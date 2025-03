Andrés Quiles, nuevo Director Global de Seguros de Coverflex

Quiles será el máximo responsable de liderar la gestión y el crecimiento de la cartera de seguros ofrecidos por Coverflex, tanto en España como en el resto de los países donde opera la plataforma integral de gestión de retribución flexible para empleados, y empezará su labor con un enfoque prioritario en los seguros de salud Andrés Quiles ha sido nombrado nuevo Director Global de Seguros de Coverflex, la plataforma integral de gestión de retribución flexible para empleados. Con este nombramiento, Quiles se encargará de liderar la gestión y el crecimiento de la cartera de seguros ofrecidos por Coverflex en su plataforma, tanto en España como en el resto de los países en los que opera la compañía, y con un enfoque prioritario en los seguros de salud durante el principio de su nueva labor.

Andrés Quiles ha desempeñado una carrera de casi 15 años de experiencia en el sector asegurador en empresas de distinta índole, desde aseguradoras a brokers pasando por insurtechs. Durante este tiempo, Quiles ha ocupado cargos vinculados a producto y negocio, como Head of Digital, Marketing and Partnerships en ABANCA Seguros Generales -donde también estuvo en su Comité de Dirección-, o como director de Seguros en EMEA para CoverWallet, donde encabezó un exitoso proyecto que fue adquirido por AON.

Anteriormente, Quiles también ha desempeñado su labor profesional en Rastreator.com, Marsh, S.A. y Nationale-Nederlanden. Esto ha permitido al directivo acometer proyectos con alto componente estratégico, digital y comercial de manera transversal en todas estas compañías, así como acumular experiencia en la gestión tanto de productos de vida como de no-vida, y en toda la cadena de valor del seguro, aunque su mayor ‘expertise’ reside en los modelos de distribución digital de seguros.

Toda esta labor profesional fue reconocida en el 2021 al ser nombrado como uno de los jóvenes llamados a liderar el sector asegurador español, según el "Listado 40u40" que elabora INESE junto a la AJPS.

Andrés Quiles compaginará su cargo como Director Global de Seguros de Coverflex junto a su puesto de presidente de la Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro. Además, es también consejero de RedEWI (Empower Women in Insurance) y Miembro de Honor de MadFinTech.

"Asumir este puesto es un desafío apasionante, pues supone consolidar y hacer que una oferta de seguros innovadora lidere el mercado de la retribución flexible no solo en España, sino en el resto de los países en los que opera Coverflex", ha señalado Andrés Quiles, quien ha añadido que "el talento y la experiencia que he visto en esta compañía permitirá que podamos generar soluciones que aporten valor real a los empleados y a las empresas, así como liderar un sector cada vez más competitivo".

Por su parte, Julia Abarca Country Manager de Coverflex en España, ha valorado que "este nombramiento supone un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento en el sector asegurador. Su amplia trayectoria y visión global encajan perfectamente con nuestra misión de ofrecer a las empresas soluciones de retribución flexible, innovadoras y realmente adaptadas a las necesidades de sus empleados. Estamos seguros de que su liderazgo contribuirá decisivamente a consolidar nuestra presencia en España y en Europa".