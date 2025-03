Un estudio de Workplace Options sobre seguridad psicológica revela tendencias preocupantes en el estrés y los conflictos laborales a escala mundial

El entorno laboral contemporáneo se encuentra en una encrucijada según los datos que releva el estudio El entorno laboral contemporáneo se encuentra en una encrucijada. El aumento del estrés en los empleados, la intensificación de las tensiones políticas y la creciente presión por rendir cada vez más están transformando las organizaciones en todo el mundo. Workplace Options, líder global en el compromiso y empoderamiento de los empleados, junto con el WPO Centre for Organizational Effectiveness (Centro WPO para la efectividad organizacional) ha publicado su estudio anual sobre seguridad psicológica. Los resultados de este estudio analizan el modo en que los empleados de 18 países distintos hacen frente a dificultades que, de no abordarse, podrían definir el futuro del trabajo durante generaciones.

"Los directivos y responsables de gestión de personal se enfrentan a una cuestión urgente: ¿serán capaces de crear una plantilla psicológicamente segura y comprometida, o perpetuarán una cultura de estrés e inestabilidad?", se plantea Alan King, presidente y CEO de Workplace Options (WPO). "La seguridad psicológica, entendida como la creencia de que los empleados pueden expresarse sin temor a consecuencias negativas, ya no es solo un beneficio laboral. Ahora, es una necesidad empresarial".

La seguridad psicológica: un imperativo global

El estudio sobre seguridad psicológica del WPO Centre for Organizational Effectiveness muestra que el estrés, los conflictos y las dificultades relacionadas con el rendimiento son las preocupaciones laborales más frecuentes en todo el mundo.

Entre los principales hallazgos, destacan los siguientes:

El estrés laboral es la principal preocupación en casi todos los países estudiados.

en casi todos los países estudiados. Los conflictos en el trabajo son un problema generalizado , especialmente en China, Francia y Japón.

, especialmente en China, Francia y Japón. La presión por rendir más está aumentando en todo el mundo y los empleados denotan dificultades para cumplir con las expectativas.

y los empleados denotan dificultades para cumplir con las expectativas. Los adultos jóvenes experimentan síndrome de desgaste profesional (también conocido como burnout), lo que genera una seria preocupación sobre el futuro del bienestar laboral de los trabajadores. "Nuestro estudio es un toque de atención. Si las organizaciones no dan prioridad a la seguridad psicológica ahora, la próxima generación accederá a un entorno laboral marcado por el estrés, el conflicto y la falta de compromiso", afirma la Dra. Kennette Thigpen Harris, trabajadora social clínica certificada. "Los "millennials" han accedido a cargos responsables de la toma de decisiones, y nunca ha sido tan urgente la oportunidad de construir una cultura laboral basada en la confianza, el respeto, la colaboración y el bienestar".

¿Qué hace que este estudio sea diferente?

A diferencia de las encuestas, el estudio sobre seguridad psicológica del WPO Centre for Organizational Effectiveness se basa en conversaciones reales, aunque anonimizadas, entre empleados y profesionales clínicos. Este abordaje centrado en las personas, revela las emociones, los miedos y los problemas reales a los que se enfrentan los empleados, y proporciona a los dirigentes empresariales información de valor con la que generar un cambio sustancial.

Por qué esto es importante para las empresas

Las organizaciones que no abordan la seguridad psicológica suelen enfrentarse a los siguientes problemas:

Mayores tasas de rotación , ya que los empleados buscan entornos laborales que prioricen su salud mental y bienestar.

, ya que los empleados buscan entornos laborales que prioricen su salud mental y bienestar. Disminución de la productividad a causa de conflictos laborales no resueltos y altos niveles de estrés.

a causa de conflictos laborales no resueltos y altos niveles de estrés. Falta de compromiso, con empleados que se sienten ignorados y desprotegidos. Una llamada a la acción para los dirigentes

Los hallazgos del estudio sobre seguridad psicológica de Workplace Options pueden emplearse como una guía fundamental para aquellos líderes que afrontan los desafíos del entorno laboral global de hoy en día.

Comparación global de los problemas laborales

Este estudio ofrece información detallada de 18 países y emplea un abordaje centrado en las personas y basado en datos.

Acerca del WPO Centre for Organizational Effectiveness

El WPO Centre for Organizational Effectiveness (Centro WPO para la efectividad organizacional) ofrece consultoría basada en datos, formación en liderazgo y evaluación comparativa global sobre seguridad psicológica y gestión de riesgos psicosociales. Sus expertos colaboran con empresas de todo el mundo para integrar estrategias de bienestar laboral, liderazgo inclusivo y resiliencia organizacional en planes de negocio factibles.

Acerca de Workplace Options:

Fundado en 1982, Workplace Options (WPO) es el mayor proveedor independiente de soluciones holísticas de bienestar. A través de programas personalizados y una extensa red global de proveedores y profesionales acreditados, WPO ayuda a las personas a ser más saludables, felices y productivas tanto en el ámbito personal como en el profesional. Con la confianza del 50 % de las empresas de Fortune 500, WPO ofrece atención de alta calidad, tanto digital como presencial, a más de 88 millones de personas en 127 000 organizaciones en más de 200 países y territorios.