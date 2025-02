Día Mundial de la Audición: España fabrica, en Leganés, audífonos a medida con tecnología de vanguardia para toda Europa

En el Día Mundial de la Audición que se celebra el 3 de marzo y según la OMS, mensajes clave para este día son que más de 1.500 millones de personas en el mundo tienen algún grado de pérdida auditiva. Se estima que para 2050 esta cifra podría aumentar a 2.500 millones. Más del 60% de los casos en niños pueden prevenirse con medidas adecuadas. Del diagnóstico temprano depende la audición del futuro, según la empresa GN El Día Mundial de la Audición, celebrado cada 3 de marzo, es una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre la importancia del cuidado auditivo y la prevención de la pérdida de audición.

Según la propia OMS, mensajes clave para este día son que más de 1.500 millones de personas en el mundo tienen algún grado de pérdida auditiva. Se estima que para 2050 esta cifra podría aumentar a 2.500 millones. Más del 60% de los casos en niños pueden prevenirse con medidas adecuadas. El uso excesivo de auriculares a alto volumen es una de las principales causas de pérdida auditiva en jóvenes. Para 2030, se espera que más de 500 millones de personas padezcan pérdida auditiva discapacitante, es decir, que requiera rehabilitación.

Tomar medidas a tiempo es importante para contar con una buena salud auditiva durante toda la vida. El lema global del Día Mundial de la Audición en el año 2025 es: "¡empodérate para hacer del cuidado de los oídos y la audición una realidad para todos!".

La campaña va destinada a reconocer la importancia de la salud del oído y la audición, y por lo tanto a inspirar a las personas a cambiar su comportamiento para proteger su audición de los sonidos fuertes y prevenir la pérdida auditiva, controlar su audición con regularidad, utilizar dispositivos auditivos si es necesario y apoyar a quienes viven con pérdida auditiva.

Por lo tanto, el objetivo principal es educar a la población sobre la prevención de la pérdida auditiva, especialmente en jóvenes y adultos mayores, sobre la importancia del diagnóstico temprano para evitar complicaciones y para facilitar el acceso a tratamientos y tecnologías como audífonos e implantes cocleares. La audición del futuro depende de cómo se cuiden los oídos hoy.

Los audífonos no son solo para personas mayores. Hay personas con pérdida auditiva de todas las edades. La presbiacusia le gana la batalla a la edad cada vez más pronto. Recuperar la audición elimina barreras sociales, porque quienes las sufren se aíslan del entorno simplemente porque no oyen las conversaciones. En los niños es aún más importante porque afecta a su escolaridad y desarrollo del lenguaje, individual y social, por lo que hay que ser especialmente sensibles con ellos. Por eso es fundamental dar una solución auditiva a todas las personas con problemas.



En este contexto que define la OMS, la tecnología ha avanzado tanto, que la ayuda auditiva hoy es un elemento de comunicación. Los audífonos de Grupo GN se conectan con el móvil, sin dispositivos intermedios, desde 2010, y su software se puede actualizar en remoto según las necesidades auditivas del paciente, entre otras muchas funcionalidades, como las tremendas mejoras de escucha en entornos ruidosos otro avance de los últimos años.

En España, desde hace 33 años, Grupo GN fabrica, concretamente en Leganés-Madrid, audífonos a medida, moldes para audífonos retroauriculares y tapones de baño, y repara audífonos retroauriculares e intracanal.

Debido a la especial preocupación de los españoles por ocultar su pérdida auditiva, la filial española de esta multinacional danesa se ha especializado en la fabricación de los conocidos como "audífonos a medida" o IIC (Invisible In Canal) por sus siglas en inglés, refiriéndose a su ubicación en el interior canal auditivo.

La combinación de tecnología de última generación y los procedimientos casi artesanos necesarios para la fabricación de este tipo de ayuda auditiva -los audífonos ICC- hace que el personal español que emplea Grupo GN se haya convertido en altamente especializado. La calidad de fabricación, con costes competitivos, que ha alcanzado la filial en España de Grupo GN, no pasó desapercibida a la sede central de la multinacional en Ballerup, Dinamarca.

Rapidez en la ejecución de los pedidos, precisión y ajuste perfecto de los audífonos ICC a los pacientes, calidad y mejora constante de los procesos fabricación o fiabilidad de las reparaciones, entre otras muchas cuestiones, han hecho que la multinacional haya elegido a su filial española como centro de fabricación para toda Europa.

Así, en Madrid, cerca de 200 operarios fabrican, con una eficiencia operativa y en costes sin parangón, audífonos intracanal para todos los países de Europa.

La última novedad es la incorporación el sistema Bluetooth® LE Audio, una tecnología inclusiva impulsada por los fabricantes del sector audiológico que ya se está incorporando a todos los nuevos dispositivos electrónicos. Lo que empezó como un proyecto del sector, se está convirtiendo en el estándar de comunicación de los dispositivos electrónicos para los próximos 20 años. La pérdida auditiva ya no solo no es un estigma, sino que impulsa la tecnología de la audición, también para normoyentes.

Gracias a la funcionalidad Auracast de Bluetooth® LE Audio, además de las transmisiones privadas de audio, también se podrán escuchar, con este mismo protocolo, las transmisiones de los espacios públicos. Hasta ahora, en lugares públicos, esta transmisión solo era posible para los audífonos mediante la tecnología de bucles inductivos, que data de 1943. Con un solo emisor Auracast, las personas usuarias de dispositivos que lo incorporen, pueden conectar con esta red de sonido como si fuera una red wifi. Además, se abren muchas más posibilidades, como la de abrir, con Auracast y desde un código QR, por ejemplo, el audio de un museo, para que una voz en off explique un cuadro, en el idioma que elija el usuario. Para 2030 se estima que 2.5 millones de lugares públicos en todo el mundo contarán con el sistema Auracast, que ya se está empezando a implantar.

La última generación de audífonos de Grupo GN -ReSound Nexia y Beltone Serene- es la primera del mundo en incorporar esta tecnología inclusiva, que sirve tanto para personas con pérdida auditiva, como para normoyentes.