Akua.cloud revoluciona las asesorías; digitalización total y automatización en una sola plataforma

La solución que permite digitalizar toda la cartera de clientes de golpe y ofrece el Panel del Asesor gratis para siempre

Una nueva era para las asesorías En un sector donde la eficiencia es clave, y en un momento en que la factura electrónica y el fichaje en la nube se han convertido en obligaciones legales, Akua irrumpe con una propuesta disruptiva: digitalizar automáticamente a todos los clientes de una asesoría y ofrecer a los despachos el Panel del Asesor de forma gratuita y permanente.

Esta herramienta permite a los profesionales automatizar su gestión sin inversión inicial, asegurando control total sobre la contabilidad de sus clientes y la resolución de todas sus obligaciones legales en un solo programa. Akua incluye facturación electrónica y fichaje de personal en la nube. Por primera vez, una plataforma permite a las asesorías integrar a toda su cartera sin necesidad de convencer a cada cliente por separado.

Desde el primer día, todos los clientes quedan conectados y accesibles desde un único panel, lo que facilita el seguimiento de sus obligaciones fiscales y contables, la gestión de notificaciones electrónicas de DEHÚ y la organización de todas las comunicaciones y documentos en un solo espacio, incluso si no usan activamente Akua.

Esto supone una transformación radical en un sector donde la mayoría de despachos aún dependen de procesos manuales y documentación en papel, enfrentando retrasos y errores evitables.

Acceso gratuito para los asesores: digitalización sin inversión Akua permite a los despachos acceder a la plataforma sin coste alguno si al menos el 30% sus clientes obtiene la concesión del Kit Digital. En ese caso, todos los clientes del despacho podrán utilizar Akua de manera gratuita durante un año, incluso los que no tengan el Kit.

En cualquier caso, el asesor obtiene acceso gratuito e ilimitado al Panel del Asesor, la herramienta que centraliza toda la gestión contable y tributaria del despacho.

Después de la promoción, los clientes de la asesoría pueden seguir usando Akua desde 19 € al mes, con usuarios ilimitados.

Digitalización masiva y sin esfuerzo: un cambio de paradigma para las asesorías La propuesta de Akua no es solo tecnológica, sino estratégica. En un momento en que la digitalización es una obligación legal y operativa para miles de empresas, los asesores fiscales y contables tienen la oportunidad de posicionarse como los aliados clave en este proceso.

Gracias a la automatización que ofrece la Akua.cloud, los despachos pueden ofrecer un servicio más ágil y preciso sin incrementar su carga de trabajo, lo que les permite enfocarse en tareas de mayor valor añadido, como la planificación fiscal y la consultoría estratégica.

Akua plantea una solución que no solo facilita el trabajo diario de las asesorías, sino que transforma por completo su modelo de negocio. La posibilidad de integrar a todos los clientes de forma simultánea y de gestionar su información desde un único panel cambia la manera en que los despachos operan, permitiéndoles trabajar con mayor eficiencia y previsión.

Akua: la herramienta que cambia la forma de trabajar Akua se convierte en el centro de operaciones digitales de la empresa, integrando en una única plataforma todas las herramientas esenciales para una gestión eficiente y automatizada.

Desde ahí, los asesores y empresarios pueden acceder en tiempo real a la información financiera, gestionar impuestos, programar recordatorios automáticos y recibir notificaciones electrónicas oficiales sin intermediarios. Además, permite diseñar y administrar su página web, gestionar redes sociales, realizar videoconferencias, registrar el fichaje de empleados, emitir facturas electrónicas, organizar proyectos e incluso operar con un CRM completo.

La clave está en la integración total: todas las funciones necesarias en una sola plataforma, sin depender de múltiples programas o integraciones externas.

Automatización e inteligencia artificial: la contabilidad sin esfuerzo El gran diferencial de Akua está en su inteligencia artificial propia, que no solo digitaliza facturas y tickets, sino que también los contabiliza automáticamente. Con una simple foto tomada desde el móvil, el sistema identifica al proveedor o cliente, el importe, los impuestos aplicables y la cuenta contable correspondiente, dejando el asiento listo para su validación.

Este proceso es instantáneo y no requiere intervención del cliente más allá de capturar la imagen. Akua reconoce los datos, los organiza y los asigna a la contabilidad de la empresa de manera automática, eliminando el tedioso trabajo de introducir datos manualmente y permitiendo a los despachos centrarse en tareas de mayor valor añadido.

Esta automatización no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce drásticamente los errores contables y optimiza la relación entre el asesor y su cliente, eliminando los tiempos muertos en la gestión documental.

El futuro de la asesoría es digital: Akua lo pone al alcance de todos Hasta ahora, la digitalización de los despachos había sido un proceso lento y costoso, con muchas asesorías atrapadas en modelos tradicionales que limitaban su crecimiento. Akua elimina esas barreras con una propuesta sin riesgo, que permite a cualquier asesor dar el salto tecnológico sin inversión inicial y con garantías de éxito.

La automatización de la contabilidad ya no es un privilegio de grandes firmas, sino una realidad accesible para cualquier despacho que quiera optimizar su gestión y diferenciarse en el mercado. Akua no es solo un software, es la nueva forma de trabajar en el sector de la asesoría.