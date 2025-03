Keko New Baby; La Apuesta de Briseis para Cuidar las pieles más delicadas con Innovación Natural

Briseis refuerza su legado de excelencia con el lanzamiento de Keko New Baby, su nueva marca de cuidado infantil.

Briseis, Empresa española de referencia en perfumería y cuidado personal, presenta Keko New Baby, una línea diseñada para ofrecer a los más pequeños productos dermatológicamente probados que cuidan y nutren la piel sensible de los bebés, seguros y veganos. Este lanzamiento combina la experiencia y calidad de la Compañía Briseis, con un enfoque innovador en formulaciones naturales y respetuosas.

Misión: Compromiso con el bienestar y la confianza La misión de Keko New Baby es crear productos de cuidado infantil que se adapten a las necesidades de las pieles más delicadas, utilizando ingredientes veganos y formulaciones respaldadas por rigurosos controles dermatológicos. Inspirada en la experiencia de Briseis, la marca busca ofrecer a las familias productos en los que puedan confiar, sin comprometer la calidad ni el respeto por la naturaleza.

Visión: Liderar el cambio en el cuidado infantil Keko New Baby aspira a convertirse en la marca líder en el cuidado infantil, promoviendo productos que respeten no solo la salud de la piel de los más pequeños, sino también el medio ambiente y la vida animal.

Innovación para las pieles más sensibles La línea incluye productos esenciales para el cuidado diario, como geles de baño, lociones hidratantes y cremas protectoras, formulados con ingredientes naturales que ofrecen propiedades calmantes, hidratantes y regeneradoras. Cada producto es desarrollado bajo estrictos estándares de seguridad y eficacia para garantizar la máxima confianza de las familias.

"Con Keko New Baby, queremos brindar a las familias productos en los que puedan confiar plenamente, elaborados con ingredientes naturales y respaldados por décadas de experiencia en el sector de la perfumería y cuidado personal," comentó Alicia López, directora de Marketing de Briseis.

Un paso hacia un futuro responsable Con Keko New Baby, Briseis no solo refuerza su compromiso con el cuidado infantil, sino que también da un paso firme hacia una industria más sostenible y respetuosa con el planeta y los animales.

Para más información sobre Keko New Baby y su innovadora propuesta, visitar la web oficial en kekonewbaby.com o contactar con el equipo en briseis@briseis.com.

Sobre Keko New Baby

Keko New Baby es la nueva apuesta de Briseis para el cuidado infantil, nacida del compromiso de la Compañía por ofrecer productos de calidad excepcional que cuidan de las pieles más sensibles. Inspirada en décadas de experiencia y liderazgo en el sector de la perfumería y cuidado personal, esta marca refleja la visión de Briseis de combinar innovación, seguridad y respeto por el medio ambiente y la vida animal. Keko New Baby busca convertirse en un aliado esencial para las familias, marcando un nuevo estándar en el cuidado diario de los bebés.