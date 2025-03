Barcelona y Hong Kong renuevan un acuerdo de colaboración que consolida a la ciudad como puerta de entrada al mercado europeo

El consistorio de la capital y el organismo semipúblico asiático firmarán un acuerdo marco para seguir promocionando el comercio y las relaciones empresariales entre Hong Kong y Barcelona. El acto, contará con la presencia del cuarto teniente de alcalde de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, Jordi Valls, y tendrá lugar el 4 de marzo a las 16:00 h en Hall 6, Stand 6E44 del MWC 2025 El Ayuntamiento de Barcelona y el Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) firmarán un Memorando de Entendimiento (MOU) para seguir impulsando las relaciones comerciales y empresariales entre ambas ciudades. El cuarto teniente de alcalde de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, Jordi Valls e Iris Wong, Merchandise Trade and Innovation Director, External Relations HKTDC, serán los testimonios de esta renovación que tendrá lugar el 4 de marzo a las 16:00 horas en el stand 6E44 del pabellón de Hong Kong (Hall 6) en el Mobile World Congress (MWC), evento clave mundial en el sector de la tecnología móvil

El acuerdo, suscrito en 2017, consolida la estrecha relación económica y comercial que Barcelona y Hong Kong han mantenido ambas ciudades históricamente desde que HKTDC abrió su primera oficina comercial en España en 1966, precisamente en Barcelona. Este marco pretende seguir promoviendo el comercio y la inversión, facilitando el intercambio de información comercial relevante para las empresas de ambos territorios, dos ciudades reconocidas por su innovación y dinamismo económico.

Con esta firma, ambas partes se comprometen a apoyar a sus comunidades empresariales mediante diferentes tipos de acciones. Por un lado, organizando eventos y seminarios que fomenten el intercambio de conocimiento y la creación de redes de contacto entre empresas de Barcelona y Hong Kong y por otro, ofreciendo apoyo a delegaciones y misiones comerciales para facilitar así las visitas de empresarios entre ambas ciudades y de este modo dando lugar a nuevas oportunidades de negocio. Las partes se emplazan a colaborar especialmente en sectores estratégicos de interés compartido, como la innovación y tecnología, en biotecnología y en ciencias de la salud o Industrias creativas.

"Este acuerdo con Barcelona refuerza el compromiso de Hong Kong de facilitar la expansión internacional de las empresas. Esta ciudad es un hub de innovación y tecnología en Europa, y confiamos en que esta colaboración abrirá nuevas puertas para las empresas de Hong Kong que buscan crecer en el mercado europeo" afirma Iris Wong, Director, Merchandise Trade and Innovation Director, External Relations HKTDC

Para culminar este acto, el HKTDC invita a una recepción-cóctel exclusivo y networking lo que ofrece una oportunidad única para conectar con líderes del sector, startups innovadoras y descubrir las oportunidades de negocio que Hong Kong ofrece para la expansión internacional.

Acerca de HKTDC

El Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong (HKTDC) es un organismo estatutario establecido en 1966 para promover, ayudar y desarrollar el comercio de Hong Kong. Con 51 oficinas en todo el mundo, incluidas 13 en China continental, el HKTDC promueve Hong Kong como un centro global bidireccional de inversiones y negocios. El HKTDC organiza exposiciones, conferencias y misiones comerciales para crear oportunidades de negocio para las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), en los mercados continental e internacional. El HKTDC también proporciona conocimientos de mercado e información de productos actualizados a través de publicaciones comerciales, informes de investigación y canales de noticias digitales.

Acerca de HKSTP

La Corporación de Parques Científicos y Tecnológicos de Hong Kong (HKSTP) se estableció en 2001 como un próspero ecosistema de I&T que reúne a 14 unicornios, más de 15.000 profesionales de la investigación y más de 2.200 empresas de tecnología de 26 países y regiones centradas en el desarrollo de tecnologías de salud, inteligencia artificial y robótica, fintech y tecnologías de ciudades inteligentes, etc. El motor en crecimiento ofrece un apoyo integral que incluye infraestructura de I+D, experiencia en inversiones, conexiones industriales y más, para atraer y fomentar el talento, acelerar la ideación y comercializar la innovación para empresas tecnológicas, todo con el recorrido de I&T construido en ubicaciones clave en Hong Kong y ramificado hacia Shenzhen para contribuir continuamente al desarrollo de I&T, convirtiéndose en un pilar de crecimiento para Hong Kong.