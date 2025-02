Lavado de manos quirúrgico, una medida que puede salvar 18 vidas diarias: PAPELMATIC explica cómo realizarlo correctamente

Cada año, 6.400 personas mueren en España por infecciones hospitalarias, seis veces más que por accidentes de tráfico. El 31% de los pacientes sufre infecciones quirúrgicas, prolongando su estancia y aumentando complicaciones. Hasta el 30% de estas infecciones son prevenibles con higiene adecuada. Expertos de PAPELMATIC explican cómo realizar un lavado de manos quirúrgico eficaz para garantizar la seguridad del paciente Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, más de 313 millones de personas se someten a alguna cirugía alrededor del mundo. Sin embargo, este avance en medicina sigue acompañado de un desafío crítico: el 31% de los pacientes desarrolla infecciones en el sitio quirúrgico, lo que resalta la urgente necesidad de reforzar las medidas preventivas y los protocolos de lavado de manos.

En España, la situación adquiere una dimensión alarmante. La Sociedad Española de Medicina Preventiva, afirma que las infecciones adquiridas en el entorno hospitalario provocan hasta 6.400 fallecimientos al año, lo que equivale a 18 fallecimientos diarios. Una cifra que supera casi seis veces el número de víctimas de accidentes de tráfico.

El impacto de estas infecciones no solo afecta a la mortalidad, está comprobado que pueden prolongar la estancia hospitalaria entre 3 y 20 días, aumentando la necesidad de cuidados intensivos. A pesar de ello, los datos revelan una preocupante falta de adherencia a los protocolos básicos de higiene: el 61% del personal sanitario no se lava las manos cuando es necesario, y 1 de cada 2 miembros del equipo quirúrgico omite esta medida fundamental antes de una intervención.

Entre el 20% y el 30% de las Infecciones Relacionadas con la Atención Sanitaria (IRAS) podrían prevenirse mediante programas intensivos de control de infecciones e higiene. Por ello, el lavado de manos, de entre otras prácticas, se erige como el procedimiento fundamental para reducir la transmisión de microorganismos y garantizar la seguridad del paciente.

Ante esta realidad, los especialistas en higiene profesional de PAPELMATIC, empresa dedicada a la higiene consciente desde hace 60 años, alertan sobre la urgencia de reforzar los protocolos de lavado de manos en quirófano. Pau Fornt, director general de la compañía, advierte sobre la importancia de esta medida en la seguridad del paciente:

"No es posible permitir que fallos evitables en la desinfección comprometan la seguridad del paciente. La adherencia estricta a los protocolos de lavado de manos quirúrgico, es una de las intervenciones más efectivas para reducir las infecciones hospitalarias. La ciencia expone que una higiene rigurosa de manos puede prevenir hasta un 30% de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Es hora de dejar atrás la complacencia y entender que cada lavado de manos bien realizado es una oportunidad de salvar vidas".

Paso a paso para un lavado de manos quirúrgico efectivo

Desde PAPELMATIC recomiendan seguir una secuencia sistemática para asegurar una desinfección profunda y uniforme antes de cualquier procedimiento quirúrgico.

1. Preparación inicial

Retirar elementos personales: Anillos, relojes, pulseras y cualquier tipo de joyería deben ser removidos, ya que pueden contener una gran cantidad de gérmenes.

Anillos, relojes, pulseras y cualquier tipo de joyería deben ser removidos, ya que pueden contener una gran cantidad de gérmenes. Condiciones de la piel: Las uñas deben estar cortas, limpias y sin esmalte. Se debe evitar el lavado si hay lesiones cutáneas o dermatitis activa.

Las uñas deben estar cortas, limpias y sin esmalte. Se debe evitar el lavado si hay lesiones cutáneas o dermatitis activa. Limpieza subungueal: Utilizar un palillo estéril para limpiar cualquier residuo debajo de las uñas antes de iniciar el lavado. 2. Aplicación del jabón antiséptico

Humedecer manos y antebrazos: Bajo un grifo de accionamiento sin contacto (codo o pedal), se tienen que mojar bien las manos hasta los codos. Distribuir el antiséptico: Aplicar la cantidad recomendada por el fabricante de jabón quirúrgico en ambas manos. Cubrir toda la superficie: Frotar palma contra palma con movimientos circulares para distribuir el producto. 3. Técnica de frotado

Para garantizar una limpieza profunda, es esencial seguir un orden específico:

Dorso de la mano: Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. Dedos entrelazados: Entrelazar los dedos y frotarlos para asegurar la eliminación de microorganismos entre los dedos. Pulgares: Sujetar el pulgar de una mano con la otra y realizar movimientos de rotación; repetir con la otra mano. Puntas de los dedos: Frotar las yemas de los dedos contra la palma de la otra mano con movimientos circulares. Antebrazos: Frotar desde la punta de los dedos hasta los codos, asegurando una limpieza uniforme. Este procedimiento debe repetirse en cada brazo y durar al menos 1 minuto. 4. Enjuague y secado

Enjuague progresivo: Enjuagar primero una mano y luego la otra, siempre comenzando desde los dedos hasta el codo, sin retroceder para evitar la recontaminación.

Enjuagar primero una mano y luego la otra, siempre comenzando desde los dedos hasta el codo, sin retroceder para evitar la recontaminación. Mantener las manos elevadas: Para evitar que el agua contamine las zonas limpias, las manos deben mantenerse por encima de los codos durante todo el proceso.

Para evitar que el agua contamine las zonas limpias, las manos deben mantenerse por encima de los codos durante todo el proceso. Secado con compresas estériles: Usar una compresa distinta para cada mano y brazo, secando desde los dedos hasta el codo sin frotar. Más allá de ser un procedimiento técnico, la higiene de manos en quirófano es una cuestión de compromiso y responsabilidad con la seguridad del paciente. Cada eslabón de la cadena sanitaria juega un papel fundamental en la prevención de infecciones, y garantizar el cumplimiento de los protocolos de desinfección debe ser una prioridad absoluta.

Según PAPELMATIC, la clave está en la formación continua, la concienciación del personal sanitario y el acceso a productos de calidad que faciliten el cumplimiento de estos estándares. Implementar soluciones innovadoras, como sistemas de dosificación sin contacto y jabones antisépticos con fórmulas eficaces y respetuosas con la piel, son pasos esenciales para reforzar la seguridad en los quirófanos.

Sobre PAPELMATIC

Fundada en 1965 en Barcelona por Pau Fornt Valls, PAPELMATIC es una empresa familiar con un profundo ADN papelero. Inicialmente especializada en el "converting" de celulosa, la compañía ha diversificado su catálogo para ofrecer más de 1.500 soluciones de higiene consciente y bienestar profesional, adaptadas a las necesidades de diversos sectores e industrias.

Bajo el liderazgo de Pau Fornt Baldrich, perteneciente a la cuarta generación de una familia empresaria, PAPELMATIC mantiene un firme compromiso con la innovación tecnológica, la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente.

PAPELMATIC forma parte del GRUPO PAPELMATIC, junto con otras empresas familiares como Efebé y Aixa Converting. Con sede en Cornellá de Llobregat (Barcelona), actualmente emplea a 40 personas y opera en toda España a través de su equipo comercial y su canal de venta online.

Además, cuenta con presencia internacional mediante distribuidores globales que atienden a empresas multinacionales.