MONTMARTRE by 1819 Art Gallery; La Feria que está rompiendo las reglas del mercado del arte

El arte ha cambiado. El mercado ha cambiado. Y mientras muchos artistas siguen esperando la oportunidad perfecta, otros ya están tomando acción, adelantándose a las tendencias y colocándose en los espacios donde realmente importa estar.

MONTMARTRE by 1819 Art Gallery no es solo una feria de arte digital. Es un antes y un después en la forma en que los artistas acceden al mercado, a los coleccionistas y a la visibilidad global.

Porque la pregunta clave hoy no es si se tiene talento.

La pregunta es: ''¿quién te está viendo?''.

El error que está frenando a la mayoría de los artistas.

Se vive en un mundo saturado de imágenes. Instagram, TikTok, galerías, ferias, exposiciones… Todo parece estar al alcance de un clic. Pero la cruda realidad es que el 99% los artistas está atrapado en un ciclo de invisibilidad.

Publican en redes, suben sus obras, participan en exposiciones locales… pero su carrera sigue sin despegar. Y no porque su arte no sea valioso, sino porque la estrategia lo es todo.

Sin presencia estratégica, el talento no basta.

Ahí es donde entra MONTMARTRE. No es solo un escaparate, es una infraestructura diseñada para que el arte de sus participantes esté en el lugar correcto, frente a las personas adecuadas, con la potencia de una estrategia de mercado real.

MONTMARTRE: Más que una feria, una estrategia de visibilidad global ¿Por qué algunos artistas consiguen vender obras, recibir invitaciones a exposiciones internacionales y captar el interés de coleccionistas… mientras otros pasan años esperando una oportunidad?

Porque el mercado del arte no es una meritocracia.

No basta con crear. Se tiene que estar en el radar de las personas correctas.

MONTMARTRE está diseñado para romper el ciclo de invisibilidad.

Presencia en Artsy, la plataforma número uno del mundo para el arte contemporáneo.

Segmentación estratégica, asegurando que la obra llegue a los ojos de quienes realmente compran.

Indexación SEO optimizada, haciendo que el perfil y las obras sean encontradas por compradores potenciales.

Tres campañas de medios valorados en 24.000 €, aumentando exponencialmente la exposición de los artistas seleccionados.

Un catálogo oficial, que consolida la presencia y da un material tangible para futuras oportunidades.

MONTMARTRE no solo muestra, posiciona.

Y en el mundo del arte, estar bien posicionado lo cambia todo.

El factor escasez: No hay plazas ilimitadas, ni segundas oportunidades Las ferias de arte suelen abrir sus inscripciones de manera indiscriminada.

MONTMARTRE, en cambio, limita sus plazas.

¿Por qué? Porque la calidad y la estrategia son innegociables.

No se busca llenar un espacio. Se busca construir visibilidad real para los artistas que participan.

Las inscripciones cierran el 10 de marzo, pero si se llenan antes, no habrá excepciones.

Solo los artistas que tomen acción a tiempo formarán parte de esta edición.

Los que lleguen tarde, tendrán que esperar otra edicion para una oportunidad similar.

Y si algo se ha aprendido en 1819 Art Gallery, es esto: los artistas que esperan demasiado, terminan viendo cómo otros avanzan.

Las oportunidades no se anuncian dos veces En el mundo del arte, hay un momento para prepararse y un momento para actuar.

Si el trabajo ya está listo, si se siente que el arte merece ser visto, entonces la única pregunta es:

¿Se va a seguir esperando o se va a poner la obra en el lugar correcto?

MONTMARTRE es para artistas que entienden que la visibilidad es un activo. Que saben que las conexiones adecuadas pueden cambiarlo todo. Que están listos para salir del anonimato y empezar a jugar en las grandes ligas.

Inscribirse ahora antes de que las plazas se agoten

No hay segundas oportunidades.

Solo artistas que saben cuándo dar el siguiente paso.