Inteligencia artificial y sostenibilidad; la visión de Multienergía Verde para un ahorro eficiente

La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el panorama energético mundial, impulsando la eficiencia, la optimización de recursos y la personalización de servicios. En un sector marcado por la necesidad de reducir costes y promover la sostenibilidad, las soluciones basadas en IA ofrecen un potencial significativo para transformar la gestión energética. Multienergía Verde, comercializadora de energía 100% renovable en España, ha integrado esta tecnología en sus procesos, destacándose por su capacidad de optimizar operaciones internas, reducir el consumo y garantizar a sus clientes un ahorro sostenible. Francisco de la Cruz Gómez, director general de la compañía e ingeniero industrial, aborda en esta entrevista cómo la IA se ha convertido en un pilar estratégico para la empresa, los beneficios que aporta actualmente y las expectativas para su aplicación futura en el sector energético.

¿Qué motivó a Multienergía Verde a implementar la inteligencia artificial en sus procesos?

La decisión de implementar inteligencia artificial en Multienergía Verde surgió de la necesidad de adaptarnos a un mercado energético cada vez más complejo y competitivo. Buscábamos una herramienta que nos permitiera optimizar nuestros procesos internos, reducir costes y, sobre todo, ofrecer un servicio más personalizado y eficiente a nuestros clientes.

La IA nos brindó la oportunidad de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, predecir patrones de consumo y tomar decisiones más informadas. Además, al ser una empresa comprometida con la sostenibilidad, vimos en la IA una aliada para promover el ahorro energético y la eficiencia en el uso de recursos renovables.

¿Cómo ha impactado la inteligencia artificial en la gestión interna de Multienergía Verde?

La IA ha transformado radicalmente nuestra gestión interna. Nos ha permitido automatizar procesos repetitivos, como la facturación o la gestión de incidencias, liberando a nuestro equipo para enfocarse en tareas de mayor valor añadido. Además, utilizamos algoritmos de IA para optimizar la distribución de energía, reducir pérdidas en la red y mejorar la eficiencia operativa. Esto no solo ha reducido costes, sino que también ha mejorado la precisión y rapidez de nuestros servicios.

¿De qué manera la IA está contribuyendo al ahorro energético de los clientes de Multienergía Verde?

La IA nos permite ofrecer a nuestros clientes herramientas avanzadas de monitorización y gestión de su consumo energético. A través de plataformas inteligentes, los clientes pueden acceder a análisis detallados de su consumo, recibir recomendaciones personalizadas para reducir su factura y ajustar su uso de energía en tiempo real.

Por ejemplo, nuestros sistemas pueden predecir cuándo un cliente está consumiendo más energía de la necesaria y sugerir ajustes automáticos en sus hábitos o en la configuración de sus dispositivos.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentó la empresa al integrar esta tecnología?

Uno de los mayores desafíos fue la integración de la IA con nuestros sistemas existentes. Requirió una inversión significativa en infraestructura tecnológica y en la capacitación de nuestro equipo. Además, tuvimos que asegurarnos de que los datos que utilizábamos fueran de alta calidad y estuvieran debidamente protegidos, cumpliendo con todas las normativas de privacidad y seguridad. Otro reto fue convencer a algunos clientes de los beneficios de la IA, especialmente aquellos menos familiarizados con la tecnología.

¿Qué papel juega la inteligencia artificial en la personalización de los servicios ofrecidos por Multienergía Verde?

La IA es clave para ofrecer servicios altamente personalizados. Analizamos el comportamiento de consumo de cada cliente y utilizamos esos datos para crear tarifas y soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Por ejemplo, si detectamos que un cliente tiene un patrón de consumo elevado en horas punta, le ofrecemos opciones para trasladar parte de ese consumo a horas valle, donde la energía es más económica. Esto no solo genera ahorro para el cliente, sino que también contribuye a una red eléctrica más equilibrada y sostenible.

¿Existen ejemplos concretos de cómo la IA ha optimizado el consumo energético en instalaciones de clientes?

Sí, tenemos varios casos de éxito. Por ejemplo, en una instalación industrial, implementamos un sistema de IA que monitoriza en tiempo real el consumo de maquinaria y equipos. El sistema identificó que algunos equipos estaban consumiendo energía incluso en momentos de inactividad. Tras ajustar su configuración, el cliente logró reducir su factura energética en un 15%. En el ámbito residencial, hemos ayudado a familias a optimizar el uso de sus electrodomésticos, logrando ahorros de hasta un 20% en su consumo mensual.

¿Qué nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial prevé Multienergía Verde para el futuro?

En el futuro, esperamos expandir el uso de la IA en áreas como la gestión de redes inteligentes (smart grids) y la integración de energías renovables a gran escala. También estamos explorando el uso de IA para predecir la demanda energética con mayor precisión y para gestionar sistemas de almacenamiento de energía, como baterías domésticas. Además, queremos desarrollar herramientas más avanzadas de interacción con los clientes, como asistentes virtuales que puedan gestionar su energía de forma totalmente autónoma.

¿Cómo valora el impacto de la inteligencia artificial en la sostenibilidad y el ahorro económico a largo plazo?

La IA es una herramienta transformadora para la sostenibilidad y el ahorro económico. A nivel global, permite una gestión más eficiente de los recursos energéticos, reduciendo el desperdicio y fomentando el uso de energías renovables. A nivel individual, empodera a los clientes para tomar decisiones informadas que se traducen en ahorros significativos. A largo plazo, creemos que la IA será un motor clave para alcanzar los objetivos de descarbonización y transición energética, al tiempo que garantiza un suministro energético más estable y accesible para todos.

La apuesta de Multienergía Verde por la inteligencia artificial refleja un compromiso firme con la innovación y la sostenibilidad. La integración de esta tecnología no solo ha optimizado los procesos internos y mejorado la eficiencia operativa, sino que ha generado un impacto tangible en el ahorro energético de sus clientes.

Con una visión orientada al futuro, la compañía continúa explorando nuevas aplicaciones de la IA, consolidándose como un referente en el sector energético español y reafirmando, a través de esta entrevista, su objetivo de ofrecer soluciones sostenibles que combinen tecnología avanzada y responsabilidad ambiental.