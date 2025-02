'La Jornada y Exposición: Hidrógeno para Automoción' plantea que el vehículo de H2 sea una alternativa al de combustión de gasolina o al eléctrico de batería, con previsiones de ser una opción con presencia significativa en 2035

Organizada por STA (Sociedad de Técnicos de Automoción) y con una amplia asistencia de más de 100 personas. Los motores de combustión interna alimentados con hidrógeno (H2 ICE), también llamados "motores calientes", un sistema de propulsión con muchas probabilidades, dada su facilidad de reconversión La Sociedad de Técnicos de Automoción (STA),entidad primera del Sector cuya clara misión desde su fundación (1947) es estimular el progreso del automóvil y los avances tecnológicos en la industria de la Automoción y la Movilidad, ha organizado la "Jornada y exposición: Hidrógeno para Automoción", con objeto de actualizar las novedades e intercambiar información entre los actores más relevantes del sector. La Jornada ha estado este año patrocinada por GAS ECO. Además, ha contado con la inestimable colaboración de entidades como: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, CITI MOB Sant Boi, CIAC, Diputació de Barcelona, Enginyers Industrials de Catalunya, UPC-ETSEIB y el Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona.

Desde la STA se es muy consciente de la gran importancia que el Hidrógeno (H2) va a tener en el sector del transporte durante los próximos años, por ello organiza anualmente esta jornada, que está teniendo lugar hoy y mañana en la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. C/ Baldiri Aleu, 5, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

En la apertura, José Manuel Barrios, presidente de STA, ha comentado que vehículos de hidrógeno han experimentado una serie de avances tecnológicos que permiten mejorar su rendimiento, eficiencia y autonomía y ya son MUY equiparables a los tradicionales propulsados por gasolina. Por ello, ha planteado que el vehículo de H2 pueda complementar, en un futuro, al tradicional de gasolina o al de batería eléctrica. Los modelos de vehículos propulsados por motores de combustión interna alimentados con hidrógeno (H2 ICE), un motor térmico convencional adaptado para el hidrógeno como carburante en lugar de gasolina o diésel, cuentan con la gran ventaja de ser vehículos ECO, una forma viable para la descarbonización, y algunos fabricantes ya han apostado por ello.

Cabe recordar que esta tecnología aplica el hidrógeno verde en los ICE (coche de motor de combustión interna), siendo un combustible neutral en gases de efecto invernadero, reduciendo las emisiones de NOx mediante una combustión de H2 (pobre) en combinación con sistemas de postratamiento de emisiones y ofreciendo el hidrógeno comprimido (C-H2) o líquido (L-H2) para una operación de largo alcance junto con breves tiempos de reabastecimiento de combustible, otra de sus grandes ventajas.

En cuanto a los "Coches de Pila de Combustible", una segunda opción por parte de los fabricantes en este sentido, presentan como generador de electricidad una pila de combustible, también denominados "Fuel Cells" (FCEV), convirtiéndose en una gran alternativa en este innovador sistema de combustión, pues ofrecen la etiqueta ecológica "Cero", ya que en el proceso de generación de electricidad sólo se genera vapor de agua. No obstante, aún quedan factores técnicos por resolver, como la degradación de la pila de combustible que, por el momento, tiene una vida útil de 160.000 km de media, y su precio de sustitución puede suponer 50% del coste del vehículo. En este sentido, habrá que esperar a la evolución de la tecnología.

Por otro lado, en las jornadas, también se ha analizado el Biometano como gas de transición para flotas de producción. Para José Manuel Barrios, presidente de STA, "El funcionamiento del H2 –declara-, no sólo es aplicable en los turismos más cotidianos, sino también en vehículos pesados, como autocares, autobuses y camiones. Actualmente, la Tecnología de Hidrógeno (H2) pasa por la fase de adopción en el sector de los vehículos de carga pesada".

"En definitiva, –continúa el presidente de STA-, el H2 es clave para el Sector, tanto de la carga pesada como del automóvil tradicional, y constituye una auténtica revolución por todos los beneficios que actualmente aporta... En Europa ya hay vehículos de este tipo en el mercado funcionando y se ha querido traer los modelos más atractivos de esta tecnología en una interesante exposición".

Por otro lado, en las jornadas se ha expuesto que las mejoras en la producción de hidrógeno, derivado de los avances en su producción permiten, ya obtener un hidrógeno de mayor pureza, con un menor coste de producción.

No obstante, el vehículo de Hidrógeno presenta aún algunas incógnitas referentes a sus plantas de producción y distribución. Esta escasez en el número de ubicaciones para la recarga de la mano del parque de vehículos actual en el mercado es un pez que se muerde la cola. En las jornadas, se está analizando el actual avance en la infraestructura, con la petición de que el gobierno impulse algún plan de desarrollo y apoyo a dicha tecnología, en este sentido. En lo referente al repostaje en sí, recargar hidrógeno en un coche es similar a repostar gas, pero los puntos de recarga tienen que ir ampliándose cada vez más para que se cumplan los objetivos marcados.

"En esta convocatoria del 2025 – añade José Manuel Barrios - se ha combinado la presencia de asociaciones y entidades vinculadas a la industria del hidrógeno y del gas en general, así como al transporte. La intención es facilitar la mayor información al mercado y analizar desde la forma de producción del hidrógeno, para ser usado como combustible, su momento actual, hasta ofrecer las diversas opciones de futuro, que se encuentran ya en el sector de la Automoción, por parte de los diferentes fabricantes y su viabilidad".

Para el director general de GAS ECO, Gold Partner de STA en esta ocasión, Alejandro González Henche, "Gas Eco H2 expresa su más sincero agradecimiento a la Sociedad de Técnicos de Automoción (STA) por la invitación a participar en las jornadas dedicadas al papel del hidrógeno y el biogás en la movilidad del futuro. Como empresa comprometida con el desarrollo y la implementación de soluciones energéticas sostenibles, es un honor formar parte de este encuentro clave para el sector".

"Este evento – continúa el director de GAS ECO - representa una oportunidad única para compartir conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer la colaboración entre los distintos actores que trabajan por una movilidad más limpia y eficiente. STA desempeña un papel fundamental en la promoción del debate y la innovación en torno a tecnologías sostenibles, y desde Gas Eco H2 queremos reconocer y valorar su labor en la organización de estas jornadas.

Finaliza Alejandro González Henche, "Estamos muy agradecidos a STA por brindarnos la oportunidad de formar parte de este foro de referencia. GAS ECO creefirmemente en el potencial del hidrógeno y el biogás para transformar el sector del transporte, y espacios como este son esenciales para seguir avanzando en esa dirección. Desde Gas Eco H2 reafirmamos el compromiso con la innovación y la sostenibilidad, y confiamos en que estas jornadas serán un punto de encuentro clave para seguir impulsando el futuro de la movilidad basada en energías renovables".

El nuevo emplazamiento de la conferencia, ubicada en Sant Boi de Llobregat, ha permitido, por primera vez, poder exponer vehículos y propuestas reales, y poder intercambiar información con los fabricantes a pie de vehículo.

Las jornadas están transcurriendo de una forma dinámica en forma de mesas redondas para fomentar el coloquio entre los ponentes y los asistentes.

Los bloques principales de la conferencia están cubriendo temas básicos como la fabricación y obtención del hidrógeno, la infraestructura de recarga, la tecnología de propulsión e instalación en el vehículo, los aspectos legales y homologaciones, así como las presentaciones de vehículos por parte de los principales fabricantes.

Sobre la tecnología del Hidrógeno

Actualmente, el Hidrógeno para automoción puede usarse con dos diferentes tecnologías:

a) En los llamados "motores de combustión caliente". El Hidrógeno verde en los ICE (coche de motor de combustión interna). Entre sus ventajas, el uso en los mismos motores que ya existen, con pequeñas adaptaciones, es uno de sus grandes atractivos.

No obstante, este tipo de motores emiten NOX y CO2, menos que los de gasolina o gasoil, pero no cumplen con las "O Emisiones" propuestas por la Comisión Europea en 2035, aunque presentan la etiqueta ECO, siendo aprobados por la Administración.

A este respecto, algunas marcas han conseguido beneficios similares a los vehículos convencionales.

b) "Coches de Pila de Combustible", que presentan como generador de electricidad una pila de combustible, también denominados "Fuel Cells" (FCEV). Estos coches no se enchufan para ser cargados. Se trata de coches con un motor de propulsión eléctrico, cuya energía que consume la genera mediante una pila de combustible de hidrógeno que, al combinarse con el oxígeno del aire, provoca una reacción química que permite generar la electricidad para mover el motor eléctrico.

Necesitan una batería de menor capacidad que la del coche eléctrico para almacenar la energía eléctrica generada y transformarla; el depósito de hidrógeno y, principalmente, la pila de combustible. El Hidrógeno que utilizan es muy puro y su precio es aún bastante elevado dado que, para realizar la reacción química entre el oxígeno del aire y el H2 incluyen un componente muy caro, una membrada llamada "nación" que incorpora platino. En España, se comercializan ya algunos modelos.

Las ventajas de los modelos de H2, sean de uso directo o por pila de combustible son: el tiempo de repostaje, más asimilable a un coche de gasolina, la actual autonomía de hasta 700 Km con un único llenado, y la etiqueta ecológica ECO (en los de Hidrógeno verde en los ICE), o "cero", en este caso para los "Fuel Cero" ("Fluel Cells").

En Europa, algunas compañías de taxis y autobuses utilizan ya esta tecnología.

Sobre Gas Eco H2

Gas Eco H2 es una empresa especializada en soluciones energéticas sostenibles, con un enfoque en el desarrollo y distribución de gases renovables para diversas aplicaciones industriales y de movilidad. Con una firme apuesta por la innovación y la sostenibilidad, Gas Eco H2 trabaja para contribuir a la transición energética y la reducción de la huella de carbono en sectores clave."

Sobre STA

Con sede en Barcelona y desde su fundación en 1947, la Sociedad de Técnicos de Automoción (STA) tiene una misión clara: estimular el progreso del automóvil, logrando satisfacer las necesidades de la sociedad y promoviendo los avances tecnológicos en la Industria de la Automoción y la movilidad. Por ello, la STA (Sociedad de Técnicos de Automoción) desarrolla de cara a sus asociados múltiples actividades relacionadas con el Sector de la Automoción y el Transporte, desde Conferencias, Jornadas, Seminarios, Cursos, Symposiums y Congresos a nivel estatal y mundial, participación en Salones del Automóvil y otros eventos internacionales relacionados con la Automoción y la movilidad, así como participación en Proyectos de Investigación.

STA está presidida por la Asamblea de Socios y la Junta Directiva, que se reúne regularmente para determinar los ejes sobre los que gira la actividad de la Asociación. Con el objetivo de adaptar al máximo sus actividades a la realidad de sus socios, STA se articula en Secciones Técnicas y Comisiones Interterritoriales en las que se integran profesionales del sector de la automoción de toda España.

Las Comisiones Interterritoriales son las encargadas de impulsar y difundir la labor de STA en distintas Comunidades Autónomas. De este modo la Asociación está al servicio de todos los profesionales y empresas de automoción.

Actualmente, STA tiene Comisiones Interterritoriales en Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia.