Entrevista a Francisco Martín, director técnico de Nostoc Biotech; El futuro de la agricultura con biofertilizantes

El futuro de la agricultura está en el suelo: una conversación con Francisco Martín, Director Técnico de Nostoc Biotech

La agricultura está en un punto de inflexión. Con suelos cada vez más degradados y la necesidad urgente de reducir el uso de fertilizantes químicos, la biotecnología agrícola se ha convertido en una de las grandes aliadas del sector. En esta entrevista, Francisco Martín, Director Técnico de Nostoc Biotech, habla sobre cómo los microorganismos están revolucionando la forma en que cultivamos.

Desde biofertilizantes que mejoran la salud del suelo hasta soluciones que potencian la absorción de nutrientes y fortalecen los cultivos de manera natural, Nostoc Biotech ha desarrollado productos que marcan la diferencia en el campo. ¿Cómo funcionan? ¿Qué beneficios reales ofrecen? ¿Por qué cada vez más agricultores los eligen?

Se propone acompañarlos en esta charla para descubrir cómo los microorganismos están cambiando la agricultura desde la raíz.

Francisco, en Nostoc Biotech han desarrollado soluciones innovadoras para la agricultura. ¿Cómo está cambiando el uso de microorganismos el panorama agrícola?

La agricultura está viviendo una revolución silenciosa pero poderosa gracias a la aplicación de microorganismos. En Nostoc Biotech, hemos apostado por biofertilizantes que no solo mejoran la productividad de los cultivos, sino que regeneran los suelos de manera natural. Esto permite a los agricultores reducir la dependencia de fertilizantes químicos y mejorar la sostenibilidad de sus producciones.

¿Cuáles son los beneficios más destacados de estos biofertilizantes?

Nuestros productos han demostrado tener un impacto significativo en la producción agrícola. Por ejemplo:

HTpro Silver (Beauveria bassiana): Protección y Control Biológico

Primera cepa de Beauveria bassiana registrada como fertilizante por el Ministerio de Agricultura de España.

Seleccionada entre más de 70 cepas.

Alto poder fertilizante, potenciando el rendimiento de las cosechas mediante una mayor absorción de fósforo.

HTpro Flame (Metarhizium robertsii): Defensa Subterránea

La cepa NTC/FG/03 de Metarhizium robertsii destaca por su superior capacidad reproductiva y de colonización.

Eficacia infectiva y capacidad de colonización endofítica en los tejidos vasculares de las plantas.

Gran poder fertilizante, mejorando el rendimiento de las cosechas a través de una mayor absorción de hierro.

Simbius (Bacillus altitudinis): Regeneración y Fertilidad

Fertilizante microbiano que mejora la salud del suelo.

Favorece el desarrollo de una microbiota equilibrada en la rizosfera.

Mejora las propiedades organolépticas del fruto.

Incrementa la asimilación eficiente de los fertilizantes.

Su uso favorece la fijación de nitrógeno y la absorción de fósforo y potasio.

Humus líquido: Vitalidad y Estructura del Suelo

Aporta materia orgánica de alta calidad, mejorando la fertilidad del suelo.

Estimula el desarrollo radicular y la actividad microbiana beneficiosa.

Favorece la retención de humedad y la disponibilidad de nutrientes esenciales.

Mejora la resistencia de los cultivos ante condiciones adversas.

¿Cuáles son las preguntas más comunes de los agricultores sobre estos productos?

Los agricultores suelen preguntarnos:

¿Qué beneficios adicionales pueden aportar estos biofertilizantes a mis cultivos? Estudios demuestran que su uso puede aumentar hasta un 33% la productividad, mejorar el tamaño y la calidad del fruto, y alargar la vida post cosecha.

¿Cómo sé si mi suelo necesita estos productos? Si han notado una reducción en el rendimiento, plagas recurrentes o suelos degradados, es probable que necesiten regenerarlo con microorganismos beneficiosos.

¿Qué diferencia hay entre los biofertilizantes de Nostoc Biotech y los fertilizantes químicos? Nuestros productos no solo nutren, sino que mejoran la estructura del suelo, aumentando su fertilidad a largo plazo sin dañar el medio ambiente.

¿Cómo puedo aplicarlos y qué resultados esperar? Son de fácil aplicación, compatibles con otros tratamientos agrícolas, y en pocas semanas se pueden notar mejoras en la salud de los cultivos y en la productividad del suelo.

Para finalizar, ¿qué mensaje les darías a los agricultores que aún no han probado los biofertilizantes?

Los beneficios de los biofertilizantes están científicamente probados, y cada vez más agricultores están apostando por soluciones naturales y sostenibles para mejorar su producción. Les animo a conocer más sobre nuestras soluciones y a probarlas en sus cultivos. Los resultados hablan por sí mismos.

