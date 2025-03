ZTE sorprende con sus nuevos dispositivos presentados en el MWC BARCELONA 2025

La multinacional desarrolla un Ecosistema Inteligente Integral con interacciones impulsadas por IA que conectan a las personas con sus vehículos y hogares, para ofrecer múltiples beneficios. También lanza una gama de dispositivos con IA e innovaciones de vanguardia, enfocados especialmente en gaming y fotografía ZTE, proveedor internacional de telecomunicaciones, soluciones de tecnología empresarial y de consumo para Internet móvil y dispositivos, presenta hoy en el Mobile World Congress Barcelona 2025 su renovada línea de smartphones con IA bajo la estrategia de producto "AI for All". Entre el lanzamiento se incluyen el revolucionario smartphone insignia de la marca de pantalla completa nubia Z70 Ultra, la serie nubia Neo 3 enfocada en gaming con el concepto "Born to Win" y la serie nubia Focus 2, centrada en fotografía. Además, ZTE ha mostrado un catálogo de dispositivos innovadores diseñados para entusiastas del gaming, la fotografía, la moda y la música. Asimismo, la compañía ha exhibido sus soluciones FWA & MBB n.º1 del mundo, impulsadas por IA, 5G-Advanced y Wi-Fi 7, para consolidar su liderazgo global con la mayor cuota de mercado durante cuatro años consecutivos, según el último informe de TSR.

Una visión pionera de "AI for All" mediante alianzas estratégicas globales

ZTE se compromete a desarrollar un ecosistema integral con interacciones multimodales impulsadas por IA y una gama completa de dispositivos inteligentes, para conectar personas, vehículos y hogares para garantizar que cada consumidor pueda beneficiarse de la eficiencia, la resonancia emocional y las funciones avanzadas que la IA aporta.

En la era de la IA, los smartphones han evolucionado hasta convertirse en plataformas inteligentes que integran conectividad, interacción, servicios y entretenimiento. "En colaboración con nuestros socios globales, nos comprometemos a integrar capacidades de IA de vanguardia bajo nuestro marco AI OS", afirmó Ni Fei, vicepresidente senior de ZTE Corporation y presidente de ZTE Mobile Devices. "Al conectar arquitecturas multimodales con avanzados modelos de lenguaje IA, estamos revolucionando la forma en que los usuarios interactúan con la tecnología en ámbitos como la fotografía, el gaming, la traducción y la generación de contenidos por IA". En el mercado exterior, ZTE acelera la transformación de la IA con Google. Todos los nuevos productos nubia utilizarán Gemini, el modelo de IA más avanzado de Google, combinado con la infraestructura escalable, segura y de alto rendimiento de Google Cloud.

nubia conquista el mundo con su apuesta por el gaming y la fotografía

Desde su expansión global en 2024, ZTE ha visto crecer sus envíos de smartphones al extranjero en más de un 60%, y ha logrado una notable participación en mercados clave como Latinoamérica, el Sudeste Asiático, África y Europa. Nubia acelera su crecimiento internacional con dispositivos impulsados por IA, destaca especialmente en las gamas de gaming y fotografía, al tiempo que eleva el nivel de sus productos, expande sus canales de venta, enriquece su ecosistema y refuerza sus estrategias de marketing local. Todo esto se desarrolla bajo el lema "Be yourself". Actualmente, nubia está presente en más de 30 países y regiones.

ZTE presenta a Europa el recién lanzado nubia Z70 Ultra, que redefine la fotografía en smartphones con su pantalla completa de 1.5K, tecnología de cámara bajo pantalla y mejoras fotográficas basadas en IA. Gracias a su sistema Neovision AI Photography, este flagship ofrece un rendimiento de imagen sin precedentes tanto para profesionales como para aficionados. Equipado con la plataforma Snapdragon® 8 Elite Mobile, una batería de 6.150mAh y certificación IP68/IP69 de resistencia al polvo y agua, garantiza una experiencia de usuario excepcional.

Por otro lado, presenta serie nubia Neo, diseñada para entusiastas de los eSports, ofrece una experiencia de gaming excepcional gracias a innovadoras funciones de Inteligencia Artificial como AI Companion Demi, AI Performance Engine NeoTurbo, AI Game Space, AI Translate y AI Photography. Además, incorpora mejoras de hardware como gatillos duales para gaming, una pantalla inmersiva y una batería de 6.000mAh. Con la misión de empoderar a los jugadores bajo el lema "Born to Win", la serie nubia Neo 3 proporciona una experiencia de gaming más inteligente, personalizada y emocionante, ideal para la nueva generación de jugadores. El nubia Neo 3 GT partirá desde 349 euros, mientras que el nubia Neo 3 5G tendrá un precio desde 249 euros.

Nubia Flip 2 5G, un plegable asequible de gran calidad

Además, ZTE presenta el nubia Flip 2 5G, que combina un diseño plegable de 193g con pantalla interior AMOLED de 6,9 pulgadas a 120 Hz y pantalla frontal OLED de 3,0 pulgadas con nuevas funciones, a un precio a partir de 699 euros. Incorpora una bisagra más resistente, una pantalla externa de 3 pulgadas, mejoras en cámara y avanzadas funciones de IA como AI Calling Translate, AI Conversation Translate, AI Wallpaper Generator.

El nubia Flip 2 5G incorpora una pantalla OLED frontal plagada rediseñada de 3,0 pulgadas que mejora ostensiblemente las posibilidades interactivas. Esta pantalla de última generación es compatible con aplicaciones populares como Facebook y YouTube, lo que ofrece una experiencia de usuario completa e intuitiva sin necesidad de abrir el smartphone. Además, 10 mascotas 3D dinámicas proporcionan una compañía juguetona durante los momentos de inactividad.

Los precios pueden variar según las especificaciones y el mercado regional. Pero según información actualizada de la compañía, tanto el nubia Neo 3 GT como el nubia Flip 2 5G llegarán a España y mantendrán esos precios.