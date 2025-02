La importancia de la reutilización: puede reducir hasta un 54% las emisiones de gases de efecto invernadero

"La sostenibilidad es una tendencia en crecimiento y la reutilización es clave para reducir el impacto ambiental y económico de los envases de un solo uso", destaca Meritxell Hernández, CEO y fundadora de Roll’eat. La Unión Europea establece como objetivo la reducción de residuos per cápita en un 5% para 2030, un 10% para 2035 y un 15% para 2040 La crisis ambiental generada por los residuos de envases de un solo uso ha puesto en el centro del debate la necesidad de adoptar soluciones sostenibles en el sector de la restauración y la comida para llevar. Este fenómeno ha crecido enormemente en las últimas décadas, impulsado por cambios en los hábitos de consumo, avances tecnológicos y la necesidad de nuevas formas de consumo.

En este contexto, el informe de Zero Waste Europe 'Facilitando la Adopción de Sistemas de Reutilización en Comida para Llevar' destaca cómo la transición a sistemas de reutilización puede reducir hasta un 54% las emisiones de gases de efecto invernadero en algunas ciudades y disminuir drásticamente los residuos de envases.

Desde Roll’eat, empresa de diseño y producción de envoltorios sostenibles y reutilizables para alimentos, destacan la importancia de adoptar este modelo. "La transición hacia sistemas de reutilización en la comida para llevar es fundamental para reducir los residuos y fomentar una economía circular", afirma Meritxell Hernández, CEO y fundadora de la compañía.

El informe señala que los envases de un solo uso, no solo generan un gran impacto ambiental, sino que también suponen costes elevados para los negocios y la sociedad en general. En cambio, la implementación de envases reutilizables representa un ahorro significativo a medio y largo plazo, tal y como afirma Hernández, "contribuye a reducir la contaminación y promueve un consumo más responsable".

La apuesta por envases reutilizables cobra aún más relevancia con la entrada en vigor del Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR) de la Unión Europea, donde se establecen objetivos concretos de reducción de residuos per cápita. Marcando un 5% para 2030, un 10% para 2035 y un 15% para 2040. Cumplir con estas metas requiere un cambio estructural en la forma en que los consumidores y los negocios gestionan sus envases.

Un modelo viable y beneficioso para todos

Según Zero Waste Europe, la reutilización no solo es viable desde un punto de vista ambiental, sino también económico. La transición hacia envases reutilizables permite a los comercios reducir la compra constante de envases de un solo uso y minimizar los costes asociados con la gestión de residuos.

"La sostenibilidad es una tendencia en crecimiento y la reutilización es clave para reducir el impacto ambiental y económico de los envases de un solo uso", destaca Meritxell Hernández. El cambio hacia la reutilización en la comida para llevar es una solución que beneficia a todos, reduciendo la huella ecológica, optimizando costos para los negocios y contribuyendo al bienestar del planeta.