Las 5 averías más comunes en tejados y cómo solucionarlas por TEJADOS Y FACHADAS ASTURIAS

Empresa especializada en la reparación y mantenimiento de cubiertas, ofrece soluciones efectivas para los problemas más frecuentes que afectan a estas estructuras Los tejados son una de las estructuras más importantes de cualquier edificación, ya que protegen el interior de agentes externos como la lluvia, el viento y las variaciones de temperatura.

Sin embargo, con el tiempo, pueden sufrir daños que afectan su funcionalidad y seguridad.

1. Filtraciones de agua: un problema recurrente

Uno de los inconvenientes más habituales en los tejados son las filtraciones de agua, que pueden generar humedades y comprometer la estructura del edificio. Estas filtraciones suelen deberse a grietas en las tejas, fallos en la impermeabilización o acumulación de suciedad en los desagües.

Para solucionar este problema, TEJADOS Y FACHADAS ASTURIAS recomienda revisar periódicamente el estado del tejado y realizar reparaciones oportunas. La reparación de tejados Gijón se ha convertido en una necesidad frecuente debido a la alta humedad de la zona.

2. Tejas rotas o desplazadas

El paso del tiempo, las tormentas y la acción del viento pueden causar el desplazamiento o rotura de las tejas, dejando expuesta la estructura del tejado. En estos casos, lo ideal es sustituir las tejas dañadas y reforzar aquellas que puedan estar en riesgo de desplazamiento.

En reparación de tejados Oviedo, esta práctica ha permitido a numerosos propietarios evitar daños mayores.

3. Problemas en la impermeabilización

Una impermeabilización deficiente puede ser la causa de numerosas complicaciones en los tejados. Cuando las capas de protección pierden eficacia, el agua comienza a filtrarse, debilitando la estructura y generando problemas de humedad en el interior de la vivienda.

Para evitar estos inconvenientes, es recomendable revisar periódicamente el estado de la impermeabilización y, en caso de deterioro, aplicar nuevos revestimientos protectores. En reparación de tejados Avilés, este tipo de trabajos se ha convertido en una solución clave para garantizar la durabilidad de las cubiertas.

4. Obstrucción en los sistemas de drenaje

Los canalones y desagües de un tejado cumplen un papel fundamental en la evacuación del agua de lluvia. Sin embargo, cuando se acumula suciedad, hojas o residuos, pueden obstruirse y provocar desbordamientos y filtraciones.

Para prevenir estos problemas, es esencial limpiar regularmente los canalones y verificar que el agua fluya correctamente. TEJADOS Y FACHADAS ASTURIAS sugiere instalar protecciones en los desagües para evitar que los residuos bloqueen el paso del agua.

5. Daños en la estructura del tejado

Con el paso del tiempo, la estructura que sostiene el tejado puede debilitarse, ya sea por humedad, plagas o sobrecarga de peso. Esto puede derivar en problemas graves como hundimientos parciales o deterioro acelerado de la cubierta.

Para evitar estas situaciones, se recomienda realizar inspecciones periódicas y reforzar aquellas zonas que presenten signos de desgaste. En trabajos de reparación de tejados, se han detectado numerosos casos donde una intervención temprana ha evitado complicaciones mayores.

La clave para evitar grandes daños

Una de las mejores maneras de evitar averías graves en los tejados es a través de inspecciones preventivas. Realizar una revisión periódica puede detectar problemas a tiempo, como tejas desplazadas o áreas con filtraciones de agua.

Al detectar estos inconvenientes en sus primeras etapas, es posible actuar rápidamente para evitar que el daño se propague y afecte la estructura del edificio. TEJADOS Y FACHADAS ASTURIAS recomienda realizar inspecciones al menos dos veces al año y especialmente después de las tormentas o cambios climáticos extremos.

En Asturias, donde las lluvias son frecuentes, contar con una inspección anual es esencial para asegurar la longevidad de la cubierta.

"No esperar a que los daños se vuelvan visibles desde el interior es una estrategia clave para minimizar costes a largo plazo y preservar la integridad de la vivienda".

Materiales resistentes para una mayor durabilidad

Los materiales que se eligen para la construcción de un tejado son fundamentales para garantizar su durabilidad a lo largo del tiempo. Las tejas de alta calidad, como las de arcilla o cemento, ofrecen una resistencia superior frente a los elementos climáticos y las condiciones adversas.

TEJADOS Y FACHADAS ASTURIAS siempre recomienda elegir materiales resistentes al agua y a las altas temperaturas para evitar el desgaste prematuro. Además, la impermeabilización adecuada y el uso de sistemas de drenaje modernos permiten que el agua fluya correctamente y que la humedad no dañe la estructura.

En Asturias, donde las lluvias son frecuentes, elegir materiales como tejas de cerámica puede garantizar una mayor protección. Estos detalles aseguran que el tejado no solo se vea bien, sino que también tenga una vida útil prolongada, minimizando la necesidad de reparaciones constantes.

La importancia del mantenimiento preventivo

Para prolongar la vida útil de un tejado y evitar reparaciones caras, es fundamental llevar a cabo mantenimientos periódicos. Revisar el estado de las tejas, la impermeabilización y los sistemas de drenaje puede evitar problemas graves y garantizar la seguridad de la edificación.

Soluciones a medida para cada tipo de tejado

Cada tejado es único, por lo tanto, requiere soluciones personalizadas según su estructura, edad y material. La empresa se especializa en adaptar los servicios a las necesidades específicas de cada cliente. Ya sea que el tejado sea de teja cerámica, pizarra o metal, el enfoque de reparación debe ser individualizado para asegurar que se resuelvan los problemas sin comprometer la estética ni la funcionalidad.

TEJADOS Y FACHADAS ASTURIAS ofrece soluciones específicas que incluyen no solo reparación de tejados, sino también trabajos de restauración y refuerzo estructural, garantizando un servicio completo y profesional.