'El Método de los 3 platos': la propuesta de una nutricionista para dejar atrás las dietas

Hacer dieta para perder peso suele acabar mal: restricciones imposibles de mantener, culpa por "fallar" y una relación cada vez más tensa con la comida. ¿El problema es la persona o el enfoque? La nutricionista Laura Pérez Naharro lo tiene claro. En su libro 'El Método de los 3 platos', cuestiona la efectividad de las dietas y ofrece una propuesta innovadora que apuesta por la educación nutricional y el bienestar El Método de los 3 platos, desarrollado por la nutricionista Laura Pérez Naharro, representa un hito en la búsqueda de estrategias dietéticas sostenibles y enfocadas en la educación nutricional. Publicado por la editorial RBA, ofrece un enfoque revolucionario para quienes buscan perder peso y mejorar la salud sin seguir dietas.

Con una amplia experiencia en consulta, Laura ha visto cómo las dietas, independientemente del nombre que tengan, generan frustración y confusión. "Cuantas más dietas ha probado una persona, más mitos y desinformación ha acumulado", explica. En su libro, desmonta la idea de que la falta de disciplina es la causa del fracaso y propone una estrategia que se adapta a la vida real.



El Método de los 3 platos, además de promover la autonomía y la flexibilidad, destaca por su capacidad para enseñar a construir hábitos alimentarios saludables que puedan perdurar en el tiempo, evitando el temido efecto rebote de las dietas tradicionales. Este Método simplifica la planificación de comidas al estructurarlas en tres tipos de platos, cada uno con proporciones equilibradas de los distintos grupos de alimentos: verduras, fuentes de proteínas (tanto animales como vegetales), carbohidratos, legumbres y grasas.

De esta manera, se puede disfrutar de comidas saciantes y nutritivas sin necesidad de pesar alimentos ni contar calorías o seguir un menú estricto. "Cualquier persona, independientemente de su presupuesto o preferencias, puede aplicar este método sin depender de listas de alimentos permitidos o prohibidos", destaca Laura. "Se trata de tomar decisiones conscientes, sin miedo ni culpa".

La autora desarrolló este método tras constatar que un menú semanal, por muy personalizado que sea, no puede ser la solución a los problemas que presenta un paciente en consulta.

"Al final, quienes utilizan menús semanales en consulta terminan generando dependencia en lugar de enseñar a la persona a gestionar su alimentación de manera consciente. No dejan de ser dietas disfrazadas de personalizadas y, lejos de ser una solución, estos menús pueden generar aún más frustración", indica Pérez Naharro.

"¿Y si no apetecen las lentejas del martes?", "Sobra comida, ¿qué se hace con ella?", "Hay que comer fuera de casa, ¿ya cuenta cómo salto de dieta?", "¿Y si no se dispone de los ingredientes de la receta?". Estas dudas aparecen una y otra vez, y reflejan la falta de herramientas prácticas para tomar decisiones sin rigidez. Aquí es donde El Método de los 3 platos marca la diferencia. En lugar de depender de normas, enseña a tomar decisiones, permitiendo adaptar las comidas a cualquier contexto y situación. Lo que diferencia al Método de los 3 platos de cualquier dieta es que no necesita adaptarse a unas normas rígidas; es el método el que se adapta a la persona.", resalta Laura Pérez Naharro.

Además, el libro aborda la complejidad de los hábitos alimentarios, destacando factores como predisposiciones genéticas, entorno social, estrés y emociones, que influyen en las decisiones alimentarias de las personas. Al centrarse en la educación, "El Método de los 3 platos" ofrece una perspectiva innovadora que se aleja de las soluciones simplistas de "comer poco y moverse mucho", promoviendo un entendimiento más real de todos los factores que influyen en las elecciones diarias y, por tanto, en la composición corporal.



Laura extiende su compromiso con la educación nutricional, invitando a los lectores a adoptar un enfoque más compasivo y comprensivo hacia la salud. La obra promete desafiar las concepciones tradicionales y ofrecer una herramienta práctica y accesible para todos aquellos interesados en mejorar su bienestar.

"Si todo el mundo supiese lo que hay que comer, no se caería en el error de seguir modas y dietas que solo perpetúan mitos y desinformación. La alimentación juega un papel clave en la salud, especialmente a nivel preventivo, y es esencial que este conocimiento sea accesible para todos. Debería de ser parte de la formación obligatoria en los centros educativos", resalta Laura.

A lo largo de su trayectoria, la nutricionista Laura Pérez Naharro ha combinado su labor en consulta con la divulgación científica. Es colaboradora de la revista Saber Vivir y comparte información y contenido basado en evidencia a través de diferentes canales. Para más información sobre la nutricionista y autora, los interesados pueden visitar su perfil de LinkedIn, página web (www.nutricionaharro.com) e Instagram (@nuteducation).