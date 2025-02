Opcion5 Desarrollos Tecnológicos lanza un innovador dispositivo para impulsar las reseñas positivas

Esta empresa Andaluza fundada hace 9 años, ofrece servicios de hosting, registro de dominios, diseño web y disponen de un departamento especializado en el Posicionamiento Web en el que detectaron la dificultad de las empresas para poder conseguir reseñas positivas en Google.

Para Alejandro Granados, CEO de la empresa "es muy habitual encontrarnos con empresas que dan un excelente servicio a sus clientes, pero, sin embargo, tienen una valoración muy baja en su ficha de Google, por lo que decidimos poner este proyecto en marcha".

El ser humano es así por naturaleza, y cuando no estamos satisfechos con algún servicio o con la forma que ha atendido un dependiente, tenemos casi la necesidad de contarlo mediante una reseña negativa para advertir a los futuros compradores, pero, sin embargo, en el caso de salir contentos y satisfechos de un establecimiento, no solemos pararnos para valorar el servicio positivo recibido.

Ante esta situación y profundo análisis, las conclusiones fueron determinantes; si un cliente satisfecho se le facilita la manera de que ponga una reseña positiva en el mismo momento de recibir un servicio satisfactorio, el índice de conseguirlo es del 95%, que bajará a un dramático 23% si se le pide que valore cuando llegue a su casa, donde la vida se interpone y la buena intención se desvanece.

Por todo ello, desde Opcion5 Desarrollos Tecnológicos decidieron poner en marcha un dispositivo con el que el propietario de un establecimiento le puede solicitar a un cliente satisfecho una reseña en el momento preciso gracias a esta herramienta que dispone de tecnología NFC y que con tan solo acercar el dispositivo móvil al mismo, le permitirá al cliente escribir directamente una valoración en la propia ficha de Google del propio comercio.

Hoy en día, todos los dispositivos móviles disponen de esta tecnología que es la misma que se utiliza para los sistemas de pago sin contacto, pero la empresa va un poco más allá, el dispositivo dispone de un código Qr personalizado para cada comercio con el que las personas que no tengan activada esta tecnología, puedan valorar igualmente mediante su cámara, escaneando el código Qr.

El dispositivo de PVC funciona de manera autónoma, no consume electricidad, no tiene pilas ni cuotas mensuales y se envía totalmente programado y listo para usar con un único precio de 38 € con una entrega en 24-48 horas por agencia con código de seguimiento y 100% seguro, pudiendo adquirirlo mediante la página web específica Comerciosenred.com.