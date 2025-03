SAGA Gowmgom, Charlot y Pipermint; La Misión, una cita en el futuro, nueva novela de Pilar Carrizosa

La literatura preadolescente se enriquece con una nueva obra que promete inspirar a las nuevas generaciones: SAGA Gowmgom Charlot & Pipermint: La Misión, novela escrita por la periodista y escritora Pilar Carrizosa. El Hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid fue el escenario para presentar una historia que combina acción entre dos mundos y aventura de sus jóvenes protagonistas, Charlot y Pipermint que se ven envueltos en mundos fascinantes entre la realidad y la ficción. Donde la intriga, el misterio y los saltos en el tiempo atrapan al lector desde el primer momento. Ficción que su autora ha sabido fusionar con valores como el compañerismo o el amor entre sus personajes pero también la importancia del respeto a la naturaleza, al medio ambiente y la convivencia armoniosa con la biodiversidad.

La trama discurre en uno de los 7 campus internacionales que conforman el Heptaedro Berduick. Ubicados en antiguos palacios, cada uno es regido por un elemento de la naturaleza. Cada verano el reto es conseguir una misión para obtener el Título de Green Panther, ansiado galardón al que optan alumnos de todo el mundo. Pero sólo los diez mejores podrán obtenerlo. Será la élite destinada a cumplir La Misión. El Palacio Esmeralda en Escocia, con símbolo agua, está enclavado en un laberinto de lagos oscuros y pasadizos tortuosos. Este año será atravesar el temido Coral Negro, una cueva bajo el lago maldita. Sus pasadizos han estado prohibidos durante siglos tras un fenómeno misterioso relacionado con el cambio climático. Los entrenamientos por tierra, agua y aire serán las pruebas con foco en el buceo para superar este reto. Las sombras del lúgubre túnel acechan, pero el nuevo director de Berduick, Mr. White, está decidido a romper la maldición. Esa será LA MISIÓN.

Mientras, en un mundo lejano, a nueve lunas de la Tierra, se encuentra ZEN-OX, un planeta del futuro donde las tecnologías desafían la imaginación. Allí, Gowmgom, antiguo regente de este imperio, adopta forma humana y desciende a la Tierra oculto en el cuerpo de un científico. Su propósito es oscuro: saquear los recursos de este planeta al que considera frágil y vulnerable. Teje así una red de intrigas y conspiraciones, moviendo las piezas de su juego de poder con frialdad y precisión, poniendo en riesgo la estabilidad del universo. En el campus, Pipermint y Charlot, reciben un mensaje escalofriante acompañado de una revelación perturbadora: poseen poderes ocultos que los llevarán a través del tiempo y el espacio para detener una oscura profecía.

Conmocionados, los jóvenes se preguntan cómo podrán afrontar un desafío de tal magnitud. Dos mundos aparentemente opuestos se conectan. Presente y futuro se entrelazan en una trama que trasciende las barreras del espacio y el tiempo. Esta novela transporta a los lectores a un universo fascinante donde un grupo de jóvenes debe de unir fuerzas para proteger un mundo en peligro. En su travesía, los protagonistas descubrirán que la cooperación y la amistad son clave para enfrentar los continuos desafíos. Con una narrativa vibrante llena de giros inesperados y saltos en el tiempo, transporta a un universo plagado de personajes enigmáticos.

José Cayero, editor de Octubre Negro Ediciones, inauguró el acto resaltando la originalidad y el ingenio creativo de la autora de la que destacó “ha logrado una combinación perfecta entre acción, aventura y misterio, con tecnología apasionante y viajes en el tiempo que atrapa desde el principio tanto a jóvenes como a adultos.

El evento contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo de la cultura y la prensa. La ceremonia estuvo presidida por José Manuel Castellanos Rivera, presidente de la Asociación Getafe-Madrid para la UNESCO, quien resaltó “la manera en que el libro conjuga valores y educación medioambiental a través de un sutil eco-mensaje subliminal”.

El editor y miembro de la Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España, Paulo Cosín, subrayó el impacto positivo de la obra en el fomento de la lectura. Según los últimos datos de la federación, el índice de lectura en público infantil, juvenil y adulto ha superado por primera vez el 65% la población, con un aumento del 5,8% desde 2017. Cosín enfatizó que "los datos rompen con el mito de que los jóvenes no leen. Y este libro divertido con el que me lo he pasado muy bien, contribuirá a mejorar estos datos. Las historias bien contadas pueden inspirar a los jóvenes a desarrollar su creatividad y sentido crítico, preparándolos para los desafíos del mundo real".

Por su parte, Pilar Carrizosa insistió en que este libro “busca que su lector, ante todo se divierta y disfrute del apasionante viaje por esta literatura que le traslada a mundos desconocidos donde puede sentirse protagonista de la aventura, también recomendable para los adultos que saquen al niño que llevan dentro.

Para más información sobre el libro los interesados pueden visitar página web o redes sociales del autor gowmgom.es.