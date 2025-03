Estado de la digitalización de las PYMES en España, entrevista a AKX Studio

Según un estudio de la Cámara de Comercio de España, más del 45% las pymes y empresas medianas señalan la falta de tiempo como la principal barrera para digitalizarse, seguida por el 35% que menciona la falta de presupuesto y el 18% que carece del asesoramiento adecuado para implementar nuevas tecnologías.

Estos desafíos generan una brecha entre las empresas que han adoptado soluciones digitales y aquellas que aún operan con métodos tradicionales. El resultado es una gestión más lenta, mayor carga administrativa y un aumento en los costos operativos. Sin embargo, la digitalización no tiene por qué ser un proceso complejo o costoso si se cuenta con las herramientas adecuadas.

Para profundizar en este tema, hemos hablado con Javier López, CEO de AKX Studio, una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones vinculadas a ERP para optimizar la gestión empresarial. Con clientes en toda España y casos de éxito en sectores clave como la logística y la industria, AKX Studio se ha posicionado como un referente en digitalización.

Javier, según los datos mencionados, muchas empresas encuentran dificultades para digitalizarse. ¿Cuáles son los principales frenos que habéis identificado en vuestra experiencia?

Sin duda, el tiempo y la falta de información sobre las soluciones disponibles son los factores que más retrasan la digitalización. Muchas empresas siguen creyendo que transformar sus procesos requiere meses de implementación o grandes inversiones, cuando en realidad existen herramientas ágiles y escalables que permiten hacerlo de manera progresiva y sin interrupciones en la operativa diaria.

En AKX Studio trabajáis con empresas de distintos sectores. ¿Cuáles han sido algunos de los mayores beneficios que vuestros clientes han experimentado tras digitalizarse?

Hay muchos beneficios algunos de ellos pueden ser: la reducción del uso de papel, la automatización de tareas repetitivas, el registro de tareas en tiempo real en el ERP, la reducción de errores, el aumento de la productividad o la liberación de personal administrativo que ahora puede centrarse en otras tareas, son algunas de las que se me ocurren en este momento.

¿Cuáles consideras que son las consecuencias de no digitalizarse en el entorno empresarial actual?

Las empresas que siguen operando con métodos tradicionales suelen enfrentarse a una mayor carga administrativa, errores en la gestión de datos y una menor capacidad de respuesta ante imprevistos. Además, la falta de digitalización puede afectar la competitividad, ya que otras empresas del sector que sí han adoptado tecnología logran optimizar sus procesos y ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

¿Qué consejo darías a una empresa que aún duda sobre dar el paso hacia la digitalización?

Que no lo vea como un gasto, sino como una inversión en eficiencia y crecimiento. Digitalizarse no significa cambiar todo de golpe, sino empezar por los procesos que generan más carga de trabajo. Y, sobre todo, que busquen un proveedor que entienda sus necesidades y ofrezca soluciones adaptadas, no genéricas.

¿Cómo ves el futuro de la digitalización en el sector empresarial? ¿Crees que seguirá evolucionando rápidamente?

Sin duda. La digitalización ya no es una opción, sino una necesidad para mantenerse competitivo. En los próximos años veremos un avance aún mayor en la automatización de procesos y en la integración de tecnologías como la inteligencia artificial para optimizar la toma de decisiones. Las empresas que empiecen su transformación ahora estarán mejor preparadas para afrontar los retos del futuro.

En AKX Studio el objetivo no es otro que la satisfacción del cliente y, para ello, buscamos que la digitalización sea rápida para la empresa y sencilla para los operarios. Nuestras aplicaciones se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente, permitiendo una transición sin fricciones. Además, nuestro servicio de asistencia rápido y ágil garantiza que cualquier incidencia se resuelva de inmediato, asegurando una experiencia fluida en el proceso de digitalización.