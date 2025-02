Un consorcio multidisciplinar se une en la iniciativa SiliconBurmuin para posicionar a Euskadi como referente en tecnología neuromórfica

Con un mercado global de tecnología neuromórfica de 8.000 millones de dólares previsto para 2034, SiliconBurmuin ofrece una oportunidad única para posicionar al País Vasco como líder en innovación tecnológica, adelantándose a la era de la IA neuromórfica Coordinada por IKERLAN y financiada en el marco del programa Elkartek 2023 para investigación fundamental colaborativa, SiliconBurmuin reúne un consorcio multidisciplinar con conocimientos en neurociencia, matemáticas, microelectrónica e IA que, además de IKERLAN, incluye a: UPV/EHU (departamentos de Arquitectura y Tecnología de Computadores y Tecnología Electrónica), Vicomtech, CAF I+D, el Clúster GAIA, Achucarro Basque Center for Neuroscience, BCBL (Basque Center on Cognition, Brain and Language), BCAM (Basque Center for Applied Mathematics) e IIS BioBizkaia.

Juntos trabajan en el desarrollo de sistemas de percepción neuromórficos para optimizar la eficiencia y capacidades de los sensores y procesadores de IA actuales.

Actualmente, la IA se basa en sensores y procesadores cuyo funcionamiento y arquitectura apenas ha variado en décadas, adoptando un enfoque de fuerza bruta: adquirir y procesar grandes volúmenes de datos. Este enfoque implica un elevado consumo de energía y tiempo de procesamiento, generando información útil limitada. Por el contrario, los sensores y procesadores neuromórficos imitan la eficiencia de los sistemas de percepción biológicos (principalmente visión, y en menor medida oído, tacto, olfato y gusto), para adquirir y procesar solo datos relevantes, reduciendo significativamente el consumo energético y el tiempo de procesamiento en comparación con los procesadores IA basados en fuerza bruta.

Este cambio de paradigma introducido por la tecnología neuromórfica ha propiciado la aparición de numerosas startups que comercializan sus propios chips, reflejando la oportunidad de innovación existente en el sector de los semiconductores por primera vez en décadas. Estas empresas se unen a gigantes tecnológicos como Intel, Sony e IBM, que también han desarrollado chips neuromórficos que están siendo probados en prototipos pre-comerciales destinados a sectores como robótica, salud, consumo, espacio y automoción.

La iniciativa SiliconBurmuin

En este contexto, SiliconBurmuin tiene como objetivo crear una comunidad multidisciplinar en Euskadi combinando ciencia, tecnología e industria, a semejanza de las que han dado lugar a la mayoría de las startups neuromórficas en Europa. La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno Vasco, y se completa con el Basque Microelectronics Hub (BMH), creando un enlace institucional con el PERTE Chip español y la Ley Chips de la UE.

El principal objetivo científico-tecnológico de SiliconBurmuin es investigar y convertir el conocimiento en neurociencia en tecnología y propiedad intelectual (IP) neuromórfica que pueda ser adoptada en las siguientes generaciones de chips AI para cubrir las necesidades más demandantes de la industria. Inicialmente, se centra en aplicaciones de visión para la navegación autónoma de trenes y el diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson.

Además, SiliconBurmuin tiene como objetivo generar beneficios para la industria y la sociedad vasca:

Afianzando la posición estratégica de Euskadi en el sector de los semiconductores mediante la creación de empresas tecnológicas dedicadas a explotar comercialmente la IP neuromórfica generada en SiliconBurmuin.

dedicadas a explotar comercialmente la IP neuromórfica generada en SiliconBurmuin. Demostrando el potencial de los chips neuromórficos y generando ventajas competitivas en sectores clave de la economía vasca. Se espera que algunos de estos chips integren en el futuro IP neuromórfica generada en SiliconBurmuin, estableciendo una conexión entre las empresas de semiconductores vascas y los adoptadores industriales en el País Vasco. La primera fase del proyecto, que ha contado con un presupuesto de 2M€. finaliza en marzo de 2025 y está previsto desarrollar una segunda fase que incidirá en las aplicaciones de visión artificial y aplicaciones en medicina. La iniciativa se alinea con otras iniciativas europeas como NimbleAI, también coordinada por IKERLAN, creando sinergias y maximizando el impacto.

Tal y como subrayan las organizaciones integrantes del consorcio, con un mercado global de tecnología neuromórfica proyectado en 8.000 millones de dólares para 2034, SiliconBurmuin ofrece una oportunidad única para posicionar al País Vasco como líder en innovación tecnológica, adelantándose a la era de la IA neuromórfica.

Más información: https://siliconburmuin.eus/