The ENEB Experience World Congress reunió a participantes de más de 44 países en un evento inolvidable

La educación y el desarrollo profesional han sido los ejes principales de The ENEB Experience World Congress, un evento que reunió a participantes de más de 44 países en un entorno de innovación, aprendizaje y networking. Organizado por ENEB (Escuela de Negocios Europea de Barcelona), el congreso se convirtió en un punto de encuentro para estudiantes, profesionales y expertos del sector empresarial, consolidándose como una cita relevante en el ámbito académico y profesional.

A lo largo del evento, los asistentes participaron en conferencias impartidas por figuras reconocidas, paneles de discusión sobre tendencias en tecnología e inteligencia artificial y workshops diseñados para potenciar el desarrollo profesional. Además, se celebró la esperada ceremonia de graduación de los alumnos de ENEB, marcando el cierre de una etapa formativa y el inicio de nuevos retos profesionales.

Un espacio para el aprendizaje y la transformación profesional The ENEB Experience World Congress ofreció una jornada de actividades centradas en la formación, la empleabilidad y el crecimiento profesional. Destacó la participación de Pancho Campo, experto en liderazgo y gestión del estrés, quien abrió el evento con una ponencia motivacional sobre cómo el miedo y los obstáculos pueden convertirse en motores de crecimiento personal y profesional.

Otro de los momentos clave fue el panel "Revolución Tecnológica e Inteligencia Artificial: Tendencias y empleo", en el que Carlos Fernández, consultor estratégico de marca y profesor de IA en ENEB; y Francisco Luis Benítez, doctor en Blockchain y director de Innovación del Centro Tecnológico FIDESOL, analizaron el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y las competencias necesarias para mantenerse competitivos.

El evento contó también con la presencia de Fabia Silva, CEO de Dronak Robotics, quien lideró el panel "Cómo lograr el éxito empresarial y profesional: de la robótica a las nuevas tecnologías inmersivas". Durante su exposición, compartió su experiencia en la creación y liderazgo de una empresa de robótica, abordando los desafíos y oportunidades del sector.

Las demás ponencias estuvieron lideradas por otros profesionales como Santiago Navarro-Rubio, CEO de ENEB y Grupo Namencis Education; Marta Emerson, inversora y mentora fundadora de la Asociación Española de Mentoring; Jaime Bernabé, Executive Associate Manager en Michael Page; Laura Suárez Galeano, CEO de Talent Hub; Pablo Hernández, Managing Director en ESIE; Tom Horsey, CEO de Eoniq.fund; Iñigo Nieto, Chief Strategy Officer en Crescenta; y Francisco López-Navarrete.

La diversidad de actividades permitió a los asistentes ampliar sus conocimientos y generar conexiones estratégicas con expertos y representantes de empresas destacadas. Entre los países representados en el congreso se encontraron Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, México, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica y Suecia, reforzando la dimensión internacional del evento.

Un congreso que impulsa la empleabilidad y la innovación Además de las conferencias magistrales, The ENEB Experience World Congress incluyó talleres prácticos y paneles especializados sobre empleabilidad y emprendimiento. Uno de los workshops más esperados fue "Marketing de Operaciones: Claves para Lograr Impacto", con Andrea Gómez, en el que se exploraron estrategias para mejorar la visibilidad y la competitividad empresarial.

El evento también sirvió como plataforma para el networking, con una zona de stands y sesiones interactivas en las que los asistentes pudieron establecer contactos con empresas y profesionales de diversas industrias. La Feria de Empleabilidad facilitó oportunidades laborales y colaboraciones estratégicas al permitir la interacción directa con representantes de empresas en busca de talento.

Uno de los momentos más esperados fue la Ceremonia de Graduación, donde los alumnos de ENEB recibieron sus títulos en un acto cargado de emoción y reconocimiento. Este evento marcó el cierre de su etapa académica y reforzó la importancia de la formación continua y la actualización profesional en un mundo en constante evolución.

Con el cierre de esta edición de The ENEB Experience World Congress, ENEB reafirma su compromiso con la educación de calidad y el desarrollo profesional, ofreciendo a su comunidad un espacio de aprendizaje, inspiración y crecimiento.