COTI lucha por la integración de 6 millones de mayores digitalmente aislados

Cada año millones de personas en situación de dependencia pierden autonomía progresivamente. Profesionales y familias buscan formas de estimular la mente. COTI, potenciado con Inteligencia Artificial, pone las relaciones en el centro del cuidado y la activación de la mente Según la Universidad Rey Juan Carlos, los mayores pasan una media de 5 horas al día viendo la televisión, y 2 millones lo hacen en soledad, dos factores que incrementan el riesgo de incapacitación. COTI nace para cambiar esto basándose en la evidencia científica: la mejor estimulación son las relaciones. Esta app les ayuda a conectarse más con sus seres queridos y profesionales sanitarios en un entorno seguro, estimulando su mente y mejorando su bienestar.

Como reflejan los datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, no es lo mismo tener una app de mensajería descargada que ser un usuario activo.

La red de comunicación auto adaptativa con Inteligencia Artificial (IA)

COTI no solo conecta, también aprende. Gracias a su Inteligencia Artificial y a su juego cognitivo, analiza el estado del usuario y personaliza la experiencia para hacerla más accesible.

Toda la plataforma ha sido cognitivamente analizada y, además, gracias al juego cognitivo, la app obtiene un perfil de usuario. Esta información tan valiosa es analizada por un algoritmo de Machine Learning que selecciona las funcionalidades óptimas para cada perfil y alerta de las variaciones en los patrones de uso.

¿De dónde nace?

Durante la pandemia, Antonio, neuropsicólogo, atendía a Encarna, una mujer de 76 años con Alzheimer en fase moderada que vivía sola. La familia no podía visitarla y los nietos no tenían cultura de llamadas. Tristemente, esta app llegó tarde para Encarna, pero no para sus actuales pacientes que hoy día ya utilizan COTI para intercambiar mensajes con los nietos y ver sus fotos, manteniéndose activos y conectados. Además, Antonio ahora puede realizar un seguimiento natural de sus pacientes, promover hábitos saludables y contactar con la familia.

Con COTI implican a toda la comunidad en el cuidado de quien más lo necesita.

COTI está creado por un equipo de profesionales sanitarios, tecnólogos y diseñadores expertos en el ámbito de la accesibilidad y la usabilidad, pero sobre todo, está cocreado por los mayores, que han testado la aplicación para asegurar una experiencia fácil, segura y estimulante.

¿A quién se dirige?

A familias que desean mejorar el cuidado y el bienestar de sus mayores o miembros con necesidades especiales.

A entidades sociosanitarias que quieren promover la autonomía de sus usuarios.

¿Cuánto cuesta?

Por 29,99 €/mes, COTI ofrece un entorno digital seguro y fácil para los mayores, permitiendo crear toda una comunidad de familiares, amigos o profesionales.

Gracias a que esta startup de kilómetro 0 se encuentra en fase de lanzamiento, se puede probar COTI gratis durante 3 meses con el código descuento COTIPRES.

COTI cuenta con la colaboración Cáritas, Fundación visible y EmancipaTIC. Ha sido galardonado con los premios de Impulsa Igualdad y WeMind International Forum.

