G-SHOCK celebra el 30º aniversario del DW-6900 con una colección conmemorativa

Casio Computer Co. Ltd. ha anunciado el lanzamiento de los nuevos relojes DW-6900TR, que celebran el 30º aniversario de los icónicos modelos de forma redonda DW-6900, conocidos por su pantalla de triple gráfico y su botón frontal. Esta colección conmemorativa recrea las primeras variantes de color.

Por su parte, G-SHOCK dio lugar a un nuevo género de resistencia en el diseño de relojes de pulsera, rompiendo convenciones de la industria y estableciendo nuevos estándares mediante el uso innovador de colores, materiales y colaboraciones. El DW-6900, uno de los diseños más icónicos de los relojes G-SHOCK, ha servido como base para más de 100 colaboraciones con marcas, artistas y organizaciones medioambientales.

Asimismo, dentro de la marca G-SHOCK, existen cinco estilos icónicos en total (incluyendo el 6900): los modelos 5000 y 5600, que heredan la forma del primer G-SHOCK, el DW-5000C; el 110 con su esfera tridimensional; y el 2100 con su bisel octagonal.

Un homenaje a los colores originales del DW-6900H Los nuevos relojes resistentes a impactos DW-6900TR conmemoran el 30º aniversario del DW-6900, recreando las variaciones de color del DW-6900H, el primer modelo de la línea que introdujo colores más allá del negro. En este sentido, la colección incluye los tres colores originales del DW-6900H: negro, rojo y amarillo, evocando una nostálgica estética de los años 90 que trasciende el tiempo.

Como detalle único de esta edición de aniversario, las palabras "SINCE 1995" —en referencia al año de debut de la línea 6900— aparecen en la pantalla LCD al activar la luz de fondo. Además, el reverso de la caja está grabado con 30 estrellas, aportando un toque exclusivo y conmemorativo.

Diseño mejorado con materiales sostenibles y detalles exclusivos En cuanto a su diseño, el botón frontal está fabricado en metal con un acabado espejo, mejorando su textura y destacando la icónica marca "G" para una presencia llamativa. Tanto el bisel como la correa están hechos de resina de base biológica, lo que contribuye a reducir el impacto medioambiental sin comprometer la resistencia característica de la marca.

Finalmente, el embalaje, decorado con la marca "G" y los colores distintivos negro, rojo y amarillo, es una presentación ideal para esta colección conmemorativa.