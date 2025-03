General Atomics presenta Quadratix Software Enterprise

La nueva red tecnológica optimiza los avances en todos y cada uno de los ámbitos General Atomics está reestructurando su empresa de software para el futuro, fusionando los esfuerzos de todas las líneas de negocio en una única red tecnológica que ofrezca respuesta en todos los dominios y predominio de la información.

La nueva empresa Quadratix aglutinará la gran plantilla de software de GA y su amplio conjunto de sistemas bajo un paraguas unificado, fusionando soluciones para:

Autonomía, inteligencia artificial y machine-learning

Inteligencia, vigilancia y reconocimiento aéreos

Detección avanzada Terrestre

Detección de amenazas en el mar

Misiones espaciales y operaciones por satélite

Ciberexplotación

Fusión y visualización unificadas de datos Esta nueva colaboración interfuncional está diseñada para promover la interoperabilidad entre todas las líneas de productos de GA, proporcionando opciones simplificadas a los clientes que esperan capitalizar la amplitud y profundidad de la experiencia de General Atomics.

Como una de las mayores empresas privadas de defensa del mundo, General Atomics ha sido una fuerza disruptiva en la tecnología aeroespacial y de defensa durante décadas, empleando a más de 1.000 ingenieros de software, programadores y expertos relacionados. La nueva empresa Quadratix fusiona los esfuerzos de software de las diversas divisiones afiliadas a la compañía, incluyendo Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI); Electromagnetic Systems Group (GA-EMS); Integrated Intelligence, Inc. (GA-III); y otros holdings de General Atomics.

La medida ofrece nuevas opciones a los clientes actuales y futuros de GA. Un ejemplo son las aeronaves no tripuladas suministradas por GA-ASI, con su serie de UAS Predator®, líder del sector, y los futuros reactores autónomos, que se beneficiarán de una mayor colaboración en autonomía, IA y ML producida por otras divisiones de GA.

"Hemos trascendido la construcción de software de uno en uno y hemos llegado a un conjunto integrado de soluciones de software para nuestros aviones y nuestros clients", dijo Linden Blue, CEO de GA-ASI. "Estamos avanzando rápidamente para responder a los retos más difíciles de nuestros usuarios agrupando estas soluciones bajo el paraguas de Quadratix".

Las tecnologías transformacionales de GA siguen revolucionando el modo en que las fuerzas militares de todo el mundo afrontan retos complejos y responden a amenazas cambiantes. Desde el procesamiento, la explotación y la difusión de datos hasta su fusión y el conocimiento de la situación en tiempo real, los equipos de software integrados verticalmente trabajan en estrecha colaboración con los ingenieros de hardware para crear sistemas versátiles y flexibles que encajan a la perfección entre bastidores.

"Quadratix se integra en todo nuestro catálogo de sistemas subordinados para comandar, controlar, recopilar, catalogar y comunicar información e inteligencia a los clients", dijo Blue. "Construido a partir de nuestra red integrada existente de sistemas y subsistemas probados, Quadratix es la solución integral de GA para proporcionar dominio de la información".

Más información en: https://quadratix.ga.com.

Sobre General Atomics

General Atomics es una empresa de defensa y tecnologías diversificadas, fundada en 1955 como división de General Dynamics y adquirida por la familia Blue en 1986. GA y sus empresas afiliadas operan en los cinco continentes. GA y sus filiales producen aviones no tripulados y sistemas de vigilancia aérea, vigilancia por satélite, cañones de riel electromagnéticos, láser de alta potencia, proyectiles de hipervelocidad y sistemas de conversión de energía. GA es líder en investigación sobre fusión nuclear, fisión nuclear de nueva generación y tecnologías de materiales avanzados. La empresa ocupa más de 8 millones de pies cuadrados de instalaciones de ingeniería, laboratorio y fabricación y cuenta con más de 13.000 empleados.