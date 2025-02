Mujeres en ciencia y tecnología; rompiendo barreras y estereotipos

A lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en el avance de la ciencia y la tecnología. Desde Marie Curie hasta Ada Lovelace, su trabajo ha sido esencial para muchos de los descubrimientos que han cambiado el mundo. Sin embargo, aún hoy, la presencia femenina en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) sigue siendo inferior a la de los hombres. ¿Por qué ocurre esto?

Uno de los factores más relevantes es la persistencia de prejuicios no fundamentados que afectan la percepción de estas disciplinas desde edades tempranas. En muchas ocasiones, se transmite la idea errónea de que la ciencia y la tecnología son campos más adecuados para los hombres, lo que puede desalentar a muchas niñas a desarrollar interés en estas áreas. Estudios han demostrado que, aunque no existen diferencias de capacidad entre niños y niñas en materias como matemáticas y lógica, las niñas reciben menos estímulos y apoyo en estos campos, lo que repercute en su decisión de estudios universitarios.

Además, la falta de referentes femeninos en estos sectores también influye en la menor presencia de mujeres en carreras científicas y tecnológicas. La visibilización de científicas, ingenieras y programadoras exitosas es clave para romper estereotipos y motivar a las futuras generaciones. Sectores como la programación de videojuegos, por ejemplo, han estado históricamente dominados por hombres, pero la inclusión de más mujeres no solo es necesaria para la equidad, sino que también enriquece la industria con nuevas perspectivas y enfoques. Fomentar el interés por la programación de videojuegos en niños y niñas es clave para una industria más diversa e innovadora.

Curiosamente, en actividades curriculares tecnológicas y en la actividad extraescolar de robótica y programación, la proporción de niños y niñas suele ser bastante equilibrada. Sin embargo, con el paso de los años, cada vez menos chicas optan por continuar su formación en estos ámbitos. Esta disminución no responde a una falta de interés, sino a barreras culturales y sociales que es necesario desmontar. Nuestras actividades de robótica y programación, junto con los talleres y el campamento tecnológico de robótica, fomentan la participación de todos los estudiantes, promoviendo un aprendizaje enriquecedor y motivador desde la infancia.

Impulsar la presencia femenina en la ciencia y la tecnología no solo beneficia a las mujeres, sino que fortalece el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Romper los estereotipos y fomentar el acceso equitativo a estas áreas es un paso esencial para construir un futuro con mayor diversidad e innovación.