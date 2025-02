´La vida lleva tiempo´; La novela que enfrenta la justicia y la moralidad.

CÍRCULO ROJO.- La literatura contemporánea española recibe una nueva obra que promete generar debate y reflexión: ‘La vida lleva tiempo’, de Ángel Mecerreyes Sancho, publicada por Editorial Círculo Rojo. Se trata de una historia de indignación y dilemas morales que pone sobre la mesa cuestiones tan complejas como la proporcionalidad en la defensa propia y el peso de las decisiones en situaciones extremas.

Mecerreyes Sancho, quien hasta hace pocos años no había incursionado en la escritura, encontró en el confinamiento por la pandemia de COVID-19 el momento ideal para plasmar en palabras su visión sobre temas que lo han inquietado por mucho tiempo. ‘La vida lleva tiempo’ es su primera novela de largo aliento, y le ha llevado más de un año darle forma a esta historia que, inspirada en hechos reales, pone a los lectores frente a una situación de tensión, justicia y venganza.

La trama sigue a Emilio, un inspector de policía jubilado cuya tranquila vida da un vuelco cuando su hogar es asaltado y se ve obligado a tomar decisiones drásticas. A través de una narrativa envolvente, el autor explora la fragilidad de la seguridad de las personas, la recurrente corrupción en el sistema policial y las distintas formas en que la amistad y la soledad pueden marcar la vida de una persona.

“La indignación ante el hecho que inspira esta novela es lo que más destacaría de la historia”, afirma el autor. “No siendo jurista, me preocupaba la interpretación de la ley respecto a la defensa propia, y quise reflejar en la ficción los dilemas que esto plantea”. La novela, además de entretener, invita a reflexionar sobre la coherencia legal y los factores que influyen en una sentencia judicial.

Este relato no solo atraerá a los amantes del thriller y la novela negra, sino también a aquellos que disfrutan de historias que van más allá del crimen y exploran la naturaleza humana en sus máximos extremos. Con un estilo directo y una estructura bien construida, ‘La vida lleva tiempo’ se presenta como una de esas lecturas que dejan huella.

SINOPSIS

El germen de la novela es una situación real: el asalto nocturno de la vivienda de un matrimonio mayor y las consecuencias del mismo. Noticia periodística que me da pie a una interpretación personal y a consideraciones sobre cómo la vida de las personas puede cambiar de la noche a la mañana, por una maldad totalmente imprevista.

Cómo se reacciona ante una situación sobrevenida, que requiere afrontarla con urgencia y con los medios a tu alcance. Proporcionalidad y defensa propia. ¿Puede hablarse de proporcionalidad en casos así? A priori no existe, a posteriori sí, y entonces da validez a la valoración cómoda, pero hay que evaluar la situación, en su contexto, en su momento y circunstancias, no en los resultados producidos. ¿Puede exigirse a un jurado popular que decida sobre ello? La Ley no cuantifica la proporcionalidad antes de una reacción sino después, por sus efectos. ¿Es justo? La legítima defensa lo es o no lo es. Difícil decisión.

Cómo se pueden forjar amistades sólidas a cualquier edad, un fondo policíaco como trasfondo y base y, sobre todo, la soledad, la tristeza. No es cuestión de estar solo, sin compañía, sino estarlo sin la compañía que quieres, que necesitas. Desgraciadamente, solo se sabe cuando no se tiene, eso es la soledad. Como dice el protagonista: «morir de tristeza puede ser una licencia poética, romántica, pero estoy convencido de que la tristeza sostenida en el tiempo también causa la muerte».

Amable lector, ojalá cumpla mi ilusión y yo sus expectativas. ¡Que le guste!