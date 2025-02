Oposiciones docentes en Andalucía; Última oportunidad para sumar puntos antes del 19 de marzo

La convocatoria de las oposiciones para maestros y profesores en Andalucía ya está publicada, y los opositores tienen una fecha límite clave en el calendario: el 19 de marzo. Hasta ese día, es posible completar el apartado de formación en el baremo de méritos con cursos homologados. Para quienes aún no han alcanzado la puntuación máxima en este apartado, Opositer ofrece una oportunidad única de mejorar la candidatura con cursos homologados que suman hasta 2 puntos en el baremo.

Formación baremable para fortalecer la candidatura El baremo de méritos es un factor determinante en la fase de concurso de las oposiciones docentes. Un punto adicional puede marcar la diferencia, ya no en estar 10 o 12 posiciones arriba o abajo, sino que puede marcar la diferencia entre obtener una plaza o quedar fuera del proceso selectivo. En respuesta a esta necesidad, Opositer ha lanzado una serie de ofertas y packs de descuento en cursos homologados diseñados específicamente para las oposiciones docentes en Andalucía.

La matriculación instantánea en estos cursos permite a los opositores contar con tiempo suficiente para completarlos y recibir el título acreditativo de la Universidad en formato digital antes del cierre del plazo para la presentación de documentos. De este modo, se garantiza la posibilidad de presentar la documentación dentro del plazo y asegurar que los puntos adicionales sean incluidos en la puntuación final.

Últimos días para completar méritos en las oposiciones docentes El tiempo disponible para mejorar la puntuación en el baremo de méritos es limitado. Para quienes aún no han alcanzado el máximo posible en la sección de formación, esta es una oportunidad clave para hacerlo antes del cierre de la convocatoria. Los cursos de Opositer están diseñados para cumplir con los criterios oficiales, ofreciendo una alternativa efectiva para fortalecer la candidatura de los aspirantes.

Oportunidad para mejorar la puntuación en el proceso selectivo La posibilidad de obtener una plaza en la convocatoria actual puede depender de los últimos puntos de formación adquiridos. Aprovechar esta opción de formación homologada puede marcar la diferencia en el proceso de oposición. Plazo límite: 19 de marzo para completar los méritos.