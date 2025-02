Repara tu Deuda Abogados cancela 151.362€ en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado se quedó solo en la devolución de préstamos solicitados para la apertura de un bar cuyos resultados no fueron los deseados El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que cancelado una deuda de 151.362 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para una vivienda. A su vez, solicitó más financiación para abrir un bar con otra persona. Lamentablemente, fue engañado, el negocio no despegó y se quedó solo en la devolución de los préstamos. La suma de las cuotas hizo que el deudor tuviera que recurrir al uso de tarjetas de crédito para cubrir sus gastos esenciales. No obstante, el tipo de interés de las tarjetas era muy elevado y la amortización pequeña, por lo que se acabó acogiendo al mecanismo de cancelación de deudas”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Aunque al principio costó mucho que las personas conocieran su existencia, la labor continua de difusión de casos hace que se haya consolidado como una opción real para que personas en estado de insolvencia puedan cancelar las deudas que han contraído.

Una de las claves para triunfar en un proceso de estas características es confiar en un despacho de abogados con experiencia en casos de éxito durante los últimos años. Desde su fundación en septiembre de 2015, Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cifra de 310 millones de euros cancelados a personas que responden a perfiles muy variados y que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Muchos de los exonerados deciden además contar su historia de éxito, lo que anima a otros potenciales clientes a empezar el proceso cuanto antes.

Bertín Osborne es la imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados. Colabora en la difusión de esta legislación para alcanzar al mayor número de personas posibles. “El alcance social de esta legislación -declaran los abogados- hace que sea muy importante que no quede nadie sin saber de la existencia de una salida legal a sus problemas financieros. Por esa razón, la ayuda de Bertín Osborne a la hora de prestar su imagen para esta causa es de gran valor para la consecución de este objetivo”.

El despacho está especializado también en derecho bancario. Por este motivo, ofrece el análisis de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.