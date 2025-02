Cuáles son las operaciones estéticas más demandadas por los hombres

Según Acibadem, líder en el campo de la cirugía estética de Turquía, las cirugías más populares incluyen trasplante capilar, procedimiento para pérdida de peso, tratamientos dentales y rinoplastia Cada vez más hombres recurren a la cirugía estética para mejorar su apariencia y ganar confianza. Aunque durante años estos procedimientos estuvieron asociados a las mujeres, la tendencia ha cambiado. Hoy en día, muchos de ellos buscan realzar sus rasgos sin perder naturalidad ni expresión. Factores como la imagen profesional, la autoestima y el envejecimiento influyen en esta decisión.

Pero ¿cuáles son los tratamientos más solicitados en la actualidad? La demanda ha crecido en los últimos años y las opciones son muy variadas. Algunos procedimientos ayudan a definir el rostro o rejuvenecer, mientras que otros se centran en moldear el cuerpo. La preferencia por técnicas menos invasivas también ha aumentado, ya que permiten mejoras estéticas sin largos periodos de recuperación. Acibadem, líder en el campo de la cirugía estética en Turquía, ha identificado las cirugías y tratamientos más populares entre los hombres:

Trasplante capilar: la pérdida de cabello es una de las principales preocupaciones estéticas de los hombres, ya que este problema puede hacer que se sientan menos atractivos o aparenten más edad de la que realmente tienen. El trasplante capital es una de las opciones más demandadas porque permite recuperar el cabello de forma definitiva y natural. Lo que diferencia a este tratamiento de otros que solo frenan la caída, es que ayuda a repoblar las zonas afectadas, logrando resultados visibles y duraderos. Cirugías para pérdida de peso: las cirugías bariátricas se han convertido en una solución efectiva para hombres que no logran perder peso solo con dieta y ejercicio, especialmente con el envejecimiento y la ralentización del metabolismo. Entre las opciones más demandadas está la manga gástrica, que reduce el estómago en un 80% para limitar la ingesta y generar saciedad rápidamente. Otra alternativa es el bypass gástrico, que no solo ayuda a controlar el peso, sino que también mejora afecciones como la diabetes tipo 2, la hipertensión y la apnea del sueño. Tratamientos dentales: la estética dental es clave en la confianza masculina, ya que una sonrisa cuidada proyecta juventud y salud. Entre los tratamientos más solicitados están las carillas de porcelana, ideales para corregir imperfecciones como dientes desalineados, fracturados o con espacios. Por otro lado, los implantes dentales ofrecen una solución permanente para la pérdida de piezas, mejorando tanto la funcionalidad como la armonía facial. Estos procedimientos, además de mejorar la sonrisa, refuerzan la seguridad y la autoestima. Rinoplastia: una nariz promitente, desviada o con giba dorsal es una de las razones principales por las que los hombres buscan someterse a este procedimiento. Más allá de la estética, muchos de los que optan por esta cirugía también presentan problemas respiratorios que pueden ser corregidos tras una rinoplastia. "A pesar del creciente interés de los hombres en la cirugía estética, aún existen ciertos tabúes alrededor de este tema. Sin embargo, cada vez más pacientes comprenden que estos procedimientos no buscan cambiar radicalmente su apariencia, sino realzar sus mejores rasgos y ayudarles a sentirse más seguros", afirma Tanya Nevenova, supervisora de Desarrollo de Negocio de la Acibadem. "Buscamos ofrecer resultados naturales y personalizados, permitiendo que cada hombre proyecte la mejor versión de sí mismo", concluye.