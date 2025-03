Clínica Bruselas organiza un webinar gratuito sobre pérdida de peso en el marco del Día Mundial contra la Obesidad

Expertos en salud y bienestar explicarán todo sobre el balón gástrico ingerible, una alternativa efectiva para perder peso sin cirugía La obesidad es un problema de salud global que afecta a millones de personas en el mundo, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y los trastornos cardiovasculares. En el marco del Día Mundial contra la Obesidad, que se conmemora el próximo 4 de marzo, la Clínica Bruselas refuerza su compromiso con la salud y el bienestar organizando un webinar gratuito el 6 de marzo, en el que se abordarán soluciones eficaces para la pérdida de peso.

Este evento online estará enfocado en uno de los tratamientos más innovadores y seguros: el balón gástrico ingerible, un procedimiento mínimamente invasivo que ha ayudado a más de 100.000 personas a lograr una pérdida de peso significativa sin necesidad de cirugía y donde la clínica es líder mundial. Durante el webinar, especialistas de la clínica explicarán en detalle cómo funciona este tratamiento, qué resultados se pueden esperar y resolverán todas las dudas en vivo.

'La unidad de peso ideal: un enfoque integral para la salud y el bienestar'

¿Por qué asistir a este webinar?

Salud y prevención : La obesidad no es solo un problema estético, sino un factor de riesgo para múltiples enfermedades . Este evento es una oportunidad para entender el impacto de la obesidad en la salud y conocer soluciones efectivas.



Sin compromisos ni costes : Es una oportunidad para aclarar todas las dudas sobre el balón gástrico ingerible de manera gratuita, con información directa de profesionales altamente cualificados.



Resolver las dudas sin moverse de casa : Tras el éxito del Open Day , muchas personas interesadas no pudieron asistir presencialmente. Este evento online permitirá a cualquier persona acceder a información clave sin necesidad de desplazarse.



Un tratamiento innovador y seguro : El balón gástrico ha demostrado ser una opción eficaz para quienes buscan perder peso de manera saludable y sin recurrir a procedimientos invasivos.



Especialistas a disposición: Durante el webinar, expertos resolverán todas las dudas en vivo y explicarán los beneficios de este tratamiento desde un enfoque médico y nutricional.

¿A quién va dirigido este webinar?

Este evento está diseñado para todas aquellas personas que:

Han intentado perder peso con dietas y ejercicio sin éxito.



Buscan una solución efectiva y segura sin necesidad de cirugía.



Quieren conocer en detalle el procedimiento del balón gástrico.



Desean mejorar su salud y reducir riesgos asociados a la obesidad.

"Las plazas son limitadas, así que no pierdas la oportunidad de acceder a información exclusiva y dar el primer paso hacia un cambio de vida saludable".

Detalles del evento y cómo inscribirse:

Fecha: 6 de marzo.

Hora: 19:00.

Formato: Online

Inscripciones abiertas aquí: https://app.livestorm.co/allurion/pierde-peso-sin-perder-la-cabeza-de-forma-segura-clinica-bruselas?s=054c766d-79a7-4672-b9bf-0cc95dfd7aeb