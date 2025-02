Vuelve ‘No Lay’s, No Game’: cuatro leyendas del fútbol sorprenden a los aficionados en distintos bares de Barcelona y Miami

En su tercera edición, ‘No Lay’s, No Game®’ reúne nuevamente a las estrellas globales Thierry Henry y Lionel Messi e incorpora a Alexia Putellas como nueva embajadora de la marca y a Luis Suárez para sorprender a los aficionados del fútbol que disfrutan de su pasión con Lay’s® en el primer tour mundial de bares en los que sirven Lay’s Lay’s, la marca de patatas fritas número uno del mundo y snack oficial de la UEFA Champions League (UCL) y la UEFA Woman’s Champions League (UWCL), lanza la tercera temporada de ‘No Lay’s, No Game’. Este año, la marca da la bienvenida a Alexia Putellas como nueva embajadora, quien se une a las estrellas del fútbol Thierry Henry, Lionel Messi y Luis Suárez en el primer tour mundial de bares en los que sirven Lay’s bajo el nombre "Lay’s Crawl". Con una gran variedad de formas en las que participar, Lay’s ofrece experiencias únicas tanto presenciales como virtuales para conectar con estas legendarias figuras del fútbol.

"Nuestros consumidores eligen Lay’s para disfrutar al máximo de cada partido porque ofrecemos algo único en nuestras patatas fritas: unión entre las personas", señala Alexis Porter, vicepresidenta global de Lay’s. "Con esta tercera edición de ‘No Lay’s, No Game’, llevamos la conexión con los fans al siguiente nivel reuniendo a algunas de las mayores leyendas del fútbol para recordarles, una vez más, que ver el fútbol con Lay’s mejora la experiencia. Nuestra colaboración con la UCL nos permite acercarnos a los aficionados de una manera única, creando experiencias tan memorables como los propios partidos".

Tras sorprender a los fans en la puerta de sus casas en 2023 y crear un momento épico en los estadios en 2024, Lay’s vuelve a revolucionar la experiencia futbolística, esta vez en el lugar por excelencia para vivir la emoción del partido: el bar. Así nace el "Lay’s Crawl", la primera ruta de bares que sirven Lay’s, donde los aficionados fueron sorprendidos por cuatro leyendas del fútbol. Putellas y Henry buscaron su bar en Barcelona, mientras que Messi y Suárez lo hicieron en Miami, dejando boquiabiertos a los fans del fútbol en cada parada.

La campaña de 2025, creada en colaboración con Slap Global y dirigida por Andrew Lane, muestra a Putellas y Henry en busca de un bar donde ver un partido de fútbol. En cada lugar plantean una única pregunta para decidir si se quedan o no: "¿Tienes Lay’s?". Si la respuesta es afirmativa, las leyendas se quedan a ver el partido. Si, por el contrario, es negativa, los seguidores piden la oportunidad de compartir ese momento único con sus ídolos. En la pieza se alternan escenas de Messi y Suárez, que repiten la misma dinámica en Miami. Acceder al spot aquí.

"Nunca olvidaré la reacción de los fans, fue increíble. Crecí viendo jugar a mis ídolos y jamás imaginé que viviría esta experiencia desde el otro lado", señala Alexia Putellas. "Soy una apasionada del fútbol y no hay nada como ver un buen partido con amigos. Poder sorprender a los aficionados y trabajar con una marca como Lay’s, que comparte esta alegría y pasión por el juego, ha sido un honor".

"Luis y yo lo pasamos en grande sorprendiendo a los fans en Miami. No es fácil para nosotros ver un partido en un bar como ‘aficionados normales’, así que fue un día muy especial. En Miami se vive el fútbol con muchísima pasión. Aquí la gente realmente lo siente y lo disfruta", explica Lionel Messi. "Ser parte de una nueva campaña de ‘No Lay’s, No Game’ ha sido una gran experiencia porque Lay’s siempre encuentra formas increíbles de hacer que ver fútbol sea aún más emocionante. Me encanta que tanto los espectadores como Lay’s estén siempre dispuestos a jugar".

"Lo que más me gusta de ‘No Lay’s, No Game’ es la conexión con el público. Es fácil sentirse distante cuando estás detrás de una pantalla, por eso me encanta tener la oportunidad de reunirme con ellos en persona", comparte Thierry Henry, delantero icónico, entrenador profesional y comentarista deportivo. "Ver fútbol es un acto social. De niño, veía los partidos con mi padre mientras comíamos patatas fritas, y ahora paso esa tradición a mi familia. Al final, lo importante es con quién ves el partido... y, por supuesto, disfrutar de Lay’s mientras lo haces".

"Cuando vi que Alexia y Thierry habían sorprendido a los seguidores en Barcelona, pensé: ‘Sería genial hacer lo mismo en Miami’", afirma Luis Suárez. "Estoy muy agradecido a Lay’s por llevar ‘No Lay’s, No Game’ a Miami y permitirnos a Messi y a mí mostrar a los aficionados por qué Lay’s es el snack imprescindible para ver un partido".

"Lay’s Dash": la diversión también es digital

Para el resto de la comunidad Lay’s a nivel mundial, se ha desarrollado un nuevo juego interactivo "Lay’s Dash". A partir del mes de abril, escaneando un código QR o a través de nolaysnogame.com, los usuarios podrán embarcarse en una aventura digital de Lay’s, eligiendo entre Putellas, Henry o Messi como personaje. En este desafío, los jugadores recorrerán una ciudad llena de obstáculos, recogiendo la mayor cantidad de bolsas de Lay’s posible para acceder a premios exclusivos.

Todas las novedades de ‘No Lay’s, No Game’ estarán disponibles en el perfil @lays_football.