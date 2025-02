OROC Fibra y Móvil acercó la tecnología a la Feria del Año Nuevo Chino en Sevilla

La primera edición de la Feria del Año Nuevo Chino de Sevilla ha consolidado un espacio de encuentro entre culturas, destacando la relevancia de la comunidad china en la capital andaluza. Organizada por las Asociaciones de Chinos de Sevilla, la feria ha contado con una gran afluencia de público y una programación que ha incluido pasacalles, talleres culturales y demostraciones gastronómicas.

Este evento, que ha puesto de relieve la importancia de las relaciones interculturales, ha contado con la participación de OROC Fibra y Móvil, un operador móvil virtual sevillano con una marcada orientación hacia la conectividad y la accesibilidad digital. La presencia de OROC en la cita ha reafirmado su compromiso con la comunidad china, un sector en crecimiento dentro del panorama empresarial y social de la ciudad.

A través de un stand propio, la empresa ha ofrecido información sobre sus servicios y ha compartido un espacio de encuentro con asistentes y autoridades locales. Para conocer más sobre su participación en la Feria del Año Nuevo Chino de Sevilla, se ha entrevistado a Rubén Núñez, CEO de la firma.

En esta conversación, se abordan aspectos clave de su implicación en el evento, su estrategia de acercamiento a la comunidad china y su visión sobre el papel de las telecomunicaciones en la integración cultural.

OROC Fibra y Móvil ha participado activamente en esta primera Feria del Año Nuevo Chino en Sevilla. ¿Qué motivó a la empresa a involucrarse en este evento?

OROC es el único operador en Sevilla que ofrece servicio y atención al cliente en idioma chino. Nuestra participación en la feria responde al interés de acercarnos a esta comunidad, brindándoles soluciones de conectividad adaptadas a sus necesidades. Consideramos que estar presentes en iniciativas de este tipo ayuda a fomentar el entendimiento intercultural y a fortalecer los lazos entre ambos.

La comunidad china en Sevilla ha ido en aumento en los últimos años. ¿Cómo ha respondido OROC Fibra y Móvil a las necesidades específicas de este público?

La comunidad china en Sevilla y en otras ciudades españolas mantiene un fuerte vínculo con su país de origen, por lo que contar con una empresa que entienda sus hábitos de comunicación es clave. Nos esforzamos en proporcionar un servicio que les ayude a mantener el contacto con sus familias y negocios en ambos países, reforzando su integración en la sociedad española sin perder sus raíces.

La interculturalidad es un eje fundamental en este tipo de celebraciones. ¿Qué papel considera que juegan las telecomunicaciones en la integración de las comunidades?

Desempeñan un papel fundamental, especialmente para quienes el idioma aún supone un reto. Contar en nuestro equipo con operadores que ofrezcan atención en su lengua facilita su adaptación con la sociedad. Además, las telecomunicaciones no solo permiten la comunicación con familiares en China, sino que también brindan acceso a información, educación y oportunidades laborales.

Esta no es la primera vez que OROC Fibra y Móvil colabora con la comunidad china. ¿Qué otras iniciativas ha desarrollado la empresa en este ámbito?

Hemos tenido el placer de participar en otras ferias similares a esta en ciudades como Madrid o Valencia, así como asistir a diferentes eventos organizados por las Asociaciones de Chinos en España. Esto nos ha brindado la oportunidad de conocer más sobre su cultura, costumbres y necesidades.

El respaldo institucional ha sido clave en la feria, con la presencia de autoridades locales. ¿Cómo valora OROC este tipo de apoyos en eventos culturales y empresariales?

Este es un respaldo crucial tanto para ellos como para las pequeñas empresas participantes del evento. Gracias al Ayuntamiento de Sevilla, hemos podido disfrutar de una jornada multicultural y llena de aprendizajes. El apoyo de las instituciones locales es esencial para la consolidación de iniciativas que promuevan la diversidad y el intercambio cultural.

La comunidad china en Sevilla es una parte activa del tejido económico y social, y contar con espacios donde pueda compartir sus tradiciones fortalece la convivencia y el desarrollo de la ciudad.

De cara al futuro, ¿qué próximos proyectos tiene OROC Fibra y Móvil en términos de expansión y fortalecimiento de relaciones con distintas comunidades?

Nuestro objetivo actual es seguir creciendo dentro de esta comunidad a nivel nacional, consolidando nuestra propuesta de valor. Así, tenemos claro que participaremos en próximos eventos con el fin de ampliar nuestra presencia y alcance en otras ciudades. También estamos explorando nuevas oportunidades para optimizar nuestros servicios y adaptarnos aún más a las necesidades de nuestros clientes.

Queremos seguir siendo un puente de conexión entre España y China, facilitando la comunicación y contribuyendo a la integración de esta en la sociedad española a través de soluciones tecnológicas accesibles y eficientes.

La participación de OROC Fibra y Móvil en la Feria del Año Nuevo Chino de Sevilla ha sido un reflejo de su compromiso con la diversidad y la inclusión digital. Este enfoque no solo ha permitido consolidar su presencia en el sector de las telecomunicaciones, sino también reforzar su papel como nexo entre culturas en un entorno cada vez más globalizado.

Con la vista puesta en futuras colaboraciones, OROC continúa trabajando en iniciativas que potencien la conectividad y la accesibilidad, garantizando soluciones innovadoras para una sociedad en constante evolución.