Propuesta de reforma de la ONU

La paz (y la concordia) está al alcance. Su forma es una ecuación matemática cuyas condiciones han venido a cumplirse en el tiempo de interconexión: la unión humana, esto es, la toma de decisiones incluyentes, necesariamente excluye el fin de dañar a otros, y busca solo el bien o beneficio común.

Esto quizás no dice mucho a algunos, pues les queda otra parte clave por resolver: Vale. Unidos, ¿Quién manda? Esas personas no comprenden que el poder se sostiene en la fuerza de las armas, y que las armas se incorporan ineludiblemente en forma jerárquica, tanto en el ejército como en el estado; pues es el estado de confrontación o guerra lo que crea/necesita ese mando, un mando permanente y despótico -de unas personas sobre otras. Pero el bien común no solo no necesita un mando despótico, sino que lo rechaza, pues el bien común se desea libre o voluntariamente y el liderazgo por el bien común solo puede tener sentido en relación a un objeto de cooperación concreto, pero ¿Cómo se puede llamar toma de decisiones incluyente a la sumisión involuntaria de unas personas a otras?

La liberación comienza con este entendimiento que impulsa a liberar a los demás... mediante lo que precisamente es su prueba y garantía de éxito: su simple publicidad, al compartir esta propuesta como igualmente mediante la publicidad de la toma de decisiones -que es lo que les da su carácter incluyente.

A eso se reduce la propuesta reforma de la ONU, a su compromiso ante los seres humanos a los que se supone que debe servir como centro de la toma de decisiones incluyentes y emisor de la publicidad de la toma de decisiones, que sirve también para el periodo de transición de nuestra situación de división actual en estados, y de su toma de decisiones excluyente, parcial o unilateral que los aboca inexorablemente -también como una ecuación lógica o matemática- a la confrontación, a la guerra.

Hay que poner fin a esta situación. De aquí se sigue que es responsabilidad de las personas como tales, pues no puede ser iniciativa de los políticos cuya tarea es precisamente hacer la guerra.

Mñas infromación en: human-unity.org/