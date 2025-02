EmilIA, el asistente de eficiencia energética

La inteligencia artificial ha llegado al sector energético para transformar la forma en que los hogares gestionan su consumo de electricidad. En un contexto de precios variables y una creciente necesidad de sostenibilidad, la startup Chippio ha desarrollado un sistema innovador que permite a las familias ahorrar en su factura de la luz mientras optimizan su impacto ambiental.

Chippio, la primera comercializadora de energía en España impulsada por IA, apuesta por la tecnología como motor del cambio en el sector energético. A través de su inteligencia artificial, EmilIA, y una aplicación que proporciona control total sobre el consumo, la compañía ha desarrollado un modelo en el que la eficiencia y el ahorro van de la mano. Se puede comprobarlo en el portal del consumidor del comparador de ofertas de energía de la CNMC.

EmilIA: el asistente de IA que ayuda a ahorrar en la factura de la luz La inteligencia artificial de Chippio no es solo una herramienta de soporte, sino un asistente inteligente que analiza en tiempo real el consumo del usuario, los precios del mercado y las oportunidades de ahorro. EmilIA ha sido diseñada para que cualquier persona pueda beneficiarse de un consumo energético optimizado sin necesidad de conocimientos técnicos.

Algunas de sus funciones más destacadas incluyen:

Recomendaciones en tiempo real sobre el consumo: EmilIA analiza las tarifas horarias y avisa al usuario de los momentos más económicos para consumir energía.

Optimización de la carga de vehículos eléctricos: A través del servicio Smart Charging, EmilIA programa automáticamente la carga del coche eléctrico en las horas más baratas, lo que permite ahorrar hasta 600 euros al año.

Gestión inteligente del autoconsumo solar: Para los hogares con placas solares, la IA optimiza la venta de excedentes al mercado eléctrico, asegurando que el usuario reciba el mejor precio posible.

Consejos personalizados para reducir el consumo: Basándose en los hábitos de cada hogar, EmilIA proporciona sugerencias específicas para optimizar el uso de la energía sin afectar la comodidad.

Este enfoque no solo permite a los hogares reducir su factura de electricidad, sino que también fomenta un uso más eficiente de la energía a nivel global.

Una aplicación que facilita el control del consumo energético Además de EmilIA, Chippio ha desarrollado una aplicación que pone toda la información del consumo en manos del usuario. Desde la app, los clientes pueden:

Consultar el precio de la electricidad en tiempo real y programar su consumo de manera eficiente.

Activar Smart Charging con un solo clic y dejar que la IA gestione la carga del vehículo eléctrico de forma automática.

Monitorear el autoconsumo solar y recibir información detallada sobre la producción y venta de energía.

Acceder al Plan Amigo, un programa de recomendación que permite a los usuarios ahorrar hasta 120 euros al año invitando a amigos y familiares a sumarse a Chippio.

Gracias a este ecosistema tecnológico, la compañía ofrece un modelo energético basado en la transparencia, el ahorro y la sostenibilidad, eliminando los sobrecostes y la opacidad que caracterizan a muchas comercializadoras tradicionales.

La inteligencia artificial como aliada de la sostenibilidad Chippio no solo busca ayudar a los hogares a reducir su factura de la luz, sino también contribuir a la transición hacia un modelo energético más sostenible. La integración de la IA y las herramientas digitales permite minimizar el desperdicio energético, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y facilitar la adopción de energías renovables.

En un momento en que Europa busca consolidarse como un referente en innovación tecnológica aplicada a la sostenibilidad, la inteligencia artificial se perfila como una herramienta clave para alcanzar estos objetivos. Chippio ya está implementando estas soluciones en el sector energético, marcando el camino hacia un futuro más eficiente y accesible para todos.