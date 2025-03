El futuro de las oficinas en la era post-pandemia

La pandemia del COVID-19 provocó un cambio sísmico en la demanda de espacios de oficina a nivel mundial. Ahora, tras años de adaptación, emerge una pregunta fundamental: ¿Cuál es el futuro de la oficina tradicional?

La consultora McKinsey, en su informe "Espacios vacíos y lugares híbridos: El impacto duradero de la pandemia en los bienes raíces", analizó profundamente los efectos de la crisis sanitaria en la asistencia, ocupación y demanda de espacios corporativos. El estudio también examinó factores relacionados, como la migración residencial desde centros urbanos hacia suburbios (lo que implica menos visitas a la oficina) y los cambios en los patrones de compra presencial versus online (que afectan la vitalidad comercial de los centros urbanos).

La conclusión del informe es contundente: para 2030, la demanda de oficinas —al menos como se conocen actualmente— será significativamente menor en numerosas ciudades. Esta realidad plantea un desafío mayúsculo para propietarios, operadores inmobiliarios y empresas que ocupan estos espacios: concebir una nueva generación de entornos laborales que respalde mejor los logros futuros.

El auge de modelos alternativos como el coworking no es casualidad, sino una respuesta directa a estas nuevas necesidades corporativas, ofreciendo flexibilidad y servicios especializados que las oficinas tradicionales no siempre proporcionan.

Atributos cruciales de las oficinas del futuro La transformación del espacio laboral físico ya está en marcha, y según los expertos de McKinsey, las oficinas del futuro deben incorporar cuatro atributos esenciales:

Espacios con propósito

Anteriormente, el objetivo principal de una oficina típica era proporcionar a las personas espacio y equipamiento para realizar su trabajo diario. Hoy, este propósito varía según el sector, ubicación, organización y equipo.

Las oficinas del futuro con propósito se caracterizan por:

Ubicarse en localizaciones estratégicas, ofrecer amenidades de primera clase y contar con interiores flexibles que pueden reconfigurarse según las necesidades.

Establecer prácticas laborales bien definidas, donde los empleados conocen no solo cuándo deben estar en la oficina, sino por qué.

Construirse para crear ventajas competitivas, principalmente apoyando la atracción de talento, el sentido de comunidad y las interacciones espontáneas.

Ofrecer programación estructurada para crear momentos significativos en un entorno laboral híbrido.

Los espacios de cowork están liderando esta transformación, implementando diseños que facilitan tanto el trabajo individual como la colaboración espontánea, convirtiendo la oficina en un destino con propósito claro.

Espacios para la conexión

Las oficinas del futuro diseñadas para la conexión proporcionan tanto espacios físicos como tecnología destinada a construir puentes entre personas, equipos y organizaciones.

Estos espacios se distinguen por:

Ser lugares donde los trabajadores pueden desarrollar capital social, profundizar sus conexiones y expandir sus redes profesionales.

Estar diseñados no solo para el trabajo cotidiano, sino para actividades como reuniones, intercambio de conocimientos, aprendizaje, lluvia de ideas, recepción de stakeholders y celebraciones.

Adaptarse a estrategias de prueba y aprendizaje que brindan a los líderes información sobre cómo la experiencia del lugar de trabajo impacta en el rendimiento.

Fomentar una conexión positiva entre los empleados y el entorno laboral, apoyando el bienestar integral.

Las salas de reunión modernas han evolucionado más allá de simples espacios cerrados con una mesa y sillas, transformándose en centros neurálgicos de innovación con tecnología integrada que permite la colaboración efectiva entre participantes presenciales y remotos, fundamental en el nuevo paradigma laboral híbrido.

El espacio de trabajo está evolucionando hacia un modelo donde la presencialidad tiene un propósito claro y la conectividad humana sigue siendo el centro de la experiencia laboral, respaldada por entornos diseñados específicamente para potenciar estos elementos esenciales.