se produce".

Se baraja que la causa pueda ser un problema neuromuscular, de la musculatura orofaríngea que, no sabemos por qué, tiende a relajarse demasiado en estos pacientes. Y al relajarse esta musculatura se colapsa la vía respiratoria, con lo cual entra menos oxígeno. Esto provoca un despertar o un alertamiento, muchas veces inconsciente en el paciente mientras duerme, que hace que el cerebro vuelva a poner en marcha el sistema de ventilación. Lo que pasa es que si este fenómeno se repite muchas veces durante la noche, el cerebro está pensando más en respirar que en dormir y no tenemos un sueño reparador, lo que nos va a provocar a corto plazo un exceso de cansancio, fatiga, falta de concentración, irritabilidad y, más a medio plazo aparecerán otros síntomas como hipertensión, más probabilidad de sufrir un accidente isquémico; y a largo plazo, se sabe que la hipoxemia está relacionada con la posibilidad de generar tumores o demencia. Por todo ello lo consideramos un trastorno suficientemente grave que conviene diagnosticar y tratar.

Segundo Ramírez afirma que "el tratamiento más habitual para las personas que presentan un problema de apnea obstructiva del sueño es un pequeño compresor de aire, que se llama CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), y que lleva una mascarilla que se coloca el paciente cuando se acuesta para dormir y ofrece aire a presión en la vía respiratoria. Es muy eficiente, pero hay que dormir con el aparato".

Reconoce el neurofisiólogo de Policlínica Gipuzkoa que "también hay otros dispositivos para otro tipo de pacientes, y que hay que valorar en cada persona". En cualquier caso, para estos pacientes recomienda "no dormir boca arriba, sobre todo a los pacientes con apnea postural, porque en esta postura la base de la lengua cae hacia atrás y provoca más apneas".

Si bien la apnea obstructiva es más prevalente en las personas con sobrepeso o con alteraciones de las vías respiratorias, el neurofisiólogo de Policlínica Gipuzkoa recomienda que ante un caso de ronquido disarmónico y que el paciente deja de respirar durante el sueño durante breves momentos, se acuda a un especialista para que se estudie y se valore qué está pasando durante el sueño.

