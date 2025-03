´La clave para entender las crisis económicas´; Una mirada predictiva al futuro.

CÍRCULO ROJO.- La economía mundial sigue siendo un terreno inestable, y pocos libros han conseguido desentrañar con tanta claridad los mecanismos que la rigen como "La clave para entender las crisis económicas". Publicada en su versión actualizada por la Editorial Círculo Rojo, esta obra se posiciona como un referente indispensable para comprender el presente y anticipar el futuro económico y social.

El autor, cuya investigación se remonta al año 2009, dedicó más de una década a analizar las tendencias económicas, sociales y políticas que han marcado Occidente. Su reflexión parte de una realidad impactante: la crisis financiera que dejó a familias enteras en situación de vulnerabilidad, con escenas cotidianas de personas buscando comida en los contenedores y hogares desahuciados. Desde esta experiencia personal, el autor desarrolla un estudio riguroso sobre las estructuras del capitalismo moderno y el dominio de los mercados financieros.

Este libro no solo expone los fallos del sistema, sino que adelanta acontecimientos clave en la evolución política y económica: el surgimiento de una nueva clase social basada en las rentas pasivas, las limitaciones ideológicas de las izquierdas occidentales y los desafíos que enfrentará la sociedad del bienestar en los próximos años.

Pensado para un público amplio, "La clave para entender las crisis económicas" interpela a trabajadores, empresarios, estudiantes, académicos y políticos, ofreciendo una visión crítica y documentada sobre el rumbo de nuestras sociedades. Su capacidad para interpelar a la izquierda política con un llamado a la renovación ideológica lo convierte en una lectura esencial para quienes buscan respuestas y alternativas.

Con esta edición revisada y ampliada, Editorial Círculo Rojo reafirma su compromiso con la difusión de obras de alto impacto cultural y social. "La clave para entender las crisis económicas" está disponible en librerías y plataformas digitales, y promete ser un punto de partida fundamental para aquellos que desean comprender el devenir económico de nuestra era.

SINOPSIS

Las crisis sistémicas son la ruptura que da paso a una nueva forma de estructura social. Provocan cambios sociales que perjudican a muchísimas personas dependientes económicamente. En las futuras crisis sistémicas se incorporarán al trabajo maquinarias cada vez más avanzadas, robots con inteligencia artificial y demás avances que modificarán el mercado de trabajo. Si el control de las estructuras de la sociedad está en manos de ideologías de izquierdas, las personas asalariadas, autónomos y pymes podrán disfrutar de un mejor nivel de vida y un nivel económico más elevado, y con jornadas laborales más reducidas. Por contra, si el control de las estructuras de la sociedad está en manos de los grandes inversores actuales, con ideologías ultraconservadoras, los perjuicios para los asalariados, autónomos y pymes pueden ser desastrosos por la reducción de costos.

El cambio a este modelo productivo será inevitable en unas pocas décadas, y actualmente no existen planes estratégicos para proteger a aquellas personas que viven de rentas activas y evitar que estos avances les perjudiquen y beneficien a los grandes inversores por medio del control de las rentas pasivas.

Alfredo Mourelos nos desvela en estas páginas la clave para entender por qué se producen las crisis económicas y nos alerta de los riesgos asociados a este nuevo orden mundial del sistema capitalista, y de la necesidad apremiante de crear nuevas estrategias para ofrecer alternativas desde la izquierda a través de una planificación y estructuras actualizadas.

AUTOR

Alfredo Mourelos Muñiz.

Nací en el año 1958 en Ardía, municipio de O Grove, provincia de Pontevedra. Tengo nacionalidad española. Me crie en pleno apogeo de la dictadura franquista, y en 1975, a los diecisiete años, tuve los primeros contactos con organizaciones de izquierdas y comenzó mi formación política, que me llevó a tener actividad sindical y política hasta la edad de veinticinco años. Por mi propio análisis, comencé a discrepar del desarrollo ideológico del materialismo dialectico y abandoné la actividad organizativa de izquierdas. Desde entonces me dedico a mí profesión de reformas, pinturas y decoraciones, administración de PYME, y sigo con mí formación autodidacta profesional y personal, esperando ver cambios de planificación y programación en las organizaciones de izquierdas. La crisis económica que sufrió España en el año 2009 me llevó a reflexionar sobre la situación actual. He continuado recopilando la mayoría de la información, hasta el año 2014, en mi tiempo de ocio, para la redacción de este libro, combinando esto con el estudio de un máster, hasta el día de hoy, el año 2017. Con el paso del tiempo, quise redactar una nueva edición, en enero del 2024.