Entrevista con Coca Advocats; Expertos en la defensa de víctimas de accidentes de tráfico desde hace más de 25 años

Especialistas en reclamaciones y asesoramiento integral para lograr la máxima indemnización

Cuando una persona sufre un accidente de tráfico, el camino hacia la recuperación puede ser complicado, tanto a nivel físico como legal. En este contexto, contar con un equipo de abogados especializados puede marcar la diferencia. Coca Advocats es un despacho con más de 25 años de experiencia en la defensa de víctimas de accidentes de tráfico, ofreciendo un enfoque integral que combina asesoramiento jurídico, acompañamiento personalizado y colaboración con peritos médicos para garantizar la máxima indemnización posible.

En esta entrevista, se descubre qué diferencia a Coca Advocats de otros despachos y cómo abordan cada caso con profesionalidad, compromiso y empatía.

¿En qué se destaca el despacho de abogados Coca Advocats?

Lo que realmente nos distingue en Coca Advocats es nuestra dedicación exclusiva a la defensa de las víctimas de accidentes de tráfico y nuestra amplia experiencia en casos de responsabilidad civil. Con más de 25 años de trayectoria, hemos desarrollado un enfoque completamente personalizado, donde cada cliente recibe atención directa y cercana desde el primer contacto. Nos comprometemos no solo a obtener la mejor indemnización posible, sino también a acompañar a nuestros clientes durante todo el proceso, asegurando que entiendan cada paso.

Destacamos por contar con un equipo multidisciplinar de abogados especializados, peritos y médicos. Esta combinación nos permite abordar los casos desde todos los ángulos, asegurando que las pruebas y las evaluaciones médicas necesarias sean sólidas. Además, conocemos profundamente la normativa actual y las tablas de indemnización, lo que nos permite luchar eficazmente contra las estrategias de las aseguradoras que buscan minimizar los pagos. En Coca Advocats no dejamos nada al azar, y eso marca la diferencia en cada uno de nuestros casos.

¿Qué tipo de casos relacionados con accidentes de tráfico tratan más frecuentemente?

Nos especializamos en todo tipo de accidentes de tráfico, desde colisiones menores hasta accidentes graves con víctimas politraumáticas que dejan secuelas importantes, como lesiones medulares, amputados, daño cerebral o fallecidos. Muchos de nuestros casos implican víctimas que sufren latigazos cervicales con lesiones medulares escondidas, fracturas complejas con largos periodos de curación y múltiples intervenciones quirúrgicas, daños estéticos y, en algunos casos, incapacidades permanentes que requieren un enfoque integral. En Coca Advocats, además de la parte legal, trabajamos estrechamente con médicos y peritos para asegurar el mejor tratamiento médico y a la vez una valoración precisa de las lesiones y secuelas, lo que nos permite obtener la mejor compensación posible para nuestros clientes.

¿Cómo es el proceso de atención para una persona que sufre un accidente y acude a Coca Advocats?

La primera visita es informativa y completamente gratuita. En esta reunión, analizamos el caso de la persona en detalle, evaluamos las circunstancias del accidente y explicamos los derechos que tiene para reclamar una indemnización. Nuestro objetivo es que los clientes se sientan acompañados desde el primer momento, brindándoles un trato cercano y humano. A partir de ahí, les guiamos en todos los pasos necesarios, desde la recopilación de pruebas médicas hasta la negociación con las aseguradoras.

¿Qué diferencia a Coca Advocats de otros despachos?

La diferencia principal está en nuestra especialización, dedicación, pasión y enfoque personalizado. No tratamos a nuestros clientes como simples casos, sino como personas que han sufrido un evento traumático y necesitan apoyo integral, tanto legal como médico. En los casos complejos no solo nos conformamos con los tratamientos convencionales; a la que sospechamos que la víctima lesionada no está recibiendo el mejor tratamiento posible, con la ayuda de los peritos médicos especializados, ayudamos a nuestros clientes a conseguir segundas y terceras opiniones para conseguir los mejores tratamientos para conseguir la mejor recuperación posible. Luego, con todo este conocimiento y el equipo multidisciplinar de expertos con el que contamos, construimos una defensa sólida de cada caso con el objetivo de conseguir la máxima compensación posible. No solo tratamos de obtener un resultado justo, sino de acompañar al cliente durante todo el proceso, desde la primera consulta hasta la resolución final del caso, pues es el acompañamiento lo que nos asegura no sólo el mejor confort del cliente sino el conocimiento pleno de sus problemáticas físicas y psicológicas y, con ello, la garantía de cobertura máxima a sus necesidades compensatorias.

¿Qué tipo de indemnizaciones se pueden reclamar tras un accidente de tráfico?

Las indemnizaciones varían dependiendo de la gravedad del accidente y las lesiones sufridas. En muchos casos, los clientes pueden reclamar compensación por lesiones temporales, que incluyen los días de baja laboral y los tratamientos médicos y quirúrgicos, y por secuelas permanentes, como limitaciones físicas, daños estéticos y psicológicos. También se puede reclamar por el daño patrimonial, es decir, las pérdidas económicas derivadas del accidente, como la imposibilidad de trabajar, temporal o permanente, o los gastos adicionales, como tratamientos médicos, ortoprotésicos o de rehabilitación, o asistencia médica futura, adaptación de la vivienda o la compensación de los costes de movilidad futuros, por comentar algunas. En Coca Advocats, luchamos porque todas estas partidas sean cubiertas, incluyendo el apoyo psicológico necesario para recuperarse de las secuelas del accidente.

¿Cómo ha cambiado el panorama de la reclamación de indemnizaciones tras accidentes de tráfico en los últimos años?

En los últimos años, las normativas han evolucionado para mejorar la protección de las víctimas, pero también han añadido complejidad al proceso de reclamación. Las aseguradoras suelen intentar reducir al máximo las indemnizaciones, por lo que es crucial contar con un abogado especializado en accidentes de tráfico que conozca bien la normativa y las tablas de valoración de secuelas. En Coca Advocats, nos aseguramos de estar siempre actualizados con las últimas modificaciones legislativas y trabajamos en estrecha colaboración con peritos para presentar las pruebas necesarias.

¿Podría contarnos un caso concreto que Coca Advocats haya gestionado, y qué resultados obtuvieron para el cliente?

Claro, un caso reciente que gestionamos involucraba a un hombre de 42 años que sufrió un grave accidente de tráfico cuando un vehículo se saltó un semáforo en rojo. El impacto fue tan fuerte que nuestro cliente quedó con lesiones permanentes en la columna, desarrollando una lesión medular parcial que le causó dificultades para caminar y realizar tareas cotidianas. Fue hospitalizado durante más de 100 días y necesitó varias intervenciones quirúrgicas para estabilizar su condición.

Nuestro equipo no solo acompañó al cliente durante todo el proceso de recuperación, sino que también realizamos una reclamación completa. Presentamos informes médicos exhaustivos, peritajes y cálculos de la pérdida económica por la incapacidad laboral que derivó del accidente. La aseguradora inicialmente ofrecía una indemnización mucho menor de lo que correspondía, pero después de nuestra intervención, logramos una indemnización de más de 300.000 euros, que cubrió tanto los días de hospitalización, las secuelas físicas permanentes, como la necesidad de asistencia médica continua. Además, se incluyó una compensación por daños psicológicos, ya que el cliente desarrolló estrés postraumático tras el accidente.

Este caso es un claro ejemplo de cómo un buen asesoramiento legal puede marcar la diferencia en los resultados de una reclamación, ya que inicialmente la aseguradora intentaba minimizar el impacto real del accidente. En Coca Advocats, nos aseguramos de que todas las pruebas médicas y legales necesarias se presenten correctamente para maximizar la compensación que merece cada cliente.

¿Cómo aborda Coca Advocats los casos de daños psicológicos tras un accidente?

Los daños psicológicos son una parte fundamental de muchos de los casos que tratamos. Es común que las víctimas de accidentes sufran estrés postraumático, ansiedad o incluso depresión, especialmente si han tenido experiencias traumáticas como accidentes graves o graves secuelas. En Coca Advocats, creemos que estos daños deben ser considerados con la misma seriedad que las lesiones físicas. Colaboramos con psicólogos y psiquiatras especializados para documentar el impacto emocional y garantizar que el cliente reciba el mejor tratamiento para poder también conseguir la indemnización adecuada para estas secuelas.

¿Qué le diría a una persona que acaba de sufrir un accidente y no está segura de cómo proceder?

Lo primero es que no debe enfrentarse sola a la situación. Es importante que reciba atención médica inmediata, incluso si las lesiones parecen menores, porque muchas veces los síntomas no se presentan hasta días después. A nivel legal, lo mejor es contactar con un abogado especializado cuanto antes. En Coca Advocats, estamos aquí para ayudarles desde el primer momento. La primera consulta es gratuita, y les orientaremos sobre los pasos a seguir para reclamar una indemnización justa, guiándoles en todo el proceso. Que no se preocupen por los trámites, nosotros nos encargamos de ello.

¿Cuáles son los valores fundamentales de Coca Advocats y cómo ven el futuro del despacho?

Los valores fundamentales de Coca Advocats giran en torno al compromiso con las personas. Siempre hemos creído que un buen abogado no solo debe ser un experto en leyes, sino también un defensor cercano que entienda las dificultades personales y emocionales que enfrenta cada cliente tras un accidente. Por eso, nuestro equipo se enfoca en proporcionar un trato humano y personalizado en cada etapa del proceso.

Otro de nuestros pilares es la transparencia. Nos aseguramos de que cada cliente entienda todos los detalles de su caso, desde los posibles riesgos hasta las oportunidades de obtener una indemnización justa. Creemos firmemente que la confianza se construye con comunicación clara y constante.

Mirando al futuro, nuestro objetivo es seguir siendo un referente en la defensa de las víctimas de accidentes de tráfico, ampliando nuestras áreas de especialización y manteniéndonos a la vanguardia de los cambios legislativos. Sabemos que el mundo legal está en constante evolución, por lo que continuaremos adaptándonos y ofreciendo a nuestros clientes un servicio de calidad que se ajuste a sus necesidades y derechos.