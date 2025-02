Las cremas hidratantes que protegen la piel del frío que recomiendan las expertas en belleza

Las expertas de Medik8, Byoode y otras marcas explican qué ingredientes hay que buscar en las cremas para no tener la piel seca en invierno Cremas hidratantes como abrigos cosméticos: las mejores opciones para el invierno

Las bajas temperaturas pueden comprometer la función barrera de la piel, provocando deshidratación, rojeces e incluso descamación. Ante este escenario, la aplicación de productos con ingredientes afines a la barrera hidrolipídica se convierte en una estrategia esencial para mantener la piel protegida.

Efectos del frío en la piel

Las pieles que no reciben la hidratación adecuada pueden experimentar sensibilidad, enrojecimiento e incluso descamaciones en zonas específicas como nariz, labios y mejillas. Según especialistas en dermocosmética, una piel "desabrigada" es aquella cuya barrera protectora ha sido debilitada, permitiendo la pérdida de humedad y la penetración de agresores externos.

Ingredientes que fortalecen la barrera cutánea

Los ingredientes lipídicos desempeñan un papel clave en la protección cutánea, ya que imitan la composición natural de la piel. Entre los principales se encuentran:

Escualano: Presente en las grasas naturales de la piel, su producción disminuye con la edad, por lo que su aplicación externa contribuye a reforzar la barrera cutánea.

Omegas 3, 6 y 9: Conocidos también como vitamina F, estos ácidos grasos esenciales proporcionan confort y fortalecen la piel.

Ceramidas: Actúan como un "cemento" intercelular que evita la pérdida de agua y protege contra agresiones externas.

Cremas recomendadas

Total Moisture Daily Facial Cream, de Medik8

Incorpora la tecnología HEO para ofrecer hidratación y refuerzo de la barrera cutánea.

Contiene péptido probiótico, ácido hialurónico y ceramidas.

Disponible en Medik8.es por 52€ (50 ml) y 47€ (recarga de 50 ml).

Gold Rescue Cream, de Omorovicza

Con oro coloidal para prevenir microdaños celulares y péptidos para equilibrar la hidratación.

Disponible en Purenichelab.com por 270€.

Mushroom & Karite Story, de Byoode

Incluye adaptógenos como el hongo shiitake y la seta de ostra, además de ingredientes humectantes y emolientes.

Disponible en Byoode.com por 69€.

Rejuvenating Moisturizer, de Perricone MD

Con Acil-Glutatón para reducir arrugas y Vitamina F para restaurar la flexibilidad cutánea.

Disponible en Perriconemd.es por 110€.

Snow Lotus Lifting Cream, de Boutijour

Contiene extractos botánicos, manteca de karité y péptidos de soja para estimular la producción de colágeno.

Disponible en Purenichelab.com por 64€.

Rosalique Anti-Redness Miracle Formula 3 in 1

Hidrata, protege y corrige el tono de la piel con SPF50.

Disponible en Purenichelab.com por 34,95€.