realme desvela su estrategia a tres años en el MWC, con la serie 14 Pro e innovaciones en imagen e IA

realme ha anunciado su plan estratégico a tres años para duplicar su base mundial de usuarios y aspira a superar los 10 millones de ventas anuales en Europa. El buque insignia de la gama media con cámara, el realme 14 Pro Series, es el primer teléfono del mundo con cambio de color sensible al frío, cuenta con un sistema de triple flash y una batería de 6000 mAh y está disponible a partir de 379 € con una oferta anticipada. realme presenta su innovador concepto de lentes intercambiables realme ha presentado en el MWC 2025 su plan estratégico a tres años con el objetivo de duplicar su base global de usuarios y consolidarse en el mercado de gama media-alta. Además, ha anunciado el lanzamiento mundial de la serie realme 14 Pro y su innovador concepto de lentes intercambiables.

"Nuestro nuevo plan estratégico apuesta por la expansión global y por empoderar a la generación joven como democratizadores de la tecnología", afirma Chase Xu, Vicepresidente y CMO de realme.

Objetivo: duplicar usuarios y liderar en gama media-alta

Tras un crecimiento del 32% interanual en Europa en 2024, realme planea superar los 10 millones de ventas anuales en la región y liderar en más de 100 mercados. Su hoja de ruta se basa en innovación tecnológica, refuerzo de marca y nuevos productos centrados en el usuario joven. En el MWC 2025, realme ha definido el posicionamiento global de sus tres líneas insignia:

Serie GT : máximo rendimiento e IA de vanguardia.

: máximo rendimiento e IA de vanguardia. Serie Number : alto rendimiento y cámaras avanzadas.

: alto rendimiento y cámaras avanzadas. Serie C: la mejor tecnología al mejor precio. realme seguirá apostando por la IA integrada en sus smartphones a través de la iniciativa NEXT AI, que busca ofrecer mejoras en imagen, eficiencia y gaming. La marca prevé suministrar 100 millones de smartphones con IA en tres años.

Alianzas estratégicas y colaboraciones

A partir de 2025, realme reforzará su conexión con los jóvenes mediante acuerdos con grandes compañías de videojuegos como Mobile Legends, Free Fire, Honor of Kings y BGMI, y lanzará colaboraciones con marcas icónicas del entretenimiento y el lujo, con productos exclusivos de edición limitada.

realme 14 Pro Series: innovación en fotografía y diseño

La nueva realme 14 Pro Series introduce el primer sistema de triple flash del mundo para retratos nocturnos y la primera tecnología de cambio de color sensible al frío. Destaca el realme 14 Pro+, con cámara principal Sony IMX896 de 50MP, zoom periscópico de 120X, procesador Snapdragon® 7s Gen 3 5G, batería de 6.000 mAh y certificación IP69/68/66.

Por su parte, el realme 14 Pro ofrece un diseño ultrafino de 7,55 mm, batería Titan de 6.000 mAh, chipset Dimensity 7300 Energy 5G, cámara Sony IMX882 de 50MP y pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz.

Más lanzamientos: realme 14x y Buds Air7

Completa la familia el realme 14x 5G, con batería de 5.000 mAh y resistencia de grado militar, y los realme Buds Air7, con ANC de 52 dB, certificación Hi-Res Audio y hasta 52 horas de autonomía.

Concepto de lentes intercambiables

realme también ha presentado un prototipo revolucionario que permite acoplar objetivos DSLR a un smartphone, gracias a un sensor Sony de 1 pulgada y lentes profesionales de 73 mm y 234 mm. Aunque aun en fase experimental, abre una nueva etapa en fotografía móvil.

IA para simplificar la creatividad

Dentro de NEXT AI, realme ha mostrado dos herramientas en desarrollo:

AI Voice-based Retoucher , para editar fotos con comandos de voz.

, para editar fotos con comandos de voz. AI Video Eraser, que elimina objetos no deseados de vídeos con un solo toque.