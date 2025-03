Shaping Urban Futures; El debate sobre el futuro de las ciudades llega a Nueva York

Nueva York, 26 de febrero del 2025 – ¿Cómo serán las ciudades en 2050? Esta fue la gran pregunta que reunió a diseñadores, arquitectos, urbanistas y expertos en movilidad en “Shaping Urban Futures”, un evento organizado por Mormedi en colaboración con su oficina de Nueva York en NeueHouse.

Moderado por Jaime Moreno, Founder & CEO de Mormedi, el panel contó con la participación de Juliane Trummer (VP de Research & Strategy, Mormedi) y Michael Miller (Architect & Aviation Lead, Gensler), quienes analizaron las grandes fuerzas que transformarán el entorno urbano en las próximas décadas: movilidad, sostenibilidad, digitalización y el reto de diseñar ciudades más habitables.

Escenarios de futuro: cinco modelos de ciudad para 2050 Uno de los temas centrales del debate fue Future Scenarios, la iniciativa de Mormedi que explora distintas configuraciones urbanas que podrían emerger en las próximas décadas. Durante el evento, se presentaron cinco arquetipos de ciudad para 2050:

Leading Mega Cities: metrópolis tecnológicas y económicas que deben equilibrar crecimiento, accesibilidad e inclusión.

Green Cities: ciudades pioneras en sostenibilidad, pero con el reto de mantener su competitividad.

Expansive Bustling Cities: urbes en rápida expansión que generarán innovación, pero también desafíos de infraestructura.

Highway Cities: ciudades donde el automóvil seguirá siendo clave, aunque evolucionando hacia la movilidad autónoma y eléctrica.

Futuristic Cities: espacios urbanos completamente reimaginados con inteligencia artificial, taxis voladores y nuevas infraestructuras.

Más que predecir el futuro, Future Scenarios ayuda a empresas, gobiernos y urbanistas a anticipar tendencias y tomar mejores decisiones hoy.

Personas en el centro: el verdadero desafío de la movilidad urbana A lo largo del debate, hubo un consenso claro: las ciudades del futuro deben diseñarse poniendo a las personas en el centro. La innovación tecnológica, por sí sola, no es suficiente si no responde a las necesidades reales de quienes habitan el entorno urbano.

Uno de los temas más discutidos fue la integración de soluciones multimodales: desde el transporte público hasta los vehículos autónomos y los EVTOLs (aeronaves de despegue y aterrizaje vertical eléctrico). La clave no está solo en la eficiencia, sino en garantizar que estas innovaciones sean accesibles para todos.

El caso de Nueva York surgió de manera natural en la conversación. A pesar de ser un referente global, la ciudad sigue enfrentando desafíos de movilidad, especialmente en la conexión con sus aeropuertos. También se abordó el impacto del nuevo sistema de congestión urbana, con la participación de varios representantes de la MTA, quien explicó cómo esta medida está reduciendo el tráfico y mejorando el transporte público.

Otro punto de debate fue el auge de los robotaxis y su impacto en la regulación del tráfico: ¿deberían considerarse vehículos privados o comerciales? Además, la llegada de los EVTOLs generó opiniones divididas: ¿realmente revolucionarán la movilidad urbana o seguirán siendo un servicio exclusivo para unos pocos?

Ciudades diseñadas para evolucionar A medida que la conversación llegaba a su fin, quedó claro que el mayor desafío de las ciudades del futuro será su capacidad de adaptación. Aunque las infraestructuras urbanas están diseñadas para durar siglos, el mundo cambia cada vez más rápido. El reto es construir ciudades flexibles, capaces de evolucionar con los avances tecnológicos, los desafíos climáticos y las transformaciones sociales sin perder su esencia humana.

Con iniciativas como Future Scenarios, Mormedi sigue impulsando el debate sobre el futuro de nuestras ciudades, conectando a expertos y líderes de la industria para repensar la movilidad urbana desde una perspectiva innovadora y centrada en las personas.

