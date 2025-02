CONTRABANDEANDO presenta su nuevo single AMOR 

AMOR es una canción sobre familias especiales para celebrar el día internacional de las enfermedades raras.

Que, en una banda musical de 10 personas, 4 de sus miembros tengan familiares con una enfermedad rara, nos habla mucho de que paradójicamente, no es tan raro convivir con una enfermedad rara, aunque muchas veces nos pase desapercibido.

El grupo Contrabandeando pretende transmitir con el single “Amor” cómo enfrentarse y aceptar una maternidad y paternidad diferente. Cómo gestionarlo y cómo intentar disfrutarlo, partiendo de la experiencia personal de Aurora (Voz) y Daniel (Trompeta) padres de una niña y César (Guitarra y voz) padre de Tomás, ambos afectados por enfermedades raras sin una cura. Está canción se llama Amor porque es el elemento más importante ante esta situación y hablamos de amor a la vida, a los hijos, a uno mismo e incluso a la situación sobrevenida, con versos como:

''En tu mente mariposas

pero te llegó una rosa.

No vuela, no tiene alas.

Las espinas se te clavan

Aunque tiene tal perfume

que te hace tocar las nubes''.

El tema pretende ser un consuelo o una propuesta de actitud para aquellas familias en las que irrumpe una enfermedad rara. La idea es “empoderar” a esas familias y que no se anclen en el drama y la frustración, que no se obsesionen con la investigación, la búsqueda de soluciones y respuestas y sobre todo que se liberen de la culpa. Es una canción para acompañar en los momentos en los que la soledad y la incertidumbre se convierten en predominantes.

El single elaborado con mimo en los estudios Montepríncipe y Estudios 343, se estrena el 28 de febrero, día internacional de las enfermedades raras y forma parte del próximo álbum de la banda “El Maleficio de Micaela”, en el que Contrabandeando nos cuenta la historia de este personaje en el que las orishas o los males de la humanidad están muy presentes, presentando un trabajo muy evolucionado que teniendo muy presente su ADN que es la música tradicional de Latinoamérica, se fusiona hasta crear el sonido único que le aporta el carácter de sus 10 músicos con estilos muy dispares.

“El Maleficio de Micaela” no solo se podrá escuchar, sino que también se podrá ver y tocar, ya que su trabajo estará disponible en formato físico en un libro de ilustraciones de la artista alcalaina Zaida Escobar, que nos ayudará a sumergirnos de lleno en una historia.

Actualmente, la banda tiene abierto un crowdfunding en la plataforma goteo.org donde poder obtener el libro, entradas para su presentación el 27 de abril en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá, láminas, originales o incluso un cuadro que Zaida Escobar pintará en directo el día del estreno.

Contrabandeando es una banda que muestra a 10 músicos de distintas generaciones, estilos y procedencias, mezclando registros típicos del folclore latinoamericano con sonidos actuales. Una gran potencia en el escenario con un repertorio planteado para música en vivo, con una actuación de un colorido rico y diverso que se pasea de norte a sur del continente entre diversidad de ritmos y sonoridades. En este 4º trabajo discográfico, las incorporaciones de Juan Mondéjar al bajo, Carlos Sánchez a la batería y Félix García a las teclas, nos traen un sonido que pasea entre el “Exotic” de los años 50 y la música de mestizaje actual.