El secreto humeante de los restaurantes con Estrella Michelin

La obtención de una Estrella Michelin no depende únicamente de la calidad del producto, la técnica o la creatividad. La alta cocina no solo se degusta, también se vive, se siente y se comparte. Y, sobre todo, se fotografía.

Los grandes chefs han comprendido que la presentación de un plato no solo debe deleitar al comensal en la mesa, sino también captar la atención en redes sociales. En este contexto, el uso del hielo seco se ha convertido en un recurso clave.

En los mejores restaurantes del mundo, es habitual encontrar platos que llegan envueltos en una niebla misteriosa, cócteles que parecen extraídos de un laboratorio o postres diseñados para impactar antes incluso de ser probados. Este efecto visual, que genera asombro y viralización, se logra con el uso de hielo seco para restaurantes de lujo.

Este recurso no está reservado exclusivamente a los establecimientos con Estrella Michelin. Cualquier restaurante que busque diferenciarse y generar un impacto en redes sociales puede utilizarlo para atraer la atención de nuevos clientes.

Un plato con efecto humo provoca sorpresa en los comensales, quienes no dudan en capturar el momento y compartirlo en redes sociales. De este modo, la imagen de un restaurante se amplifica, generando un efecto llamado que incentiva la llegada de nuevos visitantes.

Por esta razón, los chefs más exigentes confían en muyFrio.es, proveedor de hielo seco para gastronomía. Además, el producto se envía en una caja especial diseñada para conservarlo durante toda la semana, asegurando así un uso eficiente en el día a día del restaurante. Se trata de un hielo seco especialmente preparado para restauración, con la calidad y características que requieren los mejores chefs.

El mismo hielo seco en oferta que utilizan los mejores restaurantes está disponible para quienes deseen incorporar un elemento diferenciador en su propuesta gastronómica.