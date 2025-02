Las 100 mentes más brillantes de la UPV se exhiben en la jornada de captación de talento 'Quédate'

El evento, previsto originalmente para el 28 de noviembre, quedó pospuesto hasta hoy por la DANA. La iniciativa promueve el encuentro entre los jóvenes talentos y los representantes de 31 importantes empresas que operan en el mercado español y que acuden a la Universitat Politècnica de València a captar su mejor talento Directivos de treinta y una importantes empresas han asistido hoy a la Universitat Politècnica de València (UPV) para conocer a los 100 jóvenes con más talento de la universidad y decidir si los incorporan a sus plantillas. El acto se celebra hoy, después de haber sido pospuesto el pasado 28 de noviembre por motivo de la DANA.

La UPV acoge hoy la jornada final de la octava edición de ‘Quédate’, programa promovido por el Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente, en el que han participado 100 jóvenes -entre más de 500 solicitantes- para demostrar sus capacidades y aptitudes a los directivos de los departamentos de recursos humanos.

Los objetivos de este programa son, además de fomentar el empleo cualitativo de los estudiantes más brillantes de la UPV, evitar la fuga de cerebros y facilitar a las empresas la captación de talento.

Para María Dolores Salvador, Vicerrectora de Empleo y Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València, "en la UPV estamos convencidos del valor del capital humano tanto para empresa como para la economía de nuestro país y, por eso, fomentamos tantas iniciativas que fomentan el empleo juvenil cualitativo. En el caso del programa ‘Quédate’, nos resulta -aun si cabe- más relevante, puesto que, además del compromiso de empleabilidad y colaboración con las empresas, sumamos el reto de evitar la fuga de cerebros".

Los jóvenes hoy han participado en una dinámica final, dirigida por Grupo La Plana, en la que han mostrado sus habilidades y conocimientos para que los ‘ojeadores’ las detectaran y posteriormente se ha ofrecido una sesión de networking a todos los jóvenes y a las empresas para que pudieran conocerse e incluso cerrar alguna oportunidad laboral.

Empresas que evitan la fuga de cerebros

Este año el grupo ganador ha estado formado por: Adriana Bayón, Carlota Bernat, Álvaro del Río, Javier Fernández, Lydia Yue, Óscar Grisolía, Marta Palacios, Alejandro Pascual, Julia Seco y Lucas López.

Para María Cózar, estudiante de segundo año de Máster universitario en Ingeniería Industrial y participante en esta octava edición, "me hace muchísima ilusión haber sido seleccionada. Espero poder tener contacto con empresas tan importantes como Acciona, Siemens, Huawei o Deloitte".

Para Salvador Roselló, CTO (Chief Technology Officer) de la empresa IT8, "No es una novedad resaltar las dificultades que tenemos las empresas para detectar y atraer talento. Sí, lo es encontrar una plataforma eficaz que nos ayude a ello. IT8 la encontró en el programa Quédate de la UPV en el que participamos por primera vez en 2023, y a través del cual conseguimos atraer y contratar a una Ingeniera de la que tras un año con nosotros podemos asegurar será una excelente profesional".

El evento en esta séptima edición ha contado con la participación de 31 prestigiosas empresas: Acciona, Aimplas, Airbus, Bertolín, BP, Celestica, CIMSA Cementos, Delibreads, Deloitte, Edwards Lifesciences, El Corte Inglés, EY, FERMAX, Ford, FORVIA, GMV, GR Always on, Grefusa, Grupo Gimeno, HUAWEI, IT8, Jones Engineering, MAHLE, NTT Data, Grupo Pavasal, Power Electronics, PwC, Siemens, Stadler, Torrecid, Zara Home.